Trường Đại học Mở Hà Nội định vị lại mô hình giáo dục mở trong thời đại AI

Ngày 5/10, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển và định hướng chiến lược phát triển trường giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân đến dự và gợi mở nhiều vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của nhà trường.

Tổng kết giai đoạn 2017 - 2026, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết, Nhà trường đạt nhiều kết quả trong phát triển giáo dục mở, đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, khoa học công nghệ, phát triển đội ngũ và chuyển đổi số.

Quy mô đào tạo của trường tăng hơn 48%; danh mục ngành đào tạo tăng từ 15 lên 24 ngành, tương đương 60%; số chương trình đào tạo tăng từ 24 lên 40.

Đáng chú ý, quy mô đào tạo các ngành STEM và công nghệ số chiếm hơn 17%, cho thấy định hướng mở rộng đào tạo các lĩnh vực gắn với yêu cầu phát triển kinh tế số.

PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu khai mạc.

Đào tạo vừa làm vừa học và đào tạo từ xa trong giai đoạn này chiếm trên 60% tổng quy mô đào tạo. Nhà trường xây dựng mạng lưới 66 đơn vị phối hợp trên cả ba miền, gồm 44 đơn vị ở miền Bắc, 11 ở miền Trung và 11 ở miền Nam.

Mô hình này góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý trong tiếp cận giáo dục đại học. Trong đào tạo từ xa, 71% người học của trường đến từ khu vực nông thôn, miền núi; gần 10% là người dân tộc ít người.

Những con số trên cho thấy, giáo dục mở không chỉ mở rộng quy mô đào tạo mà còn tạo thêm cơ hội học tập cho những nhóm người học có điều kiện tiếp cận giáo dục đại học khác nhau.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh của công nghệ và yêu cầu mới đối với giáo dục đại học, PGS.TS Nguyễn Thị Nhung cho rằng, Nhà trường cần tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Theo đó, 3 chuyển dịch quan trọng được xác định gồm: từ trường đại học mở sang trường đại học mở hiện đại; từ mở cơ hội học tập sang xây dựng hệ sinh thái học tập suốt đời; từ chuyển đổi số sang phát triển đại học trong thời đại AI.

Nhà trường hướng tới môi trường giáo dục linh hoạt, hiện đại, lấy người học làm trung tâm, khai thác hiệu quả công nghệ và AI nhưng vẫn đề cao tư duy độc lập, sáng tạo, đạo đức, trách nhiệm và tính nhân văn.

PGS.TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, PGS.TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết, mô hình phát triển của trường trong giai đoạn mới được định hình trên 4 trụ cột: giáo dục mở, đào tạo linh hoạt, học tập suốt đời; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức; năng lực tổ chức, nền tảng số, nguồn lực phát triển; kết nối, hội nhập và lan tỏa giá trị.

Từ góc độ quản lý ngành, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh, Trường Đại học Mở Hà Nội cần định vị lại vai trò, khẳng định chất lượng đào tạo và phát huy lợi thế của mô hình giáo dục mở, hướng tới mục tiêu học tập suốt đời.

Theo Thứ trưởng, chiến lược phát triển của trường cần coi AI và STEM là những trụ cột quan trọng, đồng thời đặt con người, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, ở vị trí trung tâm.

Cùng với nâng cao năng lực số, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học của giảng viên, Nhà trường cần đổi mới chương trình, phương thức đào tạo theo hướng linh hoạt, tăng tính thực hành và gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Thứ trưởng Lê Quân phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng cũng lưu ý, giáo dục mở trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục mà phải bảo đảm chất lượng, giá trị thực tiễn và khả năng đáp ứng nhu cầu học tập của người học trong suốt cuộc đời.

Đây là yêu cầu đặt ra trực tiếp đối với Trường Đại học Mở Hà Nội khi lợi thế về đào tạo từ xa và đào tạo linh hoạt cần được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh trong môi trường giáo dục đại học mới.

Từ những kết quả đạt được, Trường Đại học Mở Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành cơ sở giáo dục đại học tiên tiến, có uy tín trong khu vực châu Á về giáo dục mở; giữ vai trò nòng cốt, dẫn dắt đổi mới giáo dục từ xa, đào tạo trực tuyến và góp phần xây dựng xã hội học tập.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Quân trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho PGS.TS Nguyễn Thị Nhung và PGS.TS Dương Thăng Long.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thách thức không chỉ nằm ở việc tiếp tục mở rộng quy mô hay đầu tư công nghệ. Yêu cầu quan trọng hơn là nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực đội ngũ, hiệu quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khả năng kết nối với thị trường lao động.

Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi phương thức tạo lập và tiếp nhận tri thức, lợi thế của giáo dục mở cũng đứng trước yêu cầu phải được định nghĩa lại. Công nghệ có thể giúp mở rộng không gian và thời gian học tập, nhưng chất lượng giáo dục vẫn phụ thuộc vào năng lực chuyên môn, phương pháp sư phạm, khả năng tư duy độc lập và trách nhiệm của người học.

4 đơn vị thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội được vinh danh, khen thưởng.

Định hướng chiến lược 2026 - 2035 của Trường Đại học Mở Hà Nội không chỉ là bước tiếp nối những thành quả của một giai đoạn phát triển, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển đổi mô hình theo hướng hiện đại, linh hoạt và bền vững hơn. Mục tiêu cuối cùng là để giáo dục mở thực sự trở thành một cấu phần quan trọng của hệ sinh thái học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong thời đại số và AI.