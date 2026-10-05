Thanh Hóa trao thưởng cho học sinh đoạt Huy chương Vàng Olympic Thiên văn quốc tế

Ngày 5.10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ tuyên dương, trao thưởng cho học sinh, giáo viên có học sinh đoạt Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế (IOAA) lần thứ XIX năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và phần thưởng cho hai học sinh Mai Văn Khánh, Nguyễn Quang Dũng cùng giáo viên Nguyễn Bá Tư. Ảnh: Phong Sắc

Kỳ thi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25.9 đến 5.10, quy tụ 67 đội tuyển đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 320 thí sinh chính thức.

Tham dự kỳ thi, Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lam Sơn, đều xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Đây là lần đầu tiên học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn tham dự và đoạt giải tại IOAA, tạo thêm dấu ấn trong công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, nhất là ở lĩnh vực Thiên văn và Vật lý thiên văn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chúc mừng thành tích của hai học sinh, đồng thời ghi nhận sự nỗ lực của Trường THPT chuyên Lam Sơn, giáo viên và gia đình trong quá trình đồng hành, bồi dưỡng các em.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, dù chỉ có khoảng 3 tháng chuẩn bị, trong khi nhiều nội dung của kỳ thi vượt chương trình Vật lý phổ thông và điều kiện thiết bị chuyên dụng còn hạn chế, thầy và trò nhà trường đã chủ động tự học, tự nghiên cứu, tiếp cận kiến thức mới và thích ứng với yêu cầu của một cuộc thi quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng thành tích của Mai Văn Khánh và Nguyễn Quang Dũng tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT chuyên Lam Sơn, đồng thời cho thấy tiềm năng của học sinh Thanh Hóa khi được phát hiện và bồi dưỡng đúng hướng.

“Nếu được phát hiện đúng, bồi dưỡng đúng và tạo môi trường phù hợp, học sinh Thanh Hóa hoàn toàn có thể cạnh tranh và vươn tới những đỉnh cao trí tuệ quốc tế”, ông Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành giáo dục tiếp tục mở rộng cơ hội để học sinh tiếp cận các lĩnh vực khoa học mới, tăng cường kết nối với trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia, tạo môi trường thuận lợi để tài năng trẻ phát triển.