Một trường ở TP.HCM tuyển giảng viên, lương đến 85 triệu đồng

Sinh viên trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 5/10, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo tuyển dụng 80 giảng viên nhằm bổ sung đội ngũ nhân sự có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng 19 lĩnh vực, gồm Kỹ thuật Cơ khí, Điện tử - Viễn thông, Thiết kế vi mạch, Toán ứng dụng, Kỹ thuật hạt nhân, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phương tiện không người lái, Giao thông thông minh, Kỹ thuật Hóa học, Công nghệ sinh học, Kiến trúc, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị bệnh viện...

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, trường cho biết ứng viên có hồ sơ năng lực xuất sắc, phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của trường cũng có thể ứng tuyển.

Các vị trí được tuyển liên tục từ thời điểm thông báo cho đến khi trường tìm được ứng viên phù hợp. Ứng viên tham khảo thông tin cụ thể về các vị trí tuyển dụng tại đây.

Theo thông báo, giảng viên được tuyển dụng sẽ đảm nhiệm công tác giảng dạy, đào tạo ở bậc đại học và sau đại học; thực hiện nghiên cứu khoa học, chủ trì hoặc tham gia các đề tài, dự án và công bố công trình trên các tạp chí khoa học quốc tế.

Ứng viên phải có trình độ tiến sĩ ở ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng. Trường ưu tiên người tốt nghiệp ở nước ngoài, có khả năng giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh, đồng thời yêu cầu trình độ tiếng Anh tương đương IELTS Academic từ 6.5 trở lên.

Bên cạnh đó, ứng viên cần có năng lực nghiên cứu, công bố các bài báo khoa học quốc tế và khả năng chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học ở các cấp.

Về chế độ đãi ngộ, trường Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết giảng viên được hưởng thu nhập gồm lương theo vị trí việc làm, phúc lợi lễ, Tết, tiền thưởng và các chương trình hỗ trợ khác.

Đáng chú ý, mức thu nhập trung bình theo tháng dành cho giảng viên có năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học vượt trội được trường công bố ở mức 50 triệu đồng đối với giảng viên tiến sĩ và 85 triệu đồng đối với giảng viên phó giáo sư, giáo sư.

Ngoài thu nhập, giảng viên có cơ hội tham gia các chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, gồm các đề tài cấp trường, cấp bộ, cấp Nhà nước và chương trình hợp tác quốc tế. Trường cũng có chính sách hỗ trợ công bố trên các tạp chí quốc tế, đăng ký sở hữu trí tuệ và phát triển các nhóm nghiên cứu.

Các nhóm nghiên cứu được hỗ trợ về không gian làm việc, nghiên cứu; kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo; tuyển nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh; hợp tác quốc tế cũng như đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu.

Về bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe, giảng viên được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Trường đồng thời cung cấp gói bảo hiểm sức khỏe chăm sóc y tế nâng cao với tổng quyền lợi lên tới hơn 500 triệu đồng/người/năm.

Giảng viên được hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát định kỳ một lần mỗi năm tại các bệnh viện lớn. Đối với viên chức, người lao động nữ, việc khám sức khỏe định kỳ được thực hiện hai lần mỗi năm.