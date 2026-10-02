Ấn định ngày khởi công cầu Trà Khúc 1 hơn 2.199 tỷ đồng

Ngày 1/10, tại buổi làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thông tin dự án cầu Trà Khúc 1 sẽ được khởi công vào ngày 8/10.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục, bảo đảm đủ điều kiện khởi công theo quy định. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và xử lý những phần việc còn tồn đọng.

Đến nay, chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu số 24. Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên, Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam, Công ty TNHH Xây dựng Thành Phát và Công ty TNHH Thiết bị xây dựng công nghệ Nam Anh được lựa chọn thực hiện gói thầu.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, dự án cầu Trà Khúc 1 (Quảng Ngãi) dự kiến khởi công ngày 8/10 tới, với tổng mức đầu tư 2.199 tỷ đồng.

Gói thầu có giá trị hơn 2.043 tỷ đồng, thực hiện theo hợp đồng đơn giá điều chỉnh, thời gian thi công 18 tháng. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục để ký hợp đồng với liên danh nhà thầu trúng thầu.

Cầu Trà Khúc 1 là công trình cầu đường bộ cấp đặc biệt, có tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu khoảng 830m. Trong đó, phần cầu dài hơn 577m, rộng 28m.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là kết cấu dây võng tự neo cùng phương án kiến trúc gồm 3 vòng tròn thép nối tiếp nhau, tạo hình tượng bờ xe nước trên sông Trà Khúc. Đây là phương án được lựa chọn thông qua cuộc thi tuyển kiến trúc toàn quốc, hướng đến tạo dấu ấn riêng cho công trình.

Cầu gồm 4 nhịp treo dây võng tự neo, sử dụng kết cấu dầm thép liên hợp bản bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Trên cầu còn bố trí sàn ngắm cảnh tại khu vực trụ tháp cùng hệ thống chiếu sáng, trang trí mỹ thuật.

Không chỉ xây dựng cầu mới, dự án còn tổ chức lại giao thông tại hai đầu cầu. Phía Nam, công trình kết nối với khu vực vòng xoay Quang Trung - Bà Triệu - Hai Bà Trưng, phường Nghĩa Lộ; tại vị trí giao với đường Tôn Đức Thắng sẽ xây dựng nút giao khác mức bằng hầm chui.

Phía Bắc, tuyến cầu được xây dựng lệch về phía Đông so với cầu hiện hữu, kết nối với nút giao các tuyến đường Trần Văn Trà - Hoàng Sa - Nguyễn Văn Linh - Tế Hanh kéo dài.

Dự án cầu Trà Khúc 1 được HĐND tỉnh Quảng Ngãi thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 9/2022 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tháng 12/2023. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến khởi công trong quý III/2024. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, tỉnh từng đề xuất chuyển dự án sang giai đoạn 2026 - 2030.

Sau đó, dự án tiếp tục phải rà soát phương án thiết kế, thực hiện giải phóng mặt bằng và di dời một số công trình hạ tầng kỹ thuật. Những vướng mắc này khiến kế hoạch khởi công nhiều lần phải điều chỉnh.

Đến tháng 9/2026, việc lựa chọn nhà thầu thi công cơ bản hoàn tất, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án theo kế hoạch mới.

Cầu Trà Khúc 1 hiện hữu được xây dựng khoảng năm 1964, đến nay đã khai thác hơn 60 năm và xuống cấp nghiêm trọng, hạn chế một số loại phương tiện lưu thông. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cầu mới được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông giữa khu vực phía Bắc với trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và thúc đẩy phát triển đô thị.