Trao tặng bộ máy lọc nước cho các trường

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 3 bộ máy lọc nước với tổng trị giá 36 triệu đồng cho Trường Mầm non Hồng Sơn (điểm chính và phân hiệu) và Trường Tiểu học Hồng Liêm.

Bồn, máy lọc nước giúp bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống cho giáo viên, học sinh các trường

Những thiết bị này góp phần cải thiện điều kiện sử dụng nước sạch, bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống tại trường, qua đó chăm sóc sức khỏe học đường và giúp giáo viên, học sinh yên tâm dạy và học.

Trao quà cho các em học sinh

Dịp này, hơn 460 phần quà gồm bánh kẹo, quần áo, đồ chơi được trao cho học sinh mầm non; gần 150 phần quà gồm bánh kẹo và áo khoác ấm dành tặng học sinh tiểu học. Tổng giá trị chương trình gần 70 triệu đồng.

Những phần quà ý nghĩa tạo thêm niềm vui cho học sinh đến trường

Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của ni sư Thích Nữ Hạnh Nhẫn, Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, trụ trì Chùa Tâm Ấn, phường Xuân Hương - Đà Lạt; các ni sư, sư cô tịnh xá Viên Quang; chùa Bà Tiên cùng các phật tử, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Các trường trao thư cảm ơn cho các đơn vị, nhà hảo tâm

Qua chương trình, công tác khuyến học, khuyến tài tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực, góp phần chăm lo điều kiện học tập, cải thiện môi trường giáo dục tại địa phương.

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm không chỉ tiếp thêm động lực cho học sinh vượt khó đến trường mà còn góp phần tạo điều kiện để thầy và trò yên tâm dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở.