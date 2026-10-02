Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện một số ban Đảng của Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo các xã, phường của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy được thực hiện chủ động, quyết liệt, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trình bày Báo cáo kết quả công tác 9 tháng

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn. Công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tuyên giáo, dân vận; kiểm tra, giám sát được triển khai chủ động, kịp thời. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Đinh Hữu Học, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng đầu năm 2026

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh 9 tháng năm 2026 ước tăng 7,52% (xếp thứ 30/34 tỉnh, thành phố). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 21.915 tỷ đồng, bằng 162,6% dự toán, tăng 78,7% so với cùng kỳ. Kinh tế cửa khẩu, dịch vụ, du lịch tăng khá. Các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại được tăng cường.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực VI phát biểu tại hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với các báo cáo trình hội nghị; đồng thời tham luận, làm rõ thêm những kết quả đạt được, phân tích khó khăn, hạn chế và đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong quý IV năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Cùng đó, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, giải quyết những vấn đề phát sinh.

Các cấp ủy tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp xã; rà soát, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý bảo đảm thực chất, đúng quy định; tăng cường lãnh đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cần được nâng cao chất lượng, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

Đảng ủy MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tổ chức hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, các cấp, các ngành cần tập trung rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ những chỉ tiêu đạt thấp, các ngành, lĩnh vực có khả năng đóng góp tăng trưởng để tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, logistics; tăng cường xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát và chăm lo đời sống Nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2027.

Bên cạnh đó, Bí Thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp tiếp tục sâu sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường, thôn, tổ dân phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Cùng đó, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác.