Tổng thống Indonesia cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi nhậm chức

Theo Channel News Asia, đây là đợt cải tổ nội các lớn nhất kể từ khi Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhậm chức ngày 20/10/2024. Tổng cộng, đợt cải tổ lần này gồm nhân sự ở 10 vị trí Bộ trưởng, thứ trưởng và 8 vị trí lãnh đạo cấp cao khác tại các cơ quan chính phủ và lực lượng cảnh sát.

Toàn bộ 18 quan chức đã tuyên thệ nhậm chức tại Phủ Tổng thống ở Jakarta vào chiều 1/10.

Lễ tuyên thệ nhậm chức chiều 1/10 tại Phủ Tổng thống Indonesia. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Indonesia

Trong đó, ông Arrmanatha Nasir được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng mới, sau khi giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao; còn cựu Ngoại trưởng Sugiono chuyển sang làm Bộ trưởng Điều phối Phát triển Con người và Văn hóa.

Phát biểu với báo giới sau lễ tuyên thệ ngày 1/10, ông Arrmanatha cho rằng ông Sugiono đã điều hành Bộ Ngoại giao Indonesia “rất tốt” và cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình của người tiền nhiệm.

Tân Ngoại trưởng Indonesia cho biết một trong những mục tiêu đối ngoại của nước này là trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2029-2030.

“Việc ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2029-2030 tái khẳng định cam kết của Indonesia trong việc tích cực tham gia xây dựng một thế giới an toàn và ổn định hơn,” Antara dẫn phát biểu của ông Arrmanatha Nasir.

“Điều này cũng thể hiện niềm tin của chúng tôi vào chủ nghĩa đa phương và sự coi trọng vai trò của chủ nghĩa đa phương. Chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng quá trình ứng cử này như một cơ hội để thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương,” Ngoại trưởng Arrmanatha Nasir nói.

Tân Ngoại trưởng Indonesia, ông Arrmanatha Nasir. Ảnh: Antara

Cùng ngày 1/10, ông Muhammad Sarmuji được Tổng thống Prabowo Subianto bổ nhiệm làm Bộ trưởng Công nghiệp, thay ông Agus Gumiwang Kartasasmita. Chánh Văn phòng Tổng thống Dudung Abdurachman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Chính trị và An ninh, trong khi ông Bahlil Lahadalia trở thành Bộ trưởng Điều phối Hạ nguồn hóa và Chuyển đổi Năng lượng, một vị trí mới trong nội các.

Đợt cải tổ này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Tổng thống Prabowo Subianto miễn nhiệm Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa và bổ nhiệm Thứ trưởng Suahasil Nazara thay thế vào ngày 14/9.

Trao đổi với báo giới ngày 15/9 sau lễ bàn giao tại Bộ Tài chính Indonesia, cựu Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudhi Sadewa cho biết ông chỉ nhận được thông báo về việc bị miễn nhiệm qua một cuộc điện thoại hôm 14/9 từ phát ngôn viên của Tổng thống Prabowo, Prasetyo Hadi. Dù vậy, ông Purbaya khẳng định không có bất đồng về chính sách với Tổng thống Prabowo Subianto.