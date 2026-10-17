Lan tỏa đạo hạnh Đức Đệ nhất Pháp chủ qua nghệ thuật sân khấu
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tối 17/10, tại chùa Tam Chúc, Ninh Bình, chương trình nhạc kịch cải lương về Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận được giới thiệu tới công chúng. Bằng ngôn ngữ sân khấu truyền thống, tác phẩm tái hiện cuộc đời tu hành, đạo hạnh và những đóng góp của Đức Đệ nhất Pháp chủ đối với sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam, qua đó lan tỏa tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự dân tộc.
Nhằm tưởng niệm công đức cao dày của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức của Phật giáo Việt Nam, chương trình nhạc kịch cải lương “Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận” đã được biểu diễn.
Bằng ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu, âm nhạc cùng những làn điệu cải lương truyền thống, vở diễn tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời tu hành, hành đạo và phụng sự của Ngài. Qua đó, khắc họa hình ảnh một bậc chân tu có giới đức trang nghiêm, một vị tôn túc giàu lòng từ bi và nhà lãnh đạo Phật giáo có công lao to lớn trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam.
Qua từng lớp diễn, lời ca và tiếng nhạc, vở diễn giúp tăng ni, Phật tử hiểu sâu sắc hơn về đạo hạnh, tinh thần hòa hợp và truyền thống gắn bó giữa Đạo pháp với Dân tộc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện đại. Đồng thời, tác phẩm khơi dậy niềm tự hào, lòng tri ân và ý thức tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lan-toa-dao-hanh-duc-de-nhat-phap-chu-qua-nghe-thuat-san-khau.html