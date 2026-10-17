Hà Nội dự kiến tổ chức Festival 'Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới'

Theo Kế hoạch số 118/KH-BCĐCVĐTP ngày 2/10/2026 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội, Festival dự kiến được tổ chức trong 5 ngày tại số 91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Chương trình hướng tới nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và người dân Thủ đô về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt và thúc đẩy thị trường trong nước.

Phối cảnh cổng vào Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026 trên phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức.

Festival cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, kết nối tiêu thụ hàng hóa và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng.

Theo kế hoạch, Festival dự kiến có khoảng 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống, nông sản an toàn, đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhiều mặt hàng Việt Nam tiêu biểu.

Các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm sản phẩm và kết nối cung – cầu sẽ được tổ chức theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ số, khuyến khích sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Một trong những điểm nhấn của Festival là không gian trải nghiệm công nghệ “Bản đồ số sản phẩm Việt Nam”. Không gian này dự kiến sử dụng màn hình LED cảm ứng, công nghệ thực tế ảo VR/AR và mã QR để giới thiệu vùng sản xuất, làng nghề, quy trình sản xuất, nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm.

Phối cảnh sân khấu chính của Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức.

Bên cạnh đó, không gian “Bản đồ tinh hoa ẩm thực Việt Nam” dự kiến giới thiệu các món ăn, nông sản, trái cây và đặc sản tiêu biểu của Hà Nội cùng nhiều vùng miền. Qua đó, người dân và du khách có thêm cơ hội tìm hiểu các sản phẩm gắn với giá trị văn hóa và đặc trưng của từng địa phương.

Trong khuôn khổ Festival, Ban tổ chức dự kiến thực hiện bốn phiên Mega Livestream vào các ngày 12, 13, 14 và 15/11. Các phiên phát trực tiếp sẽ giới thiệu, quảng bá và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm Việt Nam trên mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử.

Hoạt động dự kiến có sự tham gia của các doanh nghiệp, hợp tác xã và những cá nhân có sức ảnh hưởng.

Lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra tối 11/11, gắn với chương trình nghệ thuật “Tự hào hàng Việt – Tinh hoa Việt Nam”.

Nội dung chương trình tập trung tôn vinh các giá trị văn hóa, con người và sản phẩm Việt Nam; giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Thăng Long – Hà Nội, các làng nghề truyền thống và sản phẩm tiêu biểu của Thủ đô cùng các vùng miền.

Sáng 13/11, hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng” dự kiến được tổ chức, tập trung trao đổi về các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, đổi mới phương thức quảng bá, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Sáng 14/11, chương trình nghệ thuật “Sức mạnh Đại đoàn kết – Tự hào Việt Nam” dự kiến được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026).

Tối cùng ngày, chương trình kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chương trình chính luận nghệ thuật “Triệu trái tim một niềm tin” dự kiến diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Chương trình được định hướng kết hợp nội dung lễ kỷ niệm với các loại hình nghệ thuật, phóng sự, hình ảnh tư liệu và công nghệ trình chiếu.

Tối 15/11, lễ tôn vinh chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2026 dự kiến được tổ chức nhằm biểu dương các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ được người tiêu dùng bình chọn.

Festival được định hướng kết hợp quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, trải nghiệm văn hóa và ứng dụng công nghệ số; qua đó khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.