Thênh thang đường về Khánh Hội

Việc hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến “Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội”, nay là tuyến đường từ Xã Nguyễn Phích - Khánh Lâm, tạo diện mạo mới, động lực phát triển cho vùng đất xứ rừng, xứ biển.

Sau bão Linda năm 1997, cùng với hệ thống đê biển Tây, tuyến giao thông nối thị trấn U Minh (huyện U Minh, nay là Xã Nguyễn Phích), đến cửa biển Khánh Hội (xã Khánh Hội, nay là xã Khánh Lâm), được hình thành với mặt đường chỉ rộng 3,5 m. Ðến khoảng 10 năm sau, tuyến đường được mở rộng, nhưng do nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hoá ngày càng tăng, tình trạng quá tải thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển dân cư, đô thị khu vực ven biển phía Tây, nhất là tại cửa biển Khánh Hội.

Năm 2021, Cà Mau chủ trương cải tạo và mở rộng tuyến đường trên 18 km với nguồn đầu tư hơn 760 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào hiện thực hoá chiến lược phát triển đô thị, kinh tế biển, tạo sự thông thoáng, giao thông kết nối.

Ông Huỳnh Minh Nguyên, Bí thư Ðảng uỷ, Chủ tịch HÐND xã Khánh Lâm, khẳng định tuyến đường được nâng cấp, mở rộng tạo nên nhịp sống sôi động cho cửa biển Khánh Hội khi hình thành mạch giao thông thuận tiện, đời sống người dân có thêm nhiều cơ hội và điều kiện phát triển, nhất là trong khai thác và nâng cao giá trị hải sản.

“Quy hoạch chung đô thị mới Khánh Hội, xã Khánh Lâm đến năm 2045 vừa được cấp thẩm quyền phê duyệt, cùng với tuyến đường chính được nâng cấp và đưa vào khai thác, đây là nền tảng quan trọng cho địa phương thu hút đầu tư, tạo không gian phát triển theo kịp xu thế tiến bộ, hội nhập, hiện đại”, ông Huỳnh Minh Nguyên chia sẻ.

Tuyến đường mới tạo thuận tiện, thoải mái cho người dân lưu thông.

Ðiểm đầu của “Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội”, cũng là tuyến tránh thị trấn U Minh trước đây, nay thuộc Xã Nguyễn Phích.

Tuyến đường được nâng cấp, mở rộng tạo diện mạo mới cho vùng đất Khánh Lâm.

Cầu Kênh Mới, một trong những cây cầu lớn trên tuyến thuộc “Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội” tạo nên sức bật cho xứ biển.

Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh - Khánh Hội kết nối xứ rừng U Minh ra tận cửa biển Khánh Hội, góp phần hiện thực hoá chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.