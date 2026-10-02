Cuối 2026, TPHCM khởi công 3 tuyến metro dài gần 90km, vốn hơn 254.000 tỷ đồng

Sáng 2/10, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) Phan Công Bằng đã cập nhật tiến độ triển khai các dự án metro trên địa bàn thành phố.

Theo ông Bằng, thành phố đang tập trung hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho 3 tuyến metro mới. Với tổng chiều dài gần 90km và nguồn vốn sơ bộ hơn 254.000 tỷ đồng, toàn bộ các dự án này đều hướng tới mục tiêu phê duyệt trong tháng 12/2026 và chính thức bấm nút khởi công vào cuối năm nay.

"Nếu mọi bước đi diễn ra đúng kế hoạch, bức tranh giao thông đô thị của thành phố sẽ có sự bứt phá vượt bậc, góp phần nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên khoảng 255km vào cuối năm 2030", ông Bằng thông tin.

Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM. Ảnh: TK

Tuyến metro kết nối từ Thành phố Thủ Dầu Một (cũ) về trung tâm TPHCM: dài hơn 33km, mức đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng.

Tuyến này bắt đầu từ khu vực đường Hùng Vương, chạy dọc qua các trục đường sầm uất như Phạm Ngọc Thạch, đại lộ Bình Dương, Quốc lộ 13, Nguyễn Thị Minh Khai... trước khi đâm xuyên vào lõi trung tâm thành phố.

Thiết kế dự án dự kiến bố trí 24 nhà ga kết hợp linh hoạt giữa hệ thống đi nổi và đi ngầm. Trong đó, ga cuối tại công viên Tao Đàn đóng vai trò điểm trung chuyển quan trọng, kết nối trực tiếp với metro Bến Thành - Tham Lương.

Hiện tại, chủ đầu tư đã trình thẩm định phương án công nghệ, danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, tái định cư để sẵn sàng cho ngày khởi công.

Tuyến metro số 6 giai đoạn 1 đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu: dài khoảng 23km, mức vốn sơ bộ hơn 86.000 tỷ đồng, cũng đang gấp rút hoàn thiện các khâu thẩm định cuối cùng.

Dự án không chỉ giải quyết bài toán dồn ứ giao thông nội đô mà còn mở ra hành lang vận tải khối lượng lớn, kết nối xuyên suốt giữa sân bay Tân Sơn Nhất với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Tuyến metro kết nối Thành phố mới Bình Dương với khu vực Suối Tiên: dài gần 31km với tổng mức đầu tư khoảng 55.000 tỷ đồng, khởi đầu từ vòng xoay A1 (phường Bình Dương), trải dài qua nhiều khu vực đô thị công nghiệp như Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú, Dĩ An trước khi chạm ngõ ga Bến xe Suối Tiên (phường Long Bình).

Khi đi vào vận hành, công trình sẽ gắn kết hữu cơ với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên hiện hữu, tạo nên dải kết nối liên hoàn hướng về Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành.

Đến nay, TPHCM mới vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên với chiều dài gần 20km. Tuy nhiên, mục tiêu đến năm 2030 là mở rộng mạng lưới metro lên khoảng 255km. Để hiện thực hóa lộ trình trên, từ đầu năm đến nay, thành phố liên tục khởi công, động thổ các dự án then chốt như Bến Thành - Tham Lương, Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Cần Giờ. Bên cạnh 3 dự án chuẩn bị đầu tư bằng vốn ngân sách, TPHCM cũng đang đẩy nhanh tiến độ dự án Thủ Thiêm - Long Thành cùng tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - An Hạ - Khu đô thị Tây Bắc.