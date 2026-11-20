Cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Trường THCS Nam Cao, xã Vĩnh Trụ luôn tận tâm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học.

Mẫu mực, tâm huyết, trách nhiệm, cống hiến hết mình vì sự nghiệp “trồng người”, đó là những lời nhận xét của đồng nghiệp và các em học sinh khi nhắc đến cô giáo Nguyễn Thị Thanh, giáo viên Trường THCS Nam Cao (xã Vĩnh Trụ). Năm 1998, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng sư phạm Hà Giang, cô Thanh về công tác tại Trường THCS Chính Lý, xã Lý Nhân.

Ngay từ khi về trường, cô Thanh đã trực tiếp giảng dạy môn Hóa học và Sinh học. Những ngày mới ra trường, kinh nghiệm chưa có, nhưng với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự đam mê, cô giáo Nguyễn Thị Thanh đã vượt lên mọi khó khăn, tập trung thời gian, tâm sức cho công việc, nghiên cứu tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp.

Cô Thanh chia sẻ: Những năm đầu về công tác tại trường, tôi vừa giảng dạy, vừa tập trung tìm hiểu nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy mới, đặc biệt là những nội dung liên quan đến thi học sinh giỏi. Từ đó, trong quá trình giảng dạy, tôi luôn cố gắng truyền đạt kiến thức một cách khoa học, dễ hiểu cho học sinh.

Năm học 2008-2009, cô giáo Nguyễn Thị Thanh chuyển về công tác tại Trường THCS Nam Cao, Lý Nhân, Hà Nam (nay là Trường THCS Nam Cao, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình). Từ đó đến nay, được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng, cô được giao nhiệm vụ dạy môn Sinh học lớp 9, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cô không ngừng học hỏi, nghiên cứu tìm hiểu kiến thức, mua tài liệu tham khảo và có những giải pháp tích cực, chủ động, sáng tạo trong công tác giảng dạy. Vì vậy, những năm qua, chất lượng giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi môn Sinh học do cô phụ trách luôn đạt kết quả cao, có nhiều giải cấp tỉnh, đóng góp vào thành tích chung của nhà trường.

Năm học 2008- 2009, cô giáo Nguyễn Thị Thanh tham gia hội giảng thi giáo viên dạy giỏi tỉnh về nội dung “Sử dụng thiết bị dạy học” xếp thứ Nhất; năm học 2010-2011, cô tham gia hội giảng thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh xếp thứ Nhì và đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam (cũ) tổ chức.

Từ năm 2007 đến nay cô đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2008-2011, cô đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cô đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đặc biệt, năm 2015, cô giáo Nguyễn Thị Thanh được Bộ Giáo dục và Đào tạo chứng nhận “Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ngành Giáo dục giai đoạn 2010-2015”.

Nhận xét về cô giáo Nguyễn Thị Thanh, thầy Trần Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Với cương vị Tổ phó Tổ Khoa học tự nhiên, cô Nguyễn Thị Thanh là một nhà giáo tâm huyết, yêu nghề, năng lực chuyên môn vững vàng, hết lòng vì học sinh.

Đối với đồng nghiệp, cô luôn thân thiện, giúp đỡ cả về chuyên môn và trong cuộc sống. Trong quá trình công tác, cô luôn giữ gìn đạo đức một nhà giáo, không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó xây dựng cho bản thân lối sống trung thực, giản dị, trong sáng, hòa đồng với đồng nghiệp, thương yêu học sinh, giữ mối quan hệ tốt và trách nhiệm đối với phụ huynh.

Năm 2026, cô giáo Nguyễn Thị Thanh đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Tại một tiết học giáo dục thể chất ở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phủ Lý), thầy giáo Phạm Việt Chiến tận tình chỉ bảo từng động tác, các em học sinh khá hào hứng, vui vẻ.

Sinh năm 1988, thầy Phạm Việt Chiến tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh), được tuyển dụng vào Trung tâm Huấn luyện và Thể thao tỉnh. Năm 2020, thầy chuyển công tác về Trường Tiểu học Trịnh Xá, năm 2023 về công tác tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ở mỗi cương vị, đơn vị công tác khác nhau, thầy Chiến đều nỗ lực cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, thầy giáo Phạm Việt Chiến tham gia huấn luyện đội bóng đá nữ THCS của thành phố Phủ Lý đạt giải Nhì cấp tỉnh; năm 2022, huấn luyện đội điền kinh đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cấp tỉnh; năm 2023, huấn luyện Đội Điền kinh của Trường THCS Trịnh Xá tham gia cấp thành phố đạt 3 giải Nhất, 1 giải Nhì; huấn luyện Đội Điền kinh của thành phố Phủ Lý đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba cấp tỉnh.

Năm 2024, thầy huấn luyện học sinh của nhà trường đạt giải Nhất cấp thành phố môn Cờ vua, Bóng bàn; giải Nhất môn Bóng bàn cấp tỉnh, giải Nhì môn Cờ vua cấp tỉnh và giải Ba môn Bóng bàn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Năm 2025, thầy tham gia huấn luyện học sinh của trường đạt giải Nhất, Nhì môn Cờ vua cấp phường. Ngoài công tác giảng dạy, thầy Chiến còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nhà trường. Với những đồng nghiệp gặp khó khăn, thầy luôn động viên, chia sẻ, giúp đỡ.

Bằng những việc làm cụ thể xuất phát từ trách nhiệm, sự tâm huyết với nghề, thầy Chiến luôn nhận được sự yêu mến, quý trọng của đồng nghiệp và học sinh trong trường. Để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thầy Chiến luôn tích cực tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, các cuộc thi do các cấp tổ chức. Nhiều năm liên tục thầy đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố...

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh và thầy giáo Phạm Việt Chiến đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người thầy trong mỗi nhà trường. Bằng tình yêu nghề, trách nhiệm và sự tận tâm, họ đang lặng lẽ vun đắp tri thức, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh.