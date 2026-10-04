[Video] Loạt tuyến metro Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công cuối năm 2026

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, Thủ tướng Chính phủ cho biết quý III đã “bật đèn vàng” với một số địa phương chuyển biến chậm; kết quả cuối năm sẽ là cơ sở để đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ. Cao Bằng đang bước vào ba tháng quyết định của mục tiêu tăng trưởng 10%. Việc nào chậm, nguyên nhân ở đâu, ai được giao xử lý và thời hạn hoàn thành cần được xác định ngay khi vẫn còn thời gian khắc phục.