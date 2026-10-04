Phan Thiết định hình đô thị hạt nhân phía Đông Nam Lâm Đồng

Theo đề án, lõi đô thị trung tâm thuộc phường Phan Thiết và phường Phú Thủy

Thay đổi cách tổ chức không gian đô thị

Đồ án có phạm vi nghiên cứu toàn bộ diện tích tự nhiên của 6 phường: Tiến Thành, Bình Thuận, Phan Thiết, Phú Thủy, Hàm Thắng và Mũi Né, được chia thành 2 giai đoạn, đến năm 2030 và năm 2050. Nhiệm vụ quy hoạch đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại Kết luận số 708-KL/TU ngày 12/6/2026 và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3126/QĐ-UBND ngày 26/6/2026.

Theo đề án, lõi đô thị trung tâm thuộc phường Phan Thiết và phường Phú Thủy. Cực công cộng phía Bắc nằm khu vực phường Hàm Thắng. Cực giao thương, cửa ngõ phía Tây nằm ở phường Bình Thuận. Cực nghỉ dưỡng phía Nam nằm ở phường Tiến Thành và Cực nghỉ dưỡng phía Bắc nằm ở phường Mũi Né.

Cách tổ chức này nhằm tạo thêm động lực phát triển bên trong đô thị, giảm áp lực tập trung vào khu vực trung tâm hiện hữu. Đồng thời, mở rộng không gian phát triển về phía các đầu mối giao thông và những khu vực có tiềm năng hình thành các trung tâm mới.

Đến năm 2030, đô thị Phan Thiết phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II, đồng thời đặt nền móng cho mô hình đô thị thông minh, xanh, an toàn và giàu bản sắc, dân số đô thị dự báo khoảng 490.800 người.

Đô thị Phan Thiết được định hướng trở thành đô thị trung tâm hiện đại phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng

Đến năm 2050, đô thị Phan Thiết được định hướng trở thành đô thị trung tâm hiện đại phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, đô thị động lực cấp tiểu vùng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Nơi đây sẽ là cửa ngõ kinh tế biển, trung tâm kết nối liên vùng và trung tâm du lịch - di sản, văn hóa - thể thao biển tầm cỡ quốc tế.

Đồng thời đô thị phát triển các trung tâm công nghệ cao, tài chính, logistics và dịch vụ thông minh theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dân số dự kiến khoảng 850.000 người.

Không gian sôi động những ngày nghỉ lễ ở biển Mũi Né

Chủ tịch UBND phường Mũi Né Lê Thanh Sơn cho biết, đô thị Phan Thiết sở hữu nguồn lực nội tại phong phú, đóng vai trò là nền tảng cốt lõi để hiện thực hóa mô hình cấu trúc không gian mới và bứt phá từ một đô thị nghỉ dưỡng đơn thuần thành trung tâm kinh tế biển đa chức năng.

Với dư địa quỹ đất lớn và khả năng tái cấu trúc không gian linh hoạt, khác với các đô thị biển đã bão hòa quỹ đất, tại các phường như Bình Thuận, Hàm Thắng, Tiến Thành và Mũi Né vẫn còn quỹ đất lớn cho phép quy hoạch các dự án hạ tầng đại quy mô mà không chịu áp lực chi phí giải phóng mặt bằng quá cao.

Thêm vào đó, Phan Thiết có tiềm năng phát triển kinh tế thể thao biển và các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng hoạt động quanh năm.

Theo Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc, đô thị Phan Thiết, Phú Thủy còn sở hữu các di sản văn hóa Chămpa (tháp PoshaInư), văn hóa tín ngưỡng làng chài (lễ hội Cầu ngư, đền Vạn Thủy Tú) và dấu ấn kiến trúc đô thị sông nước truyền thống gắn với sông Cà Ty. Đây là những tiền đề để phát triển các sản phẩm du lịch di sản, kinh tế đêm, tạo sự khác biệt với mô hình resort bê tông hóa đại trà ở các địa phương khác.

Phan Thiết là cửa ngõ liên kết vùng

Đồ án cũng định hướng khá rõ về hạ tầng giao thông, khai thác đồng bộ các loại hình đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không, hoàn thiện Cảng hàng không Phan Thiết, tăng cường kết nối với Khu du lịch quốc gia Mũi Né, nghiên cứu đường sắt đô thị và các tuyến kết nối với cao tốc.

Đồng thời, phát triển giao thông công cộng theo hướng sử dụng xe buýt, ô tô điện trong giai đoạn ngắn hạn và từng bước phát triển hệ thống đường sắt đô thị trong dài hạn.

Lễ khánh thành dự án Sân bay Quân sự Phan Thiết vào tháng 12/2025 (ảnh tư liệu)

Không chỉ vậy, đô thị Phan Thiết có vị trí trung tâm giữa các đô thị lớn hạt nhân của các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là cửa ngõ quốc tế lớn của cả nước.

Đồ án quy hoạch chung đô thị 6 phường liền kề đến năm 2050

Do đó, đồ án hướng đến mục tiêu nâng tầm vị thế đô thị Phan Thiết, phát triển bền vững và toàn diện trên các lĩnh vực. 4 trụ cột phát triển được xác định gồm: xây dựng khu vực 6 phường trở thành đô thị hạt nhân phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng, hình thành cực tăng trưởng kép dựa trên phát triển kinh tế biển, kinh tế đêm, logistics và công nghệ, kết nối huyết mạch duyên hải và cao nguyên, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II gắn với phát triển du lịch, khẳng định thương hiệu điểm đến bền vững toàn cầu; đồng thời tạo dư địa và mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Đồ án cần làm rõ quá trình thực hiện các quy hoạch trước đây, những kết quả đạt được, tồn tại và các nội dung cần kế thừa. Đề án cần nêu bật vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế của đô thị Phan Thiết; nhấn mạnh hạ tầng giao thông là động lực, là cửa ngõ kết nối TP Hồ Chí Minh, TP Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ. Qua đó, để thấy rõ Phan Thiết không còn là một đô thị biển du lịch đơn thuần, mà đang vươn lên xác lập vị thế là một đô thị động lực, một cực tăng trưởng mới của khu vực phía Nam, đóng vai trò cầu nối quan trọng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải

Đây cũng là nền tảng để khu vực Phan Thiết, Phú Thủy đảm nhận rõ hơn vai trò hạt nhân đô thị phía Đông Nam Lâm Đồng, kết nối biển, đô thị, sân bay, đường sắt, cao tốc và các trung tâm kinh tế - du lịch trong không gian phát triển mới của tỉnh.