Tháo nút thắt bằng đường tỉnh 429

Đến hết ngày 24/9, số sách giáo khoa còn thiếu phục vụ năm học 2026-2027 đã được cung ứng đầy đủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo in bổ sung gần 3 triệu bản để đáp ứng nhu cầu phát sinh và dự phòng trong các tình huống thiên tai, bão lũ.