Hà Nội: Nợ tiền thuê, tự ý thế chấp và chuyển nhượng đất trái phép tại dự án hồ Lập Thành

Thanh tra TP Hà Nội vừa công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Đức Hùng (Công ty Đức Hùng) khi thực hiện Dự án Khu quần thể du lịch sinh thái và nuôi trồng thủy sản cao cấp hồ Lập Thành tại xã Yên Xuân, TP Hà Nội.

Trụ sở Thanh tra thành phố Hà Nội. Ảnh: LP/Thanh Tra

Dự án có địa điểm thực hiện tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai (nay là xã Yên Xuân, TP Hà Nội), do Công ty TNHH Thương mại và khai thác khoáng sản Đức Hùng (trụ sở chính tại số 20 ngõ Thanh Miến, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Theo Kết luận thanh tra, quá trình quản lý, sử dụng đất đã xuất hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về đất đai và nghĩa vụ tài chính.

Cụ thể, đối với diện tích 7.146,1 m² đất cơ sở sản xuất kinh doanh thuê trả tiền hàng năm (GCNQSD đất số AD 973172 cấp ngày 14/6/2007), chủ đầu tư không nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tự ý thế chấp quyền sử dụng diện tích đất thuê trả tiền hàng năm nêu trên, dẫn đến việc tài sản gắn liền trên đất bị kê biên và bán đấu giá thi hành án.

Đối với phần diện tích 729,3 m² đất cơ sở sản xuất kinh doanh được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất (GCNQSD đất số AK834180 cấp ngày 29/7/2008), Công ty Đức Hùng đã tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định.

Thanh tra Thành phố kết luận, từ những vi phạm pháp luật đất đai trên, dự án không còn đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình (trước đây).

Theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh Hòa Bình, quy mô dự án ban đầu gồm 226.380 m² đất do Công ty Khai thác công trình thủy lợi quản lý (nạo vét, đào mới 45.200 m² đất để tăng diện tích mặt nước nuôi thủy sản từ 153.000 m² lên 200.000 m², làm 3.750 m² đường vành đai, trồng 22.630 m² cây ăn quả) và 8.128 m² đất xây dựng nhà nghỉ, khu hội trường, nhà hàng cà phê, nhà hàng dân tộc, nhà hành chính quản lý, sân tennis, kho, nhà bảo vệ cùng hạ tầng phụ trợ.

Tuy nhiên, ngày 15/5/2006, Công ty Đức Hùng tự ra Quyết định số 15/QĐ-ĐT chuyển mục tiêu dự án thành quản lý, cải tạo, bảo tồn cảnh quan sinh thái, không kinh doanh thương mại và không vì mục đích lợi nhuận, đồng thời thu hẹp các công trình xây dựng trên diện tích 8.128 m² chỉ còn nhà bảo vệ. Doanh nghiệp không đăng ký đầu tư, không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án và không được UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận theo quy định tại Điều 51 và khoản 1 Điều 53 Luật Đầu tư 2005.

Đến năm 2007, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định 1400/QĐ-UBND cho công ty thuê 7.875,4 m² đất và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương đã bàn giao mốc giới ngoài thực địa vào ngày 10/7/2007. Dù vậy, từ khi nhận bàn giao đất đến nay, Công ty Đức Hùng chưa đưa đất vào sử dụng để thực hiện dự án, vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 (nay là khoản 8 Điều 81 Luật Đất đai 2024).

Trên cơ sở các vi phạm đã kết luận, Thanh tra TP Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tham mưu đề xuất UBND Thành phố quyết định chấm dứt thực hiện Dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ trì, phối hợp với UBND xã Yên Xuân và các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu đề xuất phương án xử lý đối với Quyết định 1400/QĐ-UBND ngày 14/6/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình.

Thuế TP Hà Nội, kiểm tra, rà soát, truy thu toàn bộ tiền thuê đất đối với diện tích 7.146,1 m² nhằm bảo đảm không thất thu ngân sách Nhà nước.

UBND xã Yên Xuân, kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng (nếu có) tại khu vực dự án.

Cơ quan Thi hành án TP Hà Nội, kiểm tra, rà soát, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức có vi phạm trong việc bán đấu giá, bàn giao tài sản đấu giá thi hành án tại Quyết định số 10/QĐ-CTHADS ngày 22/11/2019.

Đến ngày 25/9/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4902/UBND-NNMT chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận thanh tra.

Trước đó, ngày 24/2/2026, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo 131/TB-VP truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng về việc giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chấm dứt 5 đoàn thanh tra đối với 18 dự án chậm triển khai chưa ban hành kết luận để bàn giao cho Thanh tra Thành phố rà soát. Đến ngày 14/5/2026, Thanh tra TP Hà Nội ban hành Quyết định 4114/QĐ-TTTP(NV1) thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai đối với Công ty Đức Hùng và ban hành kết luận chính thức vào ngày 07/9/2026.