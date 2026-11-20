Sáng 20-11, UBND phường Đông Ninh Hòa tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026).

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục phường Đông Ninh Hòa ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời đánh giá những kết quả đạt được trong công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thời gian qua, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa tặng hoa chúc mừng các trường học.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết và nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, lãnh đạo phường Đông Ninh Hòa tặng hoa, quà chúc mừng các trường học và tặng hoa tri ân các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của các thế hệ nhà giáo cho sự nghiệp giáo dục địa phương.