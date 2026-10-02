TP Hồ Chí Minh đầu tư 5 dự án trọng điểm nâng cao năng lực Bệnh viện Ung Bướu

Ngày 2/10, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu khám, điều trị ung thư ngày càng tăng, Thành phố tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho Bệnh viện Ung Bướu. Việc đầu tư nhằm giải quyết khó khăn về quá tải, xạ trị và chẩn đoán chuyên sâu, đồng thời nâng cao năng lực của bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối của thành phố và khu vực phía Nam.

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh có khoảng 5.000 lượt khám.

Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đã đăng ký triển khai 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại Bệnh viện Ung Bướu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Các dự án gồm: Xây dựng mới Khu tầm soát bệnh bằng công nghệ cao; mua sắm thiết bị y tế chuyên môn; mua sắm hệ thống Cyclotron và hệ thống máy gia tốc tuyến tính một mức năng lượng; xây dựng mới Trung tâm xạ trị Proton; xây dựng mới Khu phụ trợ phục vụ người bệnh của Bệnh viện Ung Bướu.

Theo Sở Y tế, các dự án hướng đến hoàn thiện đồng bộ năng lực của một trung tâm ung thư tuyến cuối, từ tầm soát, chẩn đoán sớm đến điều trị đa mô thức, xạ trị kỹ thuật cao, y học hạt nhân và chăm sóc người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Đáng chú ý, dự án mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính có tổng mức đầu tư 587 tỷ đồng. Khi dự án hoàn thành, bệnh viện có điều kiện chủ động hơn về nguồn thuốc phóng xạ cho hai hệ thống PET/CT, đồng thời bổ sung năng lực xạ trị. Hệ thống Cyclotron còn có thể góp phần cung ứng thuốc phóng xạ cho các cơ sở y tế khác của Thành phố và các tỉnh, thành lân cận.

Đến nay, dự án “Mua sắm thiết bị y tế chuyên môn của Bệnh viện Ung Bướu” đã được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố làm chủ đầu tư, dự kiến tổ chức đấu thầu chậm nhất trong quý I/2027.

Trước nhu cầu xạ trị ngày càng tăng, Bệnh viện Ung Bướu đã phải tổ chức xạ trị từ 5 giờ sáng đến 23 giờ tối .

Các dự án còn lại đang được Sở Y tế phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét trong giai đoạn 2026 - 2027.

Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh hiện tiếp nhận khoảng 4.800 - 5.000 lượt người bệnh đến khám và điều trị mỗi ngày, trong đó hơn 75% đến từ các tỉnh, thành. Trong khi chờ triển khai các dự án, Sở Y tế yêu cầu bệnh viện chủ động giảm thời gian chờ, tạo thuận lợi cho người bệnh.

Trước nhu cầu xạ trị ngày càng tăng, bệnh viện đã tổ chức điều trị ngoài giờ, vận hành các hệ thống xạ trị từ 5 giờ đến 23 giờ. Đồng thời, bệnh viện áp dụng phác đồ xạ trị giảm phân liều để rút ngắn thời gian điều trị cho những trường hợp có chỉ định phù hợp, ưu tiên người bệnh cần xạ trị cấp cứu hoặc điều trị sớm.

Để ứng phó với tình trạng thiếu thuốc đồng vị phóng xạ 18F-FDG phục vụ PET/CT, bệnh viện tư vấn, giải thích cho người bệnh và sử dụng các phương tiện chẩn đoán thay thế như CT, MRI, xạ hình xương theo chỉ định chuyên môn, bảo đảm không gián đoạn kế hoạch điều trị. Chức năng CT của hệ thống PET/CT vẫn được khai thác để chẩn đoán hình ảnh, theo dõi, đánh giá đáp ứng điều trị và lập kế hoạch xạ trị theo chỉ định phù hợp, tránh lãng phí thiết bị đã đầu tư.

Cùng với đầu tư cho bệnh viện hiện hữu, ngành Y tế TP Hồ Chí Minh định hướng phát triển mạng lưới phòng, chống ung thư theo hướng “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”, từng bước đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến gần nơi người dân sinh sống. Theo Sở Y tế, chỉ mở rộng Bệnh viện Ung Bướu hiện hữu sẽ chưa đủ đáp ứng nhu cầu của một đô thị có quy mô dân số lớn và tiếp nhận nhiều người bệnh từ các tỉnh, thành. Vì vậy, năng lực tầm soát, chẩn đoán và điều trị cần được phát triển tại nhiều cơ sở, có sự liên kết trong mạng lưới.

Theo đề xuất hiện nay, danh mục dự án đầu tư y tế theo phương thức đối tác công tư (PPP) của Thành phố có dự án Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bà Rịa, quy mô dự kiến 700 giường, cùng các trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại Cụm y tế Tân Kiên và Cụm y tế Thủ Đức. Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, Sở Y tế cũng đã đăng ký dự án Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bình Dương tại Cụm y tế Bình Dương.

Nếu được triển khai đúng định hướng, các dự án này sẽ góp phần hình thành các cực chuyên sâu về ung bướu, giảm áp lực tập trung người bệnh vào một cơ sở và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ trên địa bàn Thành phố sau mở rộng.

Sở Y tế xác định, việc đầu tư thêm bệnh viện, thiết bị và giường bệnh cần đi cùng chiến lược phòng, chống ung thư đồng bộ. Các nhiệm vụ gồm phòng ngừa, kiểm soát yếu tố nguy cơ; tầm soát, phát hiện sớm; nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị chuyên sâu; phát triển chăm sóc giảm nhẹ; củng cố hệ thống ghi nhận, quản lý bệnh ung thư và tăng cường liên kết, chuyển giao kỹ thuật giữa TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành.

Mục tiêu là từng bước hình thành mạng lưới phòng, chống ung thư quy mô vùng. Trong đó, Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh giữ vai trò chuyên khoa đầu ngành, tập trung vào kỹ thuật chuyên sâu, điều trị các ca bệnh phức tạp, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Các cơ sở trong mạng lưới được nâng cao năng lực phòng ngừa, tầm soát, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.