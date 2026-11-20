Đam mê công tác Đội

Từ những ngày còn là một đội viên áo trắng, gắn bó với tiếng trống Đội qua những giờ sinh hoạt, cô bé Lê Thị Hà Phương luôn ấp ủ ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành cô giáo TPT Đội-người truyền lửa và dẫn dắt các thế hệ măng non trưởng thành. Đó là động lực giúp Hà Phương luôn phấn đấu không ngừng.

Hơn 10 năm gắn bó với màu khăn quàng đỏ, cô giáo TPT Đội Lê Thị Hà Phương không chỉ là cô giáo mà còn là “người bạn lớn” của hàng ngàn học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành. Với cô Phương, công tác Đội không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là một trách nhiệm rèn giũa, trau dồi nhân cách cho những “mầm non” ngay từ những bước chân đầu đời. Cô Phương chia sẻ: “Ở lứa tuổi tiểu học, các em rất cần một chỗ dựa tinh thần an toàn để sẻ chia những áp lực bài vở hay những mâu thuẫn tuổi học trò. Khi mình lắng nghe bằng ánh mắt và trái tim của một người bạn, học sinh mới thực sự mở lòng, những lời khuyên bảo hay bài học đạo đức mới chạm đến và thấm sâu vào tâm hồn các em một cách tự nhiên”.

Cô giáo Lê Thị Hà Phương, Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành là người bạn của nhiều thế hệ học trò - Ảnh: A.T

Hiểu rõ tâm lý học sinh vốn ham học hỏi những điều mới lạ, cô Phương không ngừng đổi mới phương pháp trong các hoạt động Đội. Thay vì những bài giảng lý thuyết, cô biến những buổi sinh hoạt dưới cờ thành sân chơi trải nghiệm đầy sắc màu. Thông qua các phong trào như “Tiến bước lên Đoàn”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Xây dựng tình bạn đẹp”, “Nuôi heo đất giúp bạn đến trường”, hay các chương trình hướng về nguồn, "địa chỉ đỏ"… TPT Đội Hà Phương đã giúp học trò bồi đắp lòng yêu nước, sự biết ơn và lòng nhân ái, giúp các em hiểu được giá trị của sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở các phương pháp sinh hoạt truyền thống, điều làm nên dấu ấn riêng của cô giáo Hà Phương chính là sự nhạy bén và sáng tạo trong việc áp dụng chuyển đổi số vào công tác Đội. Trong thời đại công nghệ số, cô là người tiên phong ở trường trong việc ứng dụng các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội, các phần mềm thiết kế sinh động và trò chơi tương tác thông minh vào các bài học lịch sử, giáo dục kỹ năng sống hay các buổi sinh hoạt dưới cờ.

“Cô Phương luôn mang đến cho chúng em những hoạt động mới mẻ và thú vị. Cô không chỉ dạy chúng em nghi thức Đội hay các kỹ năng sống mà còn tổ chức nhiều sân chơi bổ ích, giúp các buổi sinh hoạt dưới cờ luôn ngập tràn tiếng cười. Mỗi khi gặp khó khăn hay có điều gì vướng bận, chúng em đều tìm đến cô để tâm sự vì cô luôn lắng nghe và cho chúng em những lời khuyên ấm áp. Với chúng em, cô còn là một “người bạn” gần gũi, yêu thương học sinh hết lòng”, em Nguyễn Như Thảo, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành cho hay.

Dưới sự dìu dắt của cô giáo TPT Đội Hà Phương, Liên đội Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành nhiều năm liền giữ vững danh hiệu liên đội mạnh, trở thành điểm sáng trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của phường Đông Hà.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành cho biết: “Nhà trường luôn đánh giá cao sự năng nổ, nhiệt huyết và tư duy sáng tạo của cô giáo Hà Phương trong các mặt công tác Đội. Không chỉ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cô còn là người tiên phong đổi mới các hình thức sinh hoạt ngoại khóa, mang lại bầu không khí tươi vui, bổ ích và đầy sức sống cho học sinh toàn trường. Nhờ sự tận tâm và dẫn dắt của cô, phong trào Đội của Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành ngày càng lớn mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc để bồi dưỡng đạo đức, kỹ năng và thắp sáng những ước mơ tuổi thơ cho các em học sinh”.

Trái ngọt cho những nỗ lực

Với niềm đam mê trong công tác Đội suốt nhiều năm qua, cô Phương đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu, giải thưởng do cấp Trung ương khen thưởng như: Giải thưởng “Cánh én hồng” toàn quốc năm 2025, bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn năm học 2023-2024, bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương, Huy hiệu TPT Đội giỏi năm học 2023-2024...

Lê Thị Hà Phương (thứ 2 từ phải sang) nhận danh hiệu Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị” năm 2023 - Ảnh: A.T

Hành trình “gieo mầm” yêu thương cho những thế hệ măng non của cô giáo TPT Đội Lê Thị Hà Phương vẫn đang tiếp tục mỗi ngày dưới mái trường mang tên Bác. “Tôi luôn mong muốn mỗi học sinh Quảng Trị khi bước ra từ các phong trào Đội đều là những bạn nhỏ có lòng nhân ái và bản lĩnh vững vàng. Thông qua từng hoạt động trải nghiệm, từng công trình phần việc thiếu nhi, các em không chỉ được rèn luyện kỹ năng mà còn học cách yêu thương, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Đó là hành trang quý giá nhất mà công tác Đội muốn vun đắp cho những mầm non tương lai của quê hương”, cô giáo Lê Thị Hà Phương chia sẻ thêm.

Anh Dư Quang Tài, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đông Hà nhấn mạnh: “Cô giáo Hà Phương không chỉ là một TPT Đội giỏi, tâm huyết với phong trào thiếu nhi mà còn là một gương mặt trẻ năng nổ, sáng tạo tại địa phương. Trong mọi hoạt động Đoàn-Đội do phường phát động, cô giáo Hà Phương luôn là người đi đầu, mang đến những ý tưởng tươi mới và tinh thần làm việc trách nhiệm cao. Sự nhiệt huyết, khéo léo và tận tâm của cô giáo trẻ Hà Phương không chỉ góp phần đưa công tác Đội của Trường tiểu học Nguyễn Tất Thành ngày càng vững mạnh, mà còn là nguồn cảm hứng tích cực, lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn”.