Kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại phường Bắc Nha Trang

Ngày 2-10, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng tại phường Bắc Nha Trang.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại Trạm Y tế phường và Trường Mầm non phường Bắc Nha Trang (trụ sở chính). Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn phường ghi nhận 165 ca sốt xuất huyết, 264 ca tay chân miệng. Riêng từ đầu năm học mới đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp trẻ mắc tay chân miệng tại 3 lớp học.

Đoàn kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại Trường Mầm non phường Bắc Nha Trang (trụ sở chính).

Ngay khi phát hiện ca bệnh, Trạm Y tế phường đã phối hợp với nhà trường triển khai các biện pháp xử lý, theo dõi sức khỏe trẻ, hướng dẫn phụ huynh cho trẻ mắc bệnh nghỉ học; đồng thời thực hiện khử khuẩn lớp học, đồ chơi, dụng cụ học tập và các khu vực dùng chung. Công tác phòng dịch trong trường học được tăng cường, chủ động, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc và xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ lây lan.

Các thành viên của Đoàn giám sát đang kiểm tra bệnh tay chân miệng cho học sinh Trường Mầm non phường Bắc Nha Trang (trụ sở chính).

Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đề nghị Trạm Y tế phường xây dựng kế hoạch tiếp tục tập huấn cho giáo viên, nhân viên trường học về nhận biết, xử trí và phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là tay chân miệng. Đồng thời, phối hợp với các trường học đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho phụ huynh về cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe trẻ; chủ động phát hiện, xử lý sớm các trường hợp mắc bệnh, góp phần kiểm soát dịch trong trường học và cộng đồng.