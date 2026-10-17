Lan tỏa đạo hạnh Đức Đệ nhất Pháp chủ qua nghệ thuật sân khấu

Nhằm tưởng niệm công đức cao dày của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, đồng thời góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, đạo đức của Phật giáo Việt Nam, chương trình nhạc kịch cải lương “Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận” đã được biểu diễn.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật sân khấu, âm nhạc cùng những làn điệu cải lương truyền thống, vở diễn tái hiện những dấu mốc tiêu biểu trong cuộc đời tu hành, hành đạo và phụng sự của Ngài. Qua đó, khắc họa hình ảnh một bậc chân tu có giới đức trang nghiêm, một vị tôn túc giàu lòng từ bi và nhà lãnh đạo Phật giáo có công lao to lớn trong sự nghiệp thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Qua từng lớp diễn, lời ca và tiếng nhạc, vở diễn giúp tăng ni, Phật tử hiểu sâu sắc hơn về đạo hạnh, tinh thần hòa hợp và truyền thống gắn bó giữa Đạo pháp với Dân tộc trong lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện đại. Đồng thời, tác phẩm khơi dậy niềm tự hào, lòng tri ân và ý thức tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN phát biểu giới thiệu vở nhạc kịch cải lương: "Phật giáo – Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận".

Không gian sân khấu tái hiện cuộc đời tu hành và đạo nghiệp của Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình nhạc kịch cải lương, đưa câu chuyện về một bậc cao tăng tiêu biểu đến gần hơn với công chúng.

Hình tượng Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận được thể hiện qua ngôn ngữ sân khấu, làm nổi bật phẩm hạnh và tinh thần phụng sự đạo pháp.

Những lớp diễn tái hiện dấu mốc lịch sử gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Đức Đệ nhất Pháp chủ.

Âm nhạc, lời ca và diễn xuất góp phần chuyển tải những giá trị đạo đức, tinh thần của Phật giáo Việt Nam.

Tác phẩm khắc họa vai trò của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận trong việc dung hòa các hệ phái, góp phần xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.

Qua từng phân cảnh, hình ảnh vị cao tăng nghiêm trì giới luật, tận tụy tu học và phụng sự đạo pháp được khắc họa trên sân khấu.

Nghệ thuật cải lương góp phần chuyển tải câu chuyện lịch sử, văn hóa Phật giáo bằng hình thức giàu cảm xúc, tạo sự kết nối giữa truyền thống và đời sống đương đại.

Các tăng ni, Phật tử chăm chú theo dõi vở nhạc kịch cải lương tái hiện cuộc đời và sự nghiệp hành đạo của Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, qua đó lan tỏa những giá trị đạo đức, tinh thần từ bi và truyền thống gắn bó giữa Đạo pháp với Dân tộc.

Chương trình hướng tới lan tỏa những giá trị về đạo hạnh, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức phụng sự đất nước. Từ câu chuyện về Đức Đệ nhất Pháp chủ, tác phẩm góp phần khẳng định vai trò của nghệ thuật truyền thống trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam.