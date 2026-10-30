MC Quỳnh Anh cùng ca sĩ nhí Khả Doanh, San San, Bảo Châu giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về tình thầy trò và ước mơ tuổi học trò trong chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Thầy cô chắp cánh ước mơ”. Ảnh: Minh Huệ

Đồng hành và kết nối xuyên suốt chương trình tuần này là các gương mặt MC, ca sĩ nhí vô cùng đáng yêu: Khả Doanh, San San, Bảo Châu và Quỳnh Anh. Bằng những đoạn đối thoại tự nhiên, các bạn nhỏ sẽ đưa khán giả đi tìm câu trả lời cho một thắc mắc rất đỗi học trò: Điều gì sẽ làm thầy cô vui nhất? Không phải là những món quà đắt tiền hay cầu kỳ, qua cuộc trò chuyện hồn nhiên, các MC nhí nhận ra rằng món quà ý nghĩa nhất khiến thầy cô hạnh phúc chính là sự chăm ngoan, tiến bộ, những điểm 10 và việc biết vận dụng những điều tốt đẹp đã được học vào cuộc sống hằng ngày. Đằng sau những lời nhắc nhở đôi lúc hơi nghiêm khắc như việc phải "làm lại bài" chính là mong muốn của thầy cô để học trò trưởng thành và chạm tay đến một tương lai tươi sáng.

Bảo Châu - Trọng Nghĩa song ca Thêm yêu màu nắng đến trường, sáng tác Trung Dũng - Hiền VK, mang đến không khí rộn ràng, tươi vui và tình yêu với mái trường thân thương. Ảnh: Minh Huệ

Trong 25 phút phát sóng, khán giả sẽ được đắm chìm vào một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, đại diện cho những cung bậc cảm xúc tuyệt đẹp dưới mái trường mến yêu. Mở đầu là giọng ca dạt dào tình cảm của Khả Doanh trong ca khúc Niềm vui của thầy cô. Ngay sau đó, không gian sân khấu sẽ bừng sáng với nguồn năng lượng tích cực, rộn rã của những buổi sáng đến lớp qua bài hát Thêm yêu màu nắng đến trường do Bảo Châu và Trọng Nghĩa thể hiện. Giai điệu vút cao của Bay lên nhé ước mơ học trò qua sự kết hợp của Khả Doanh và Ý Vy lại như chắp thêm đôi cánh, cổ vũ các bạn nhỏ mạnh dạn nuôi dưỡng khát vọng.

Cuối cùng, chương trình khép lại đầy lắng đọng với tiếng hát trong trẻo của San San trong ca khúc Ngôi trường giữa ngàn mây, như một lời tri ân sâu sắc gửi đến những thầy cô giáo đang ngày đêm tận tụy bám bản, gieo chữ ở những vùng núi cao xa xôi.

San San thể hiện ca khúc Ngôi trường giữa ngàn mây của nhạc sĩ Lê Dũng, gửi gắm lòng biết ơn đến những thầy cô giáo tận tụy gieo chữ nơi vùng cao, chắp cánh ước mơ cho học trò. Ảnh: Minh Huệ

Không chỉ mang đến những giai điệu ngọt ngào, Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ tuần này còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng gửi đến các bạn học sinh: Hãy tự chuẩn bị những món quà thật đặc biệt cho thầy cô ngay từ hôm nay. Không nhất thiết phải mua sắm, đó có thể chỉ là một tấm thiệp tự làm, một lời cảm ơn chân thành, hay đơn giản là sự tự giác và nỗ lực tiến bộ hơn mỗi ngày.

MC Quỳnh Anh giao lưu cùng ca sĩ nhí Khả Doanh trong chương trình Radio Tuổi Thơ, chia sẻ những câu chuyện về niềm đam mê âm nhạc, tình thầy trò và ước mơ tuổi học trò. Ảnh: Minh Huệ

Chương trình Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ chủ đề “Thầy cô chắp cánh ước mơ” sẽ chính thức lên sóng vào lúc 10h45 Chủ nhật, ngày 1-11-2026 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Quý khán giả, các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi có thể đón xem trực tuyến qua ứng dụng Đồng Nai online. Kính mời quý vị cùng đón xem để bắt đầu tháng tri ân bằng những giai điệu rộn ràng và ngập tràn tình yêu thương!