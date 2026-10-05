Không gây quá tải cho học sinh khi sắp xếp thời khóa biểu

Rà soát phương án dạy học 2 buổi/ngày

Nội dung được Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc nêu rõ trong thông báo kết luận tại Hội nghị góp ý Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2026-2027.

Cụ thể, về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, ông Nguyễn Bảo Quốc yêu cầu căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục xây dựng phương án và thể hiện cụ thể trong Kế hoạch giáo dục nhà trường. Trong đó, bố trí nội dung, thời lượng, thời gian và thời khóa biểu khoa học, phù hợp tâm sinh lý, sức khỏe học sinh, không gây quá tải. Việc tổ chức nội dung giáo dục theo nhu cầu và huy động nguồn lực xã hội phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Việc xây dựng phương án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cần được nhà trường chủ động rà soát, định hướng từ cuối năm học trước; đối với các nội dung tổ chức theo nhu cầu, thực hiện việc thông tin, lấy ý kiến cha mẹ học sinh theo quy định để có cơ sở chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, thời khóa biểu và hoàn thiện Kế hoạch giáo dục nhà trường trước khi bước vào năm học mới.

Đối với cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho toàn bộ học sinh, ông Quốc yêu cầu nhà trường chủ động rà soát, xây dựng phương án phù hợp; báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, bổ sung các điều kiện cần thiết để từng bước tổ chức thực hiện.

Việc xây dựng và tổ chức các nội dung giáo dục tăng cường và hoạt động theo nhu cầu, ông Quốc đề nghị nhà trường phải quan tâm bảo đảm công bằng trong tiếp cận cơ hội giáo dục; không để điều kiện kinh tế, khả năng tham gia các hoạt động có thu phí hoặc sự khác biệt về điều kiện giữa các cơ sở, điểm trường làm hạn chế cơ hội học tập, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.

Với các nội dung giáo dục tổ chức theo nhu cầu, nhà trường xác định rõ mục tiêu, nội dung, đối tượng, thời lượng, hình thức tổ chức và kết quả mong đợi; có hình thức theo dõi, ghi nhận sự tiến bộ và đánh giá hiệu quả phù hợp với tính chất của từng nội dung. Trường hợp học sinh không tiếp tục tham gia, cần tìm hiểu nguyên nhân, rà soát chất lượng và sự phù hợp của chương trình để kịp thời điều chỉnh; đồng thời bảo đảm quyền lợi và hoạt động giáo dục của học sinh. Không lấy số lượng học sinh đăng ký hoặc duy trì tham gia làm tiêu chí duy nhất để đánh giá chất lượng chương trình.

Thực hiện nghiêm yêu cầu giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Bảo Quốc đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm yêu cầu giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian và các hoạt động không cần thiết. Hiệu trưởng chủ động rà soát các yêu cầu về hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng trong nội bộ nhà trường, không yêu cầu giáo viên thực hiện thêm hồ sơ khi không có căn cứ hoặc không thực sự cần thiết, dành thời gian cho hoạt động dạy học, giáo dục học sinh và sinh hoạt chuyên môn.

Song song đó, nhà trường cần đẩy mạnh hồ sơ số, sổ sách số, hạn chế thực hiện đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có cùng nội dung, hạn chế nhập lại, báo cáo lại thông tin đã có trên hệ thống. Chuyển đổi số phải góp phần giảm công việc hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hỗ trợ chuyên môn.

Thời khóa biểu phải khoa học, không gây quá tải cho học sinh

Riêng với các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu trước hết là bảo đảm sự ổn định trong tổ chức và hoạt động giáo dục, hạn chế tối đa xáo trộn ảnh hưởng đến học sinh, cha mẹ học sinh và đội ngũ. Nhà trường rà soát các mô hình, chương trình, cách thức tổ chức giáo dục của các đơn vị trước sắp xếp, kế thừa những nội dung đang thực hiện hiệu quả.

“Những nội dung cần điều chỉnh phải thực hiện từng bước, có lộ trình phù hợp, bảo đảm quyền lợi của học sinh và tạo sự đồng thuận”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM nêu rõ.

Song song đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị UBND phường, xã, đặc khu tạo điều kiện để cơ sở giáo dục khai thác, sử dụng phù hợp các thiết chế văn hóa, thể thao, thư viện và các nguồn lực hợp pháp trên địa bàn phục vụ hoạt động giáo dục, nhất là hoạt động tổ chức trong buổi thứ hai. Việc huy động nguồn lực xã hội phải bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Phối hợp rà soát các điều kiện thực hiện, nhất là đội ngũ, phòng học, phòng chức năng, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, bán trú, sân chơi, bãi tập và các điều kiện bảo đảm an toàn…