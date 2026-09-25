Tháo nút thắt bằng đường tỉnh 429
Đường tỉnh 429 qua xã Phượng Dực, một trong những tuyến giao thông huyết mạch, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối khu vực phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, tuyến đường đang chậm hoàn thiện này đã gây ra không ít hệ lụy đối với người tham giao thông. Việc hoàn thiện GPMB là vấn đề then chốt được xã Phượng Dực gấp rút triển khai trong những ngày qua.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thao-nut-that-bang-duong-tinh-429-419291.htm