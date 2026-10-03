Cận cảnh cư xá Thanh Đa trước ngày tái thiết

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày đầu tháng 10, tại các lô 8 và 9 thuộc cư xá Thanh Đa, phần lớn hộ dân đã di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Các dãy nhà từng đông đúc nay trở nên vắng vẻ. Nhiều căn hộ đã được thu dọn, đóng cửa, chờ bàn giao. Những dấu tích còn lại cho thấy khu cư xá đã trải qua nhiều thập niên sử dụng.

Tại các lô 8 và 9, nhiều cầu thang dẫn lên các tầng cao đã xuống cấp. Một số vị trí xuất hiện vết nứt, lớp bê tông trên trần và hành lang bong tróc, để lộ phần cốt thép bên trong đã hoen gỉ.

Các hành lang tầng cao vắng người, một số khu vực thiếu ánh sáng. Không còn cảnh sinh hoạt nhộn nhịp như trước, nhiều không gian đang trong quá trình được bàn giao để phục vụ dự án mới.

Trong một số căn hộ, người dân đang thu dọn những vật dụng cuối cùng trước khi chuyển đi. Đồ dùng sinh hoạt, vật dụng cũ và một số phế liệu vẫn còn được để lại trong những căn nhà đang chờ bàn giao.

Trên nhiều cánh cửa xuất hiện giấy niêm phong hoặc thông báo nhà thuộc sở hữu Nhà nước, nghiêm cấm hành vi chiếm dụng. Tại những căn hộ của các hộ dân đã đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời, hàng rào được dựng lên để phục vụ công tác bàn giao mặt bằng.

Bà Nguyễn Thị Lan (62 tuổi), người đã gắn bó với cư xá Thanh Đa hơn 50 năm, cho biết gia đình bà đã chuyển đến nơi tạm cư cách đó không xa. “Căn nhà cũ lưu giữ nhiều kỷ niệm của nhiều thế hệ trong gia đình. Giờ dọn đi, tôi cũng có chút lưu luyến. Tuy nhiên, do nhà đã thấm dột, xuống cấp nghiêm trọng nên gia đình tôi đã dọn đi để bàn giao mặt bằng, phục vụ xây dựng lại chung cư”, bà Lan chia sẻ.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trong giai đoạn 1968-1972, các hạng mục chính hoàn thành trước năm 1975. Toàn khu gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng được xem là một trong những khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn vào thời điểm đó.

Khu cư xá được quản lý theo các lô số và lô chữ. Kết quả kiểm định cho thấy nhiều chung cư thuộc các lô số không còn bảo đảm an toàn để ở.

Năm 2017, UBND TP.HCM giao Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số tại cư xá Thanh Đa, gồm các lô 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 và 11. Dự án được triển khai trên khu đất có quy mô 73.211m².

Tuy nhiên, dự án triển khai chậm do còn nhiều vướng mắc liên quan pháp lý đất đai, nhà ở. Sau khi các vướng mắc được tháo gỡ theo Luật Đất đai và Luật Nhà ở năm 2024, tháng 6/2025, phương án bồi thường, tái định cư số 20 được phê duyệt.

Tại cụm chung cư lô số cư xá Thanh Đa hiện có 949 căn hộ với 1.001 chủ sử dụng thuộc sở hữu tư nhân. Ngoài ra, 355 căn thuộc sở hữu Nhà nước được tách ra từ 268 căn ban đầu. Theo UBND phường Bình Quới, đến nay gần 81% số hộ đã đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời. Thời hạn di dời theo quyết định đã hết.

Phường đã thành lập 6 tổ công tác để tiếp tục vận động các hộ dân còn lại di dời trước khi thực hiện kế hoạch cưỡng chế. Dự kiến trong tháng 10/2026, việc di dời các hộ dân sẽ hoàn tất để bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm khởi công dự án.

Khi được triển khai, dự án xây dựng mới được kỳ vọng thay đổi diện mạo khu vực Thanh Đa sau nhiều thập niên, với hệ thống nhà ở và hạ tầng được đầu tư đồng bộ.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 6,5km, được bao quanh bởi sông Sài Gòn và kênh Thanh Đa, sở hữu cảnh quan tự nhiên và quỹ đất lớn gần khu vực trung tâm thành phố.

Quy hoạch khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được phê duyệt từ năm 1992 nhưng quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn. Tổng vốn đầu tư từng được tính toán lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng, cùng với những vấn đề phức tạp liên quan công tác giải phóng mặt bằng. Sau nhiều lần thay đổi nhà đầu tư nhưng chưa mang lại kết quả, khu vực này trở thành dự án kéo dài hơn 30 năm. Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được định hướng trở thành trung tâm đô thị kết hợp công viên ngập nước, phát triển theo mô hình đô thị hiện đại với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Khu đô thị được định hướng xây dựng trung tâm cao tầng, giảm mật độ xây dựng, xen kẽ các công viên và vùng ngập nước, đồng thời phát triển các chức năng hỗn hợp như nhà ở, hành chính, văn phòng, khách sạn, thương mại - dịch vụ, văn hóa và du lịch ven sông. Dự kiến dân số khoảng 54.000 người. Trước mắt, việc di dời các hộ dân tại những chung cư cũ thuộc cụm lô số và bàn giao mặt bằng được xem là bước quan trọng để dự án cải tạo, xây dựng lại các khu nhà xuống cấp có thể tiếp tục triển khai.