Du khách Mỹ kể đêm đi lạc trong rừng, hoảng loạn chờ cứu hộ ở Đà Nẵng

Khoảnh khắc Công an xã Bà Nà và đội cứu hộ tìm thấy hai nam du khách đi lạc trong rừng. Ảnh: Công an xã Bà Nà.

Khu vực suối Hang Gió, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng ban đầu không nằm trong lịch trình của Austin Drake Vasquez (31 tuổi, quốc tịch Mỹ) cùng người bạn Matty Geppert (36 tuổi, quốc tịch Đức). Ngày 13/10, cung đường qua bán đảo Sơn Trà vẫn tạm dừng đón khách do thời tiết, 2 du khách lựa chọn trekking đến điểm đến trên dù Google Maps chỉ có một vài hình ảnh đề xuất.

Tại đây, sau khi tìm thấy thác nước và khu vực cắm trại, cả 2 tiếp tục đi theo một lối mòn dẫn sâu vào rừng. Đến khi muốn tìm đường trở về bãi trại, đôi bạn hoàn toàn mất phương hướng do trời sập tối, trong khi địa hình hiểm trở, không thể tiếp tục di chuyển.

"Đó là lúc chúng tôi nhận ra phải ở lại đó qua đêm, tình hình đã bắt đầu trở nên khẩn cấp", Austin kể lại với Tri Thức - Znews.

Khu vực suối Hang Gió, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, nơi hai du khách đi lạc. Ảnh: Austin Drake Vasquez.

Hai du khách cố gắng tìm cách sinh tồn và tìm kiếm cứu hộ. Đầu tiên, khi nhận thấy không thể tìm lại lối mòn hoặc tiếp tục đi xuống theo dòng suối, họ quyết định quay ngược lên thượng nguồn.

Để tránh những đoạn nước chảy mạnh, từng người di chuyển bên sườn vách đá. Austin cho biết việc giữ thăng bằng, tránh trượt ngã trong điều kiện thiếu ánh sáng khiến anh đặc biệt lo lắng.

Tiếp đến, không mang theo thức ăn vì không lường đến khả năng bị lạc, 2 du khách ưu tiên tiết kiệm năng lượng.

Sau cùng, nỗi bất an càng lớn khi cả hai nhận ra điện thoại không có sóng. Pin điện thoại và sức lực đều hạn chế, trong khi họ không có thức ăn.

Sau một đêm không ngủ, hai người bật điện thoại trở lại vào sáng hôm sau. May mắn, thiết bị bắt được sóng. Austin lập tức liên hệ với công an địa phương, trong khi Matty gọi cho một người bạn có liên quan đến hoạt động cứu hộ du khách.

Ngay khi tiếp nhận thông tin và xác định được vị trí của hai người thông qua chia sẻ định vị, lực lượng cứu hộ yêu cầu họ ở yên tại chỗ.

Austin cho biết cả hai nhớ mình đang ở gần khu cắm trại nhưng không thể tìm được đường đến đó. Họ cũng nhận thấy mình đang ở phía dưới đường dây điện chạy qua khu vực, hy vọng đây sẽ là manh mối giúp lực lượng chức năng xác định vị trí.

Dù vậy, anh vẫn lo không biết bản thân đang cách lối đi bao xa và liệu đội cứu hộ có thể tiếp cận an toàn hay không.

Austin trong thời điểm được Công an xã Bà Nà tìm thấy, giải cứu. Ảnh: Austin Drake Vasquez.

Theo thông tin từ Công an xã Bà Nà, sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai tìm kiếm. Đến 11h30 ngày 14/10, sau hơn 3 giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ tìm thấy cả hai du khách tại khu vực suối Hang Gió, thôn Hòa Trung, xã Bà Nà. Sức khỏe của hai người cơ bản ổn định, chỉ có một số vết thương ngoài da.

Với Austin, khoảnh khắc được tìm thấy là lúc anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất sau nhiều giờ căng thẳng và mệt mỏi.

"Tôi nhớ mình nghe thấy những giọng nói vui vẻ và tiếng reo hò khe khẽ phía sau. Khi quay lại, tôi nhìn thấy đội cứu hộ với những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, vừa vẫy tay vừa tiến về phía chúng tôi", anh kể.

Austin cho biết anh biết ơn lực lượng công an và đội cứu hộ vì đã phản ứng nhanh chóng, đồng thời huy động nhiều nguồn lực để tìm kiếm hai người.

Sự vui vẻ, lạc quan của lực lượng cứu hộ khi tiếp cận khiến anh không còn lo lắng hay nghi ngờ về khả năng thoát khỏi khu rừng an toàn.

Sau khi được giải cứu, Austin viết thư tay bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tham gia tìm kiếm. Trong thư, anh nhấn mạnh sự chuyên nghiệp của lực lượng công an Việt Nam và cho rằng nếu không có các chiến sĩ Công an xã Bà Nà, anh đã không thể viết những dòng cảm ơn ấy.

Trải nghiệm này cũng khiến Austin nhìn nhận nghiêm túc hơn về những rủi ro khi khám phá các địa điểm tự nhiên ít người biết đến.

Bức thư tay cảm ơn của hai nam du khách gửi Công an xã Bà Nà. Ảnh: Austin Drake Vasquez.

Theo Austin, một số tuyến đường đi bộ ở những khu vực ít phổ biến chỉ được đánh dấu bằng các mẩu nhựa quấn quanh cành cây, không có biển chỉ dẫn hoặc hướng dẫn viên. Anh từng trekking nhiều lần và yêu thích hoạt động này, nhưng sau sự cố, anh cho rằng mình sẽ chỉ đi theo những lối mòn tương tự khi có hướng dẫn viên địa phương.

"Việc bị lạc không chỉ gây nguy hiểm cho tôi mà còn cho cả đội cứu hộ. Tôi không nên đặt bản thân vào những tình huống như thế này nữa", anh chia sẻ.

Qua vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo du khách không tự ý khám phá khu vực suối Hang Gió do địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Du khách cần tìm hiểu kỹ lộ trình, tuân thủ hướng dẫn của người có trách nhiệm và tránh đi một mình khi khám phá những khu vực rừng núi.