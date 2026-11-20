Điểm tựa của học sinh vùng khó

Nằm giữa những vườn cam, bưởi trĩu quả, Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (xã Kiên Lao) trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều thế hệ học trò. Ngôi trường có các phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, sân chơi, bãi tập khang trang, sạch đẹp. Ở đây, thầy, cô giáo chăm lo cho các em từ bữa ăn đến nền nếp sinh hoạt, học tập.

Giờ Tin học tại Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành.

Em Ngân Hoàng Dung, học sinh lớp 7 chia sẻ: “Nhà em ở xã Tân Sơn, cách trường khoảng 20 km, trước đây đi đến trường khá vất vả. Lúc mới nhập học, em rất bỡ ngỡ và nhớ nhà. Được các thầy, cô giáo động viên, các anh, chị lớp trên chia sẻ, giúp đỡ nên em đã tự tin hơn ở môi trường mới”.

Xa gia đình, người thân nên với Dung và các bạn ở đây, các thầy, cô như những người cha, người mẹ. Những cô bé, cậu bé bỡ ngỡ vào lớp 6 năm trước thì năm sau đã trở thành anh, chị, cùng phụ giúp thầy, cô chăm lo quán xuyến việc ăn, ở, học tập của các em tại phòng tập thể. Buổi tối, khi màn đêm buông xuống, ánh đèn trong các phòng học tỏa ra ấm áp. Học sinh quây quần ôn bài. Thầy cô ngồi bên vừa hướng dẫn vừa động viên, tạo nên không gian gần gũi, bình yên giữa núi rừng.

Ở mỗi khu vực, thành phố Bắc Ninh bố trí các trường dân tộc nội trú, bán trú phù hợp với điều kiện địa lý để con em ở các bản làng vùng cao đều có thể học tập thuận lợi.

Năm học này, nhà trường có 441 học sinh ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, đa số là con em đồng bào Tày, Nùng, Dao, Sán Chí, Cao Lan. Nhiều năm học gần đây, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, kéo gần khoảng cách với miền xuôi. Trong các kỳ thi học sinh giỏi, thể thao học đường, nhà trường đều có học sinh đoạt giải cao. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học nằm trong tốp dẫn đầu khối các trường dân tộc nội trú, bán trú của thành phố.

Ở mỗi khu vực, thành phố Bắc Ninh bố trí các trường dân tộc nội trú, bán trú phù hợp với điều kiện địa lý để con em ở các bản làng vùng cao đều có thể học tập thuận lợi. Bên vùng hồ Cấm Sơn lộng gió, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sơn Hải (xã Sơn Hải) có trường chính và 1 phân hiệu nằm về hai phía của lòng hồ, với khoảng cách 12 km. Thầy giáo Nguyễn Xuân Tình, Hiệu trưởng cho biết, nhà trường có 670 học sinh là con em đồng bào dân tộc Kinh, Tày, Nùng… sống xen kẽ ở các đảo nhỏ thuộc vùng hồ Cấm Sơn. Việc di chuyển của học sinh chủ yếu bằng thuyền, đò, trong khi hoàn cảnh gia đình còn khó khăn. Được học tập, sinh hoạt nội trú tại trường là ước mơ và niềm vui của các em và gia đình.

Giờ học của cô và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Sơn.

Nhiều năm qua, Trường Phổ thông dân tộc nội trú thành phố Bắc Ninh (phường Bắc Giang) đã nuôi dưỡng, chắp cánh ước mơ cho nhiều học trò vào học bậc trung học phổ thông. Đây là ngôi trường duy nhất dành cho con em vùng khó khăn được đặt giữa đô thị sầm uất. Để học trò tiếp cận tri thức trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Bên cạnh công tác giảng dạy, nhà trường xây dựng lịch sinh hoạt hằng ngày để học sinh cân đối giữa học tập và nghỉ ngơi. Sau giờ học, các em tham gia hoạt động thể dục, thể thao và tự học tại phòng nội trú, thư viện.

Từng bước rút ngắn khoảng cách giáo dục

Thành phố Bắc Ninh hiện có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú với hơn 3 nghìn học sinh. Hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú góp phần hoàn thành chương trình giáo dục phổ cập đúng độ tuổi, không còn tình trạng học sinh bỏ học, cải thiện chất lượng giáo dục toàn diện. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số đã đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia.

Nhân viên nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho học sinh bán trú.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, ngành Giáo dục Bắc Ninh phối hợp với các xã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, các phòng chức năng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục miền núi. Mới đây, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở An Lạc (xã An Lạc) được đầu tư xây dựng nhà hiệu bộ với đầy đủ trang thiết bị phục vụ quản lý, điều hành. Năm học trước, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Dương Hưu, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Sơn Hải được đầu tư xây dựng phòng học, phòng chức năng, phòng nội trú… Từ nhiều chính sách ưu đãi, học sinh ở khu vực này được hỗ trợ gạo, tiền ăn, sinh hoạt phí và được nhà trường, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập.

Theo ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đầu tư phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú nhằm tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh. Những ngôi trường này không chỉ đáp ứng yêu cầu dạy học mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa, kết nối nhà trường với cộng đồng, xây dựng nền giáo dục tốt nhất, đáp ứng yêu cầu giáo dục phát triển toàn diện. Việc bảo đảm điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh vùng khó khăn góp phần thu hẹp khoảng cách về cơ hội tiếp cận giáo dục giữa các địa bàn. Thời gian tới, ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức vận hành nhà trường hiệu quả, rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp và tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.