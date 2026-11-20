Từ tình yêu thương đến những bài học đầu đời

Ở bậc học mầm non, hình ảnh những cô giáo dịu dàng chăm sóc trẻ vốn đã trở nên thân thuộc. Thế nhưng, tại phân hiệu A Bung, Trường mầm non La Lay, lại có một người thầy bền bỉ gắn bó với công việc vốn thường được mặc định dành riêng cho phái nữ. Không phải để chứng minh điều gì khác biệt, thầy Hoàng Đình Lộc (sinh năm 1996) đến với nghề bằng tình yêu trẻ thuần khiết và sự kiên nhẫn của một người chọn lấy giáo dục làm lẽ sống lâu dài.

Bảy năm bám trụ nơi vùng cao La Lay, thầy Lộc thấm thía rằng dạy trẻ mầm non không chỉ là truyền đạt những nhận thức sơ khởi, mà còn là hành trình vỗ về, chở che để những tâm hồn non nớt từng bước hòa nhập với môi trường mới. Giữa cuộc sống còn nhiều chật vật của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô, mỗi buổi đến lớp của trẻ thường bắt đầu bằng những giọt nước mắt nhớ mẹ, nhớ nhà. Người thầy vì thế phải học cách bao dung, tỉ mỉ, trở thành điểm tựa bình yên để các em cảm nhận trường học thực sự là một mái ấm.

Công việc của thầy khởi đầu từ những điều dung dị nhất: Chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ; rèn giũa từng kỹ năng tự phục vụ; tổ chức những trò chơi sinh động và kiên trì dỗ dành những ánh mắt còn rụt rè, lạ lẫm. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đòi hỏi một trái tim đủ ấm và sự nhẫn nại đủ lớn để người giáo viên không chùn bước trước những nhọc nhằn thường nhật.

Thầy Hoàng Đình Lộc cùng đồng nghiệp và các em nhỏ tại phân hiệu A Bung trong một buổi sinh hoạt ấm áp tình thầy trò - Ảnh: B.C

Thầy Lộc bộc bạch, những ngày đầu đứng lớp, bản thân cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ bởi mỗi đứa trẻ mang một cá tính, hoàn cảnh và nhịp độ tiếp nhận khác nhau. Với thầy, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở những thành tích xa vời, mà là khoảnh khắc nhìn thấy học trò dần dạn dĩ, biết tự chăm sóc bản thân, hòa đồng cùng bạn bè và ánh mắt rạng rỡ mỗi sáng đến trường. Chính tình cảm trong trẻo ấy là mạch nguồn nuôi dưỡng ngọn lửa nghề trong thầy suốt những năm qua.

Đồng hành cùng thầy tại phân hiệu A Bung, cô Lê Thị Nguyệt có nhiều dịp chứng kiến sự tận tụy của người đồng nghiệp trẻ. Theo cô, đặc thù giáo dục mầm non vốn nhiều áp lực, nhất là ở những điểm trường vùng cao thiếu thốn, nhưng thầy Lộc luôn giữ trọn tinh thần trách nhiệm, chưa từng nề hà bất cứ việc gì từ chăm sóc trẻ đến san sẻ gánh nặng cùng tập thể. Điều đáng quý nhất ở thầy là tình thương dành cho con trẻ hoàn toàn vượt lên trên mọi định kiến giới tính. Bởi lẽ, trong những năm tháng đầu đời, điều trẻ thơ khao khát nhất không phải là người đứng lớp mang giới tính nào, mà là sự ân cần, cảm giác an toàn và được yêu thương trọn vẹn.

Nhận xét về người đồng nghiệp trẻ, cô giáo Nguyễn Thị Quy, Hiệu trưởng Trường mầm non La Lay, khẳng định thầy Lộc là một giáo viên giàu tâm huyết và trách nhiệm. Giữa điều kiện còn nhiều gian khó tại phân hiệu A Bung, sự chủ động và lòng yêu trẻ của thầy đã xóa nhòa khoảng cách thầy trò, giúp các em thêm gắn bó với lớp học, đồng thời góp phần quan trọng giữ vững nền nếp và chất lượng giáo dục của nhà trường.

Bảy năm chưa phải là quãng đường dài trong cuộc đời, nhưng đủ để thầy Lộc thấu hiểu rằng với trẻ thơ, một lời khích lệ dịu dàng hay một cái nắm tay ân cần cũng có thể nối liền khoảng cách giữa gia đình và mái trường. Những bài học vỡ lòng rồi sẽ được nối tiếp bằng những hành trình tri thức rộng mở hơn, nhưng ký ức về sự chở che trong những năm tháng đầu đời sẽ mãi là hành trang nâng bước các em khôn lớn.

Gieo những nốt nhạc, kết nối những tấm lòng

Nếu thầy Hoàng Đình Lộc chọn cách gieo mầm yêu thương qua sự nhẫn nại trong từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ nhỏ, thì tại Trường TH&THCS A Ngo, thầy giáo Phạm Văn Nhã (sinh năm 1991) lại mở ra cho học trò một chân trời sẻ chia khác. Đó là những thanh âm trong trẻo làm giàu đời sống tinh thần và những nhịp cầu thiện nguyện chắp cánh ước mơ đến trường cho trẻ em vùng biên.

Là giáo viên âm nhạc, thầy Nhã không chỉ mang đến những giờ học rộn rã tiếng đàn, lời ca mà còn khơi dậy ở học trò sự tự tin và khả năng bộc lộ cảm xúc. Ở nơi điều kiện tiếp cận văn hóa, nghệ thuật còn nhiều hạn chế, những tiết học ấy tựa như làn gió mát lành tưới tắm tâm hồn trẻ thơ, giúp ngôi trường vùng cao trở nên gần gũi và tràn đầy sức sống.

Thầy giáo Phạm Văn Nhã mang tiếng đàn, lời ca thắp sáng niềm vui và nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho học sinh tại Trường TH&THCS A Ngo, xã La Lay - Ảnh: B.C

Thế nhưng, đằng sau bục giảng ấy còn là một hành trình thầm lặng khác mà thầy Nhã bền bỉ theo đuổi. Trăn trở trước những thiếu thốn bủa vây học sinh và bà con vùng biên, thầy chủ động tìm đến các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm để kêu gọi nguồn lực. Không đủ sức tự mình khỏa lấp mọi gian khó, thầy chọn làm người kết nối, đưa những mảnh đời cần được nâng đỡ chạm tới những tấm lòng nhân ái.

Từ những nhịp cầu bền bỉ ấy, hàng loạt công trình và phần quà ý nghĩa đã hiện hữu giữa đại ngàn: Những giếng khoan nước sạch xoa dịu cơn khát mùa khô; những phòng tắm kín đáo cải thiện điều kiện sinh hoạt; những bộ máy tính mở cánh cửa tri thức; những chiếc xe đạp rút ngắn quãng đường gập ghềnh đến lớp. Đặc biệt, gần 190 bộ sách giáo khoa cùng đồ dùng học tập và những bữa ăn ấm áp nghĩa tình đã được trao tận tay học sinh tiểu học xã La Lay.

Mỗi món quà mang một giá trị riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự thiết thực và thấu cảm. Một chiếc xe đạp giúp đôi chân nhỏ bớt mỏi trên dốc núi; một bộ sách mới mở ra cơ hội tiếp cận tri thức; một giếng nước sạch mang lại đổi thay cho cả cộng đồng. Những việc làm của thầy Nhã vì thế không dừng lại ở sự hỗ trợ nhất thời, mà đang từng bước kiến tạo nền tảng bền vững cho cuộc sống và việc học của địa phương.

Thầy Phạm Văn Nhã bộc bạch, chính những nhọc nhằn mà học trò phải đối mặt mỗi ngày đã thôi thúc thầy hành động. Thầy không dư dả vật chất để tự mình giúp đỡ tất cả, nhưng có thể dùng sự chân thành để kết nối cộng đồng cùng chung tay. Với thầy, niềm hạnh phúc trọn vẹn nhất không chỉ là một công trình hoàn thành hay một chuyến hàng cập bến, mà là khi thấy học trò được học tập trong môi trường khang trang hơn và thắp lên niềm tin vào ngày mai tươi sáng.

Ghi nhận những đóng góp ấy, thầy giáo Hoàng Quang Cẩn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS A Ngo, đánh giá thầy Nhã là một nhà giáo tràn đầy nhiệt huyết, luôn hướng trọn tâm sức về phía học sinh. Sự chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để mang về giếng nước, phòng tắm, máy tính, xe đạp và sách vở cho các em là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần trách nhiệm của người thầy đối với nhà trường và cộng đồng.

Từ tiếng đàn ngân vang trong lớp học đến những chuyến xe thiện nguyện vượt đèo, thầy Nhã đã mở rộng biên độ cống hiến của người giáo viên bằng những hành động cụ thể. Thầy không chỉ trao truyền kiến thức mà còn kiến tạo điều kiện để học trò nuôi dưỡng ước mơ. Bởi đôi khi, để một đứa trẻ vùng cao có thể đi xa hơn trên con đường học vấn, điều các em cần không chỉ là một bài giảng hay, mà còn là vòng tay nâng đỡ của cả cộng đồng.

Những mùa xanh lớn lên từ sự tận tụy

Hai người thầy, hai môi trường công tác và hai cách dấn thân khác nhau. Một người lặng lẽ nâng niu những mầm non ở bậc học đầu đời; một người mang âm nhạc sưởi ấm tâm hồn học trò và kết nối yêu thương từ muôn phương về với bản làng. Dù công việc không giống nhau, nhưng ở họ đều tỏa sáng một điểm chung cao đẹp: Không bao giờ giới hạn trách nhiệm của người thầy trong khuôn khổ những giờ lên lớp.

Tại La Lay, con đường tìm chữ của học sinh vẫn còn gập ghềnh bởi kinh tế gia đình eo hẹp và cơ sở vật chất chưa đồng bộ. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi người giáo viên không chỉ là người truyền đạt tri thức mà còn phải là người truyền lửa, khơi dậy niềm tin để học trò không bỏ cuộc giữa chừng. Sự tận tụy của họ vì thế mang ý nghĩa vượt lên trên những trang giáo án thông thường.

Đánh giá về vai trò của đội ngũ giáo viên vùng sâu, vùng xa, ông Hoàng Văn Luận, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã La Lay, trân trọng ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các thầy cô giữa bộn bề khó khăn. Theo ông, thầy Lộc và thầy Nhã là những tấm gương tiêu biểu, mỗi người một cách làm nhưng đều chung một đích đến là chăm lo trọn vẹn nhất cho thế hệ tương lai. Đặc biệt, công tác xã hội hóa thiện nguyện của thầy Nhã đã góp phần thiết thực cùng chính quyền địa phương cải thiện điều kiện an sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.

Nhìn từ hành trình của hai thầy, có thể thấy sự đổi thay trong giáo dục đôi khi khởi nguồn từ những điều mộc mạc nhất: Một ánh mắt trẻ thơ bớt rụt rè ngày đầu tới lớp, một vòng xe lăn đều trên dốc núi, một trang sách mới mở ra chân trời tri thức, hay dòng nước mát lành chảy về giữa bản làng. Giá trị của những điều ấy không chỉ đo đếm bằng số lượng công trình hay quà tặng, mà nằm ở cơ hội đổi đời và niềm tin được thắp sáng trong lòng mỗi học trò.

Có lẽ, vẻ đẹp thuần khiết nhất của những người thầy cắm bản không nằm ở những lời ngợi ca hoa mỹ, mà ở sự chuyển mình âm thầm trong cuộc đời của từng đứa trẻ. Khi một em nhỏ tự tin bước qua cánh cửa lớp học, khi những ước mơ không còn bị đứt gãy vì thiếu thốn, ấy là lúc những hạt mầm yêu thương đã bén rễ và đơm chồi.

Giữa đại ngàn Trường Sơn, những mùa xanh không chỉ được dệt nên từ cỏ cây, đất trời, mà còn được ươm mầm từ tri thức, lòng nhân ái và sự hy sinh thầm lặng của những người đưa đò. Với thầy Hoàng Đình Lộc và thầy Phạm Văn Nhã, hành trình gieo hạt vẫn đang bền bỉ tiếp nối qua từng giờ lên lớp, từng cử chỉ ân cần và những nhịp cầu sẻ chia. Để mai này, từ những mầm xanh được nâng niu hôm nay, thế hệ trẻ vùng biên sẽ vững vàng sải bước vào tương lai, mang theo tri thức, niềm tin và khát vọng dựng xây quê hương giàu đẹp.