Thắp sáng ngọn lửa hiếu học và khát vọng cống hiến

Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại xã Võ Miếu.

Nhìn lại chặng đường phát triển, hệ thống tổ chức HKH từ cấp tỉnh đến cơ sở tại Phú Thọ thường xuyên được kiện toàn, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1,21 triệu hội viên, đạt tỷ lệ 31,9% dân số tham gia tổ chức hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, hệ thống tổ chức hội từ văn phòng Tỉnh hội đến 148 xã, phường và 3.071 chi HKH tại các thôn, xóm, tổ dân phố đã được củng cố ổn định. Đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, bám sát cơ sở, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua. Sự đoàn kết, đồng lòng của đội ngũ cán bộ hội là nền tảng vững chắc giúp công tác khuyến học của tỉnh vượt qua mọi khó khăn trong giai đoạn sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, duy trì mạch chảy tri thức thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Thời gian qua, các cấp HKH đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật là công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương lớn về giáo dục và đào tạo; điển hình là tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” và triển khai các Quyết định số 387, 677 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các mô hình học tập. Công tác vận động quỹ khuyến học, khuyến tài tiếp tục là điểm sáng. Riêng trong quý III/2026, HKH tỉnh đã huy động được 1,619 tỷ đồng để trang bị 5 phòng máy vi tính cho các trường học, tổ chức chương trình “Tiếp sức cho em đến trường” năm học 2026-2027 tại các điểm trường thuộc 18 xã và trao học bổng “Chương trình XP - thắp sáng ước mơ” cho hàng chục học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ở cấp cơ sở, các cấp hội đã vận động trên 7 tỷ đồng để khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Đặc biệt, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với việc ứng dụng phần mềm đánh giá “Công dân học tập”, duy trì hiệu quả các nhóm điều hành qua Zalo và số hóa trên 90% quy trình quản lý văn bản, hội họp, góp phần nâng cao hiệu năng hoạt động của các cấp hội.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập HKH Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2026), tỉnh triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tháng Khuyến học” và “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với nhiều nội dung thiết thực, sâu rộng. “Tháng Khuyến học” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm vận động toàn xã hội chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo nguồn lực hỗ trợ các em học sinh bước vào năm học mới với niềm tin và sự hứng khởi. Các hoạt động hưởng ứng không dừng lại ở việc vận động quỹ hay trao học bổng, mà còn tập trung vào việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong giáo dục, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình tự học của người dân. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, Trang thông tin điện tử của hội và các nền tảng mạng xã hội, thông điệp về học tập suốt đời đã lan tỏa đến từng gia đình, dòng họ và khu dân cư, tạo nên phong trào thi đua học tập sôi nổi, rộng khắp từ miền xuôi đến vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Đánh giá về chặng đường đã qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch HKH tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù còn những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động và quá trình kiện toàn nhân sự sau khi sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cao, các cấp hội tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở; tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua; tổ chức thành công Chương trình “Chắp cánh ước mơ” vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ gắn với phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Đồng thời, tổ chức các hội thảo chuyên đề về vai trò học tập suốt đời với việc nâng cao chỉ số hạnh phúc của Nhân dân; đẩy mạnh tập huấn phần mềm đánh giá mô hình học tập; đa dạng hình thức xây dựng Quỹ khuyến học bền vững và phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy xã hội học tập số.

Phát huy truyền thống vẻ vang trên quê hương Đất Tổ, dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức của toàn xã hội, phong trào khuyến học, khuyến tài tại Phú Thọ sẽ không ngừng thắp sáng ngọn lửa hiếu học và khát vọng cống hiến. Những nỗ lực của các cấp HKH và Nhân dân Đất Tổ hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.