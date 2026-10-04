[Video] Loạt tuyến metro Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công cuối năm 2026
Nhiều dự án metro tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh thủ tục đầu tư, phấn đấu hoàn tất phê duyệt trong tháng 12 và tổ chức khởi công vào cuối năm 2026, từng bước hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ.
Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2026-2030, thành phố xác định 8 dự án đường sắt đô thị cần ưu tiên đầu tư, trong đó 4 dự án do Ban làm chủ đầu tư, các dự án còn lại triển khai theo hình thức đối tác công tư.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-loat-tuyen-metro-thanh-pho-ho-chi-minh-du-kien-khoi-cong-cuoi-nam-2026-post992787.html