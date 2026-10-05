Lâm Đồng vinh danh 30 học sinh đạt giải hội thi phòng, chống ma túy

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh

Hội thi thu hút đông đảo học sinh từ các cấp học Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh tham gia. Trải qua các vòng chấm thi nghiêm túc, công tâm và khách quan từ Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các gương mặt xuất sắc ở 3 cấp học.

Cụ thể, ở cấp Tiểu học, giải Nhất thuộc về em Trần Lý Bảo Ngọc, lớp 5B, Trường Tiểu học & THCS Quảng Lập, xã Quảng Lập; giải Nhì thuộc về các em: Nguyễn Đình Tuệ Tâm, lớp 4B, Trường Tiểu học Thái Phiên, phường Lâm Viên - Đà Lạt; Lê Phương Anh, lớp 3A2, Trường Tiểu học Tân Lâm, xã Đinh Trang Thượng.

Giải Ba thuộc về các cá nhân: Nguyễn Mạnh Quân, Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Thuận Hạnh; Nguyễn Thanh Ngân, Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Xuân Trường - Đà Lạt và Đỗ Quỳnh Chi, Trường Tiểu học Tân Lâm, xã Đinh Trang Thượng.

Ở cấp THCS, giải Nhất thuộc về em Nguyễn Dương Phương Linh, lớp 9/3, Trường Tiểu học & THCS Thạnh Mỹ, xã Đơn Dương; giải Nhì thuộc về các em: Ka Nguyễn Kim Ngân, lớp 9A2, Trường Tiểu học & THCS Tân Thượng; Nguyễn Ngọc Hoàng Yến, lớp 9/7, Trường Tiểu học & THCS Thạnh Mỹ, xã Đơn Dương.

Giải Ba thuộc về các em: Trần Đào Bảo Thuyên, lớp 7A12, THCS Phan Chu Trinh, phường Xuân Hương - Đà Lạt; Nguyễn Khánh Linh, lớp 8A2, Trường Tiểu học & THCS Phước Cát, xã Cát Tiên 2 và Lưu Thị Ngọc Ánh, lớp 8A5, Trường THCS Lê Hồng Phong, xã Đắk Sắk.

Cấp THPT, giải Nhất thuộc về em Thái Trần Anh Minh, lớp 11A1, Trường THPT Đơn Dương, xã Đơn Dương; giải Nhì thuộc về các em: Huỳnh Đức Phúc, lớp 12D17, Trường THCS & THPT Bắc Bình; Ka Lysa Quỳn, lớp 11A6, Trường THPT Bảo Lâm; giải Ba thuộc về: Nguyễn Thị Thu Phương, lớp 12A2, THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh; Nguyễn Thùy Trang, lớp 12A3, Trường THCS & THPT Lộc Bắc và Nguyễn Ngọc Thanh Tiền, lớp 10D17, Trường THCS & THPT Bắc Bình.

Ban Tổ chức cũng trao giải Khuyến khích cho các em học sinh có bài thi chất lượng tốt ở cả 3 cấp học.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Thị Thu cho biết, hội thi là sân chơi bổ ích, giúp các em học sinh không chỉ nắm vững các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy mà còn biết cách tự bảo vệ bản thân và bạn bè trước những cám dỗ ngoài xã hội.

Sở GD&ĐT Lâm Đồng kỳ vọng các gương mặt đạt giải sẽ tiếp tục phát huy vai trò là những "tuyên truyền viên" tích cực tại gia đình và nhà trường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và không ma túy.