TPHCM dự kiến khởi công 3 tuyến metro dài hơn 90km cuối năm 2026

Ngày 2-10, ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), cho biết thành phố đang khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư 3 tuyến metro mới, gồm Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên, Thủ Dầu Một - Trung tâm TPHCM và metro số 6 giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Hoàn thiện hồ sơ 3 tuyến metro mới

Tuyến Thành phố mới Bình Dương (phường Bình Dương) - Suối Tiên (phường Long Bình) dài khoảng 32,8km, từ depot Phú Chánh đến ga Bến xe Suối Tiên, kết nối metro Bến Thành - Suối Tiên. Dự án có vốn đầu tư sơ bộ khoảng 55.000 tỷ đồng.

MAUR đang hoàn thiện phương án công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ hướng tuyến và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Khoan khảo sát địa chất tuyến metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu tại phường Long Trường, TPHCM, tháng 8-2026. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tuyến Thủ Dầu Một - Trung tâm TPHCM (phường Bến Thành) dài khoảng 35km, từ ga S5 đến ga Tao Đàn, dự kiến kết nối metro Bến Thành - Tham Lương. Dự án có vốn đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng, dự kiến bố trí 24 nhà ga, kết hợp đi trên cao và đi ngầm.

Các hồ sơ về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, bồi thường, tái định cư, hướng tuyến và vị trí công trình đang được thẩm định.

Rào chắn phục vụ khoan khảo sát địa chất tuyến metro Tân Sơn Nhất - Phú Hữu tại phường Long Trường, TPHCM, tháng 8-2026. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tuyến metro số 6 giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất (phường Tân Sơn Nhất) - Phú Hữu (phường Long Trường) dài khoảng 23km, vốn đầu tư sơ bộ hơn 86.000 tỷ đồng. Tuyến dự kiến kết nối metro số 2 tại ga ST09 - Bà Quẹo, sau đó đến Phú Hữu, kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Các thủ tục thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, tái định cư đang được triển khai.

Đẩy nhanh thi công metro Bến Thành - Tham Lương

Song song với việc chuẩn bị các dự án mới, TPHCM đang đẩy nhanh thi công metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Theo kế hoạch, máy đào hầm TBM đầu tiên dự kiến bắt đầu đào vào tháng 10-2027; các nhà ga hoàn thành kết cấu chính vào tháng 3-2029. Dự án dự kiến hoàn tất lắp đặt đường ray cuối năm 2029, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác cuối năm 2030.

Hiện một số hạng mục nhà ga đang được triển khai. Ga ST06 - Phạm Văn Hai đã thi công 101,5/280m tường dẫn, đạt khoảng 36,3%; ga ST09 - Bà Quẹo đạt 20/270m, khoảng 7,4%; ga ST10 - Phạm Văn Bạch đạt 229/533m, khoảng 43%. Tường vây tại ga ST10 đã thi công 27/88 tấm.

Tại ga ST02 - Tao Đàn và ST07 - Bảy Hiền, tổng thầu EPC đã được cấp phép thi công từ ngày 12-9, đang tập kết máy móc, thiết bị. Phương án phân luồng, rào chắn tại hai nhà ga dự kiến triển khai từ ngày 10-10.

Đến nay, việc phân luồng giao thông đã hoàn thành tại 5 ga ST04, ST05, ST06, ST09 và ST10. Tuyến metro số 2 cũng đã hoàn thành 506 lỗ khoan khảo sát.

Ngoài 3 tuyến chuẩn bị đầu tư, MAUR đang nghiên cứu tuyến metro số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ. Sở Xây dựng TPHCM kiến nghị nghiên cứu kéo dài tuyến đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành để tăng kết nối với các đầu mối giao thông lớn. TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên khoảng 255km. Thành phố cũng đang đẩy nhanh các dự án Bến Thành - Thủ Thiêm, Bến Thành - Cần Giờ, Thủ Thiêm - Long Thành và metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc.