Thành lập Phân hiệu Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Lường Văn Thắng, Phó cục trưởng Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Lê Xuân Bình, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Đại diện Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương và cán bộ, giáo viên, học sinh Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình phát biểu tại lễ công bố thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam tại Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Bình khẳng định, việc thành lập Phân hiệu 1, Trường Thiếu sinh quân miền Nam có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ và tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây là môi trường giáo dục đặc thù, vừa thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, vừa giáo dục chính trị, truyền thống, rèn luyện thể chất, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong quân nhân.

Để nhà trường hoạt động hiệu quả, đồng chí Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 yêu cầu, Trường Thiếu sinh quân miền Nam và Phân hiệu 1 khẩn trương cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, quy chế làm việc và các mối quan hệ công tác; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, không chồng chéo, không bỏ sót nhiệm vụ. Ngay từ đầu phải xây dựng nền nếp chính quy, thống nhất, khoa học, phù hợp với đặc thù môi trường giáo dục; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Học sinh và các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ công bố quyết định.

Tổ chức tuyển sinh, tiếp nhận học sinh đúng đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu, bảo đảm công khai, chặt chẽ, khách quan. Trong quá trình quản lý phải nắm chắc tình hình học tập, rèn luyện, sức khỏe, tâm tư và hoàn cảnh từng em; đặc biệt quan tâm học sinh lần đầu xa gia đình. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện ăn, ở, học tập, sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe. Phải đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu.

Thiếu tướng Lê Xuân Bình đề nghị cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Phân hiệu thực hiện nhiệm vụ; góp phần từng bước xây dựng Phân hiệu 1 chính quy, kỷ cương, chất lượng, an toàn và có uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.