Đề xuất tổ chức Phiên họp giả định 'Quốc hội trẻ em' lần thứ III - 2026

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ chủ trì cuộc làm việc

Theo Tờ trình của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sau hai lần tổ chức vào các năm 2023, 2024, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” đã tạo được dấu ấn tích cực, thu hút sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu nhi; được cộng đồng xã hội ghi nhận.

Đặc biệt, các phiên họp đã mang lại kết quả thiết thực, khi nhiều nội dung đề xuất của trẻ em được các cơ quan chức năng lắng nghe, nghiên cứu làm cơ sở thực tiễn trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai các giải pháp chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương Hoàng Thái Nam báo cáo dự kiến kế hoạch tổ chức Phiên họp

Trên cơ sở đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tổ chức Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ III - năm 2026 với chủ đề “Xây dựng môi trường số an toàn, thân thiện - Kiến tạo thế hệ công dân tương lai”.

Phiên họp dự kiến gồm 3 chuyên đề thảo luận: Bảo đảm môi trường số an toàn cho trẻ em; Trang bị năng lực số cho trẻ em; Phát huy giá trị của môi trường số vì sự phát triển toàn diện của trẻ em.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Thị Mai Thoa phát biểu tại cuộc làm việc

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, chủ đề Phiên họp được lựa chọn trên cơ sở kết quả khảo sát lấy ý kiến 1.250.584 trẻ em (từ ngày 25/3 - 6/5/2026), trong đó nội dung “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng” nhận được 207.524 lượt bình chọn.

Chủ đề này cũng phù hợp với Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030 và hoạt động giám sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội về chính sách, pháp luật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Vũ Minh Đạo phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, với những kinh nghiệm từ 2 lần trước, công tác tổ chức Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” đã đi vào nề nếp, có nhiều thuận lợi.

Các đại biểu đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chuẩn bị kỹ nội dung Phiên họp (các bài phát biểu, báo cáo, nghị quyết…), tham vấn các cơ quan liên quan. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để đề xuất cụ thể hóa vào các chính sách liên quan đến trẻ em, tạo tác động trên thực tiễn.

Toàn cảnh cuộc làm việc

Nhấn mạnh chủ đề Phiên họp đang rất được quan tâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, phối hợp chặt chẽ với Vụ Văn hóa và Xã hội, các đơn vị của Văn phòng Quốc hội để xây dựng Kế hoạch cụ thể, trình xin ý kiến Lãnh đạo Quốc hội.

Dự kiến Phiên họp sẽ được tổ chức tại Nhà Quốc hội vào cuối tháng 11, với sự tham gia của hơn 400 đại biểu.