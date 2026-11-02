Ngũ Cung làm mới hành khúc cách mạng bằng ngôn ngữ rock tại Thái Nguyên

Ngũ Cung chọn “Hành khúc ngày và đêm” làm điểm nhấn trong phần trình diễn khép lại Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng”, thử đưa một nhạc phẩm cách mạng quen thuộc đến gần công chúng bằng ngôn ngữ rock.

Diễn ra lúc 20h ngày 2.11 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, Rock Concert “Thái Nguyên bừng sáng” nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh và Festival Trà quốc tế năm 2026.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Thái Nguyên, chương trình dự kiến kéo dài 120 phút, với quy mô khoảng 28.000 khán giả. Quy mô này sẽ được điều chỉnh theo sức chứa thực tế và phương án bảo đảm an toàn được phê duyệt.

Thông tin sự kiện Rock Concert

Đêm nhạc quy tụ loạt ngôi sao đình đám như Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú (Tú Voi), Thái Thùy Linh… Ngũ Cung biểu diễn ở phần cuối với các ca khúc Đón em trở về, Yêu, Người ở đừng về, Cô Đôi Thượng Ngàn và Hành khúc ngày và đêm.

Với nhạc phẩm cách mạng này, ban nhạc đặt mục tiêu tạo nên cách thể hiện mới mẻ, có cá tính riêng song vẫn giữ tinh thần, thông điệp và cảm xúc của tác phẩm gốc. Phần phối khí khai thác tiết tấu cùng âm thanh đặc trưng của rock.

Nhạc sĩ Trần Thắng, thủ lĩnh ban nhạc Ngũ Cung, chia sẻ: “Chúng tôi luôn trân trọng những sân khấu mà ở đó rock có cơ hội tiếp cận với đông đảo công chúng hơn”.

Theo nhạc sĩ Trần Thắng, được giao đảm nhận phần biểu diễn kết màn vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm bởi tiết mục cuối có vai trò tạo điểm nhấn, duy trì năng lượng và để lại dư âm khi chương trình khép lại.

Trước quan niệm rock chỉ có âm thanh dữ dội, cách hát gào thét và thiếu sự trang nghiêm khi thể hiện nhạc cách mạng, Ngũ Cung cho rằng cách nhìn này chưa phản ánh đầy đủ khả năng biểu đạt của dòng nhạc.

Ban nhạc Ngũ Cung được giao vai trò kết màn cho Rock Concert. Ảnh: Minh Vũ

“Rock có nhiều sắc thái biểu đạt, từ quyết liệt, bùng nổ đến hào hùng, trang nghiêm và sâu lắng; thể loại âm nhạc không quyết định tính trang nghiêm của một tác phẩm”, nhạc sĩ Trần Thắng nói.

Với Ngũ Cung, điều cốt lõi nằm ở cách nghệ sĩ cảm nhận, lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và chuyển tải tinh thần tác phẩm. Vì thế, phiên bản rock của Hành khúc ngày và đêm được kỳ vọng mở thêm góc tiếp cận cho khán giả.

Qua cách làm mới một ca khúc đã quen thuộc, ban nhạc mong muốn khán giả nhận ra rock còn có khả năng chuyên chở những cảm xúc hào hùng, sâu lắng, đồng thời tiếp nối sức sống của âm nhạc cách mạng trong đời sống hôm nay.

Ban nhạc Ngũ Cung được nhạc sĩ Trần Thắng thành lập năm 2007 với đội hình đầu tiên gồm anh, Hùng Cường, Đức Long, Minh Đức và Đỗ Hoàng. Ban nhạc được xem là "cơn gió lạ" của âm nhạc Việt Nam khi kết hợp rock với âm hưởng dân tộc Tây Bắc. Ngũ Cung và Unlimited từng được chọn làm đại diện Việt Nam biểu diễn cùng ban nhạc My Chemical Romance (Mỹ). Cướp vợ là ca khúc làm nên tên tuổi của Ngũ Cung, do thủ lĩnh Trần Thắng và ông nội của anh - nhạc sĩ Trần Tuấn Long cùng sáng tác. Các sáng tác khác ghi dấu ấn thương hiệu của Ngũ Cung gồm Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ, Cao nguyên đá, Linh tinh tình phộc, Man lê 1979, Nụ hôn trên đỉnh Fansipan, Đu tiên, Tắm tiên, Cô Đôi Thượng Ngàn, Yêu, Chung một ước mơ, Nhảy lửa cầu mưa, Về tuổi thơ, Sơn Đoòng, cùng hai bài hát mới là Sống khác đi, Mẹ thiên nhiên… Năm 2024, Ngũ Cung công bố đội hình mới với 5 thành viên, bao gồm Trần Thắng (thủ lĩnh, guitarist, sáng tác), Hoàng Đức (trống), Hồng Phi (hát chính), Hoàng Xuân Bách (bassist) và Hoàng Xuân Bắc (guitarist).