4 linh vật phong thủy được chuộng trong nhà

Tỳ Hưu - Linh vật chiêu tài và giữ của

Tỳ Hưu là một trong những linh vật phong thủy phổ biến, được xem là có khả năng chiêu tài và giữ của. Theo quan niệm dân gian, Tỳ Hưu được cho là chuyên ăn vàng bạc, châu báu nhưng không có hậu môn, từ đó gắn với ý nghĩa chiêu tài, giữ của.

Tỳ Hưu thường được làm bằng gỗ, đá, đồng hoặc ngọc, với hình dáng một con thú có sừng, miệng ngậm tiền hoặc châu báu.

Theo một số quan niệm phong thủy, Tỳ Hưu thường được đặt ở phòng khách hoặc nơi làm việc, đầu hướng ra cửa hoặc cửa sổ để tượng trưng cho việc đón tài lộc; cách đặt cụ thể có thể khác nhau tùy trường phái.

Tượng phong thủy không chỉ là vật trang trí mà còn được xem là linh vật hộ mệnh, mang ý nghĩa cầu may mắn và bảo vệ không gian sống.

Một số người thực hiện nghi thức "khai quang" trước khi sử dụng Tỳ Hưu, tùy theo quan niệm và tập tục. Ngoài ra, Tỳ Hưu cần được vệ sinh định kỳ và đặt ở nơi trang trọng, sạch sẽ.

Thiềm Thừ - Cóc ngậm tiền, biểu tượng của tài lộc

Thiềm Thừ, hay còn gọi là cóc ngậm tiền, là linh vật tượng trưng cho tài lộc và sự may mắn.

Theo truyền thuyết, cóc ba chân là con vật của Thần Tài, chuyên tha tiền về cho người thờ cúng. Hình ảnh cóc ngậm đồng tiền vàng trên miệng được xem là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng.

Thiềm Thừ thường được làm bằng đồng, đá hoặc gốm, với hình dáng một con cóc có ba chân, miệng ngậm tiền.

Trong phong thủy, Thiềm Thừ được đặt ở vị trí thấp, hướng vào trong nhà, tượng trưng cho việc "tha tiền về". Không nên đặt Thiềm Thừ ở vị trí cao hoặc hướng ra ngoài, vì được xem là sẽ khiến tài lộc "chảy ra" thay vì tụ lại.

Thiềm Thừ - cóc ngậm tiền là linh vật tượng trưng cho tài lộc, thường được đặt ở vị trí thấp và hướng vào trong nhà để "tha tiền về".

Một số người đặt Thiềm Thừ trên bàn thờ Thần Tài hoặc gần quầy thu ngân với mong muốn thu hút tài lộc. Tuy nhiên, cần đặt ở vị trí trang trọng và vệ sinh thường xuyên để duy trì năng lượng tích cực.

Kỳ Lân - Linh vật của sự bình an và quý nhân

Kỳ Lân là linh vật tượng trưng cho sự bình an, may mắn và quý nhân phù trợ. Theo truyền thuyết, Kỳ Lân là con vật hiền lành, xuất hiện khi có thánh nhân hoặc điềm lành. Hình ảnh Kỳ Lân được xem là biểu tượng của sự thái bình và thịnh vượng.

Kỳ Lân thường được làm bằng đồng, đá hoặc gỗ, với hình dáng một con thú có sừng, thân phủ vảy, đôi khi có cánh.

Trong phong thủy, Kỳ Lân được đặt ở trước cửa nhà hoặc trong phòng khách để hóa giải sát khí và thu hút may mắn.

Kỳ Lân - linh vật tượng trưng cho bình an và quý nhân phù trợ, thường được đặt ở phòng khách hoặc trước cửa nhà.

Đặc biệt, Kỳ Lân được xem là có khả năng mang lại quý nhân phù trợ, giúp đỡ và hỗ trợ trong công việc và cuộc sống.

Khi bài trí, nên chọn vị trí trang trọng, sạch sẽ và phù hợp với tổng thể không gian.

Long Quy - Linh vật của sự trường thọ và trí tuệ

Long Quy, hay còn gọi là rùa rồng, là linh vật kết hợp giữa rồng và rùa, tượng trưng cho sự trường thọ, trí tuệ và bền vững. Theo truyền thuyết, Long Quy là con vật của thần linh, xuất hiện để truyền đạt những điều tốt lành.

Long Quy thường được làm bằng đồng hoặc đá, với hình dáng một con rùa có đầu rồng, trên lưng có mai.

Theo một số quan niệm phong thủy, Long Quy thường được đặt ở phòng khách, phòng làm việc hoặc những vị trí cần tạo cảm giác ổn định, vững chắc.

Long Quy với hình dáng rùa có đầu rồng, trên lưng có mai - linh vật tượng trưng cho sự ổn định và trí tuệ, phù hợp với những người làm công việc đòi hỏi sự tập trung và bền bỉ.

Đây là linh vật phù hợp với những người làm công việc đòi hỏi sự tập trung, sáng tạo và bền bỉ.

Bên cạnh việc chọn đúng linh vật, cần lưu ý một số điều sau để tượng phong thủy thực sự hài hòa với không gian sống.

Tượng phong thủy cần được lau chùi thường xuyên để tránh bụi bẩn tích tụ. Một linh vật bụi bặm, bẩn thỉu không chỉ mất thẩm mỹ mà còn được xem là mất đi năng lượng tích cực.

Mỗi linh vật có một vị trí phù hợp riêng. Cần tìm hiểu kỹ trước khi đặt để tránh sai vị trí.

Theo quan niệm phong thủy, nhà vệ sinh, khu vực bếp hoặc những nơi ẩm thấp, tối tăm thường không được xem là vị trí phù hợp để bài trí linh vật.

Việc đặt quá nhiều tượng phong thủy trong một không gian có thể gây rối loạn năng lượng thay vì hài hòa. Nên chọn một vài linh vật phù hợp với mục đích và không gian sống.