'Đại lộ' 10 làn xe ở Phú Quốc gấp rút hoàn thiện trước APEC 2027

Cùng với việc xây dựng cụm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhiều dự án giao thông cũng đang được đẩy nhanh nhằm kết nối sân bay với khu vực tổ chức các hoạt động APEC 2027.

Trong đó, đường tỉnh ĐT.975 là một trong những tuyến giao thông quan trọng, kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC. Tuyến đường dài 19,26 km, lộ giới 62 m, với quy mô 10 làn xe. Đồ họa: Phan Nhật.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, trên công trường toàn tuyến đang được đẩy mạnh thi công, một trong những đoạn đã rõ hình hài và có dải phân cách được phủ xanh là khoảng 1,5 km từ ngã tư khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc đến nút giao APEC.

Đại diện đơn vị thi công cho biết thông thường, những đoạn dài vài trăm mét ở các công trình khác chỉ cần khoảng 4 máy xúc. Tuy nhiên, với dự án này, đơn vị huy động khoảng 15 máy xúc, 40 xe ben vận chuyển đất và 10 xe ben chở cát, đồng thời tập trung tối đa công nhân kỹ sư giàu kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ.

Mật độ máy móc được tăng cao nhưng việc đào nền đường vẫn phải thực hiện thận trọng do bên dưới có nhiều tuyến cáp điện trung thế và đường ống cấp nước. Các kỹ sư điện, nước phối hợp trực tiếp với lái máy và người dân để xác định vị trí hạ tầng ngầm trước khi đào.

Ông Nguyễn Minh Trí, công nhân lái máy đào tại công trường, cho biết đã có 15 năm kinh nghiệm và từng tham gia nhiều dự án đường ven biển, cao tốc ở miền Bắc. Theo ông, áp lực tiến độ tại công trường khá lớn khi máy móc phải duy trì hoạt động từ sáng đến tối. Các lái máy thay phiên nhau làm việc để hạn chế thời gian máy dừng.

Ngoài áp lực tiến độ, công trường còn gặp khó khăn do nền đất yếu và thời tiết mưa nhiều. Khi mặt bằng ngập nước, đội thi công phải tổ chức bơm, tát nước. Sau khi mưa dứt và nước rút, máy móc mới có thể tiếp tục làm việc.

Dự án ĐT.975 khởi công từ tháng 9/2025. Theo kế hoạch, công tác thảm bê tông nhựa hai bên tuyến được thực hiện từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, hướng tới hoàn thành toàn tuyến trong quý II/2027. Ảnh phối cảnh tuyến đường ĐT.975 khi hoàn thành có tuyến tàu điện nhẹ LRT chạy ở dải phân cách giữa: NĐT.

Nhằm gia tăng kết nối sân bay với khu vực An Thới và cụm công trình APEC, bên cạnh ĐT.975 còn có tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) dài khoảng 17,59 km, được quy hoạch chạy phần lớn ở dải phân cách giữa của đường ĐT.975, trong đó có khoảng 2 km đi ngầm tại khu vực Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Tại khu vực này, đại lộ APEC dài khoảng 3 km cũng đang được đẩy nhanh thi công. Tuyến đường kết nối ĐT.46 (đường Nguyễn Văn Cừ) với ĐT.975 và cụm Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Theo ghi nhận, công trường hiện tập trung thi công hệ thống cấp thoát nước và nền đường. Phần móng cùng hệ thống cống ngầm chiếm khoảng 90% khối lượng đang triển khai và là hạng mục quan trọng để tiếp tục hoàn thiện mặt đường.

Đáng chú ý, ở cuối tuyến là hệ thống cống hộp 4 cửa, với chiều dài mỗi bên hơn 800 m. Đơn vị thi công đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống cống trong tháng 10.

Đại lộ APEC có mặt cắt ngang khoảng 68 m, quy mô 4-6 làn xe. Toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Ba dự án ĐT.975, LRT và đại lộ APEC nằm trong nhóm hạ tầng được Sun Group phối hợp đầu tư, triển khai cùng chính quyền địa phương để phục vụ APEC 2027. Khi hoàn thiện, các tuyến này sẽ hình thành mạng lưới giao thông kết nối sân bay, khu vực trung tâm với cụm công trình APEC ở phía nam Phú Quốc.