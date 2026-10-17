Năm 2026, dự kiến tiếp nhận 65.000 đơn vị tiểu cầu, cao nhất từ trước đến nay

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW đã cung cấp thông tin trên trong chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026 diễn ra tại tỉnh Phú Thọ ngày 17/10.

Có người đã hiến tiểu cầu lên đến 140 lần

Ban tổ chức cùng 200 đại biểu hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026 chụp ảnh lưu niệm tại cổng chính của Đền Hùng (Ảnh: Quang Hải)

Tham dự chương trình là 200 đại biểu hiến tiểu cầu tiêu biểu đã hiến trên 14.300 đơn vị máu toàn phần và tiểu cầu, trung bình mỗi người đã hiến 72 đơn vị.

Riêng trong năm 2026, các đại biểu đã hiến tổng cộng hơn 3.100 đơn vị tiểu cầu, người hiến thấp nhất là 12 lần, người hiến nhiều nhất là 18 lần và trung bình mỗi người hiến 15,5 lần trong năm. Nhiều đại biểu đã có tổng số lần hiến trên 100 lần, 120 lần, thậm chí trên 140 lần.

Những con số ấy không chỉ phản ánh sự phát triển của phong trào mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Không chỉ có những người đang sinh sống, học tập và công tác tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác tham gia hiến tiểu cầu, ngày càng có nhiều cộng đồng, câu lạc bộ, nhóm hiến tiểu cầu được hình thành và hoạt động tích cực, tiêu biểu như các nhóm tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thường Tín – Phú Xuyên… Bên cạnh đó, ngày càng có thêm người nước ngoài tham gia hiến tiểu cầu; nhiều gia đình cũng cùng nhau thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.

Hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu của anh Trương Anh Tuấn (Kim Liên, Hà Nội) xuất phát từ tâm niệm muốn góp sức hỗ trợ cộng đồng. 49 lần hiến máu và hiến tiểu cầu là minh chứng rõ nhất cho sự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật của anh Tuấn. Với anh, trao đi giọt máu đào không chỉ là giúp người, mà còn là một hành trình sống có ích được duy trì đều đặn suốt nhiều năm.

Anh Trương Anh Tuấn thăm Khu di tích lịch sử Đền Hùng trong khuôn khổ chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026 (Ảnh: Quang Hải)

Anh Tuấn nhớ lại một kỷ niệm cách đây vài năm, dịch COVID-19 khiến mọi thứ trở nên khó khăn, kể cả việc huy động những đơn vị tiểu cầu. Một người bạn chạy bộ của anh Tuấn – bác sĩ đang công tác tại Viện Huyết học – Truyền máu TW tâm sự rằng tiểu cầu để điều trị cho bệnh nhân đang rất thiếu. Anh ghé hiến tiểu cầu, bác sĩ có thể cắt tóc giúp anh vì các tiệm tóc xung quanh đều đóng cửa. Lời mời dí dỏm và chân thành ấy đã trở thành kỷ niệm cho những ngày trao đi "giọt máu vàng" của anh Tuấn.

Tính đến nay, anh Nguyễn Thái Bình (Long Biên, Hà Nội) đã có 55 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Điều khiến anh xúc động và tự hào nhất khi nhìn lại hành trình ấy không chỉ là những con số, mà là khoảnh khắc trao lại "ngọn lửa" nhân ái cho thế hệ tương lai.

"Kỷ niệm sâu sắc nhất đối với tôi là ngày sinh nhật con trai tròn 18 tuổi, tôi đưa cháu sang Viện Huyết học – Truyền máu TW với mong muốn con sẽ đồng hành cùng bố trên bước đường sắp tới. Tính đến thời điểm này, cháu đã hiến được 7 lần", anh Bình chia sẻ. Hành trình trao đi hy vọng sống đã trở thành nhịp cầu nối liền giữa hai thế hệ trong một gia đình.

Những lần đặt chân đến Viện Huyết học – Truyền máu TW, chứng kiến trên cánh tay của các cháu bệnh nhi là những mũi kim, anh Bình càng thêm quyết tâm trao đi giọt hồng.

Anh Nguyễn Thái Bình là một trong số 200 đại biểu tham gia chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026

Anh Nguyễn Thái Bình là một trong số 200 đại biểu tham gia chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu năm 2026 (Ảnh: Quang Hải)

Anh Bình xúc động khi nhận được lời mời tham dự chương trình Gặp mặt người hiến tiểu cầu tiêu biểu, bởi với anh, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người lặng lẽ cống hiến nhiều hơn mình.

Không chỉ trao tặng người bệnh những đơn vị tiểu cầu quý giá mà còn gửi gắm vào đó tình yêu thương...

PGS.TS. Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu TW trân trọng ghi nhận sự đóng góp của những người hiến tiểu cầu (Ảnh: Quang Hải)

PGS.TS. Trần Ngọc Quế trân trọng ghi nhận sự đóng góp của những người dành trọn "đam mê" với hiến tiểu cầu: "Phía sau mỗi lần hiến tiểu cầu là sự chủ động sắp xếp công việc, dành thời gian và kiên trì thực hiện một nghĩa cử nhân văn. Các anh, chị không chỉ trao tặng người bệnh những đơn vị tiểu cầu quý giá mà còn gửi gắm vào đó tình yêu thương, niềm hy vọng và cơ hội sống, đó chính là điều chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn".

Tại chương trình, bà Lê Thị Quỳnh Trang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ cảm ơn và bày tỏ sự ngưỡng mộ đến những người đã sẻ chia, trao đi những đơn vị tiểu cầu quý giá. Phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hàng chục nghìn đơn vị máu mỗi năm. Kết quả đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của những "người hùng" vẫn bền bỉ trao đi món quà sự sống.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ mong muốn mỗi cá nhân sẽ là một đại sứ, mang câu chuyện nhân ái lan toả khắp muôn nơi.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Hà Nội và Viện Huyết học – Truyền máu TW đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Đại diện Ban Tổ chức trao Giấy khen của Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện (Ảnh: Quang Hải)