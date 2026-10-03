Lisa thừa nhận hoang mang khi tách khỏi BLACKPINK

Tách khỏi guồng quay quen thuộc của BLACKPINK để xây dựng con đường riêng, Lisa từng rơi vào trạng thái hoang mang khi không biết đâu là bước đi đầu tiên. Nữ ca sĩ người Thái Lan thừa nhận giai đoạn bắt đầu sự nghiệp solo khiến cô “hơi sợ hãi”, nhưng cũng chính khoảng thời gian đó giúp cô trưởng thành và tự tin hơn.

Trong cuộc trò chuyện với Variety xoay quanh bộ phim tài liệu Always Lalisa, Lisa lần đầu chia sẻ nhiều hơn về một năm đặc biệt trong sự nghiệp. Đây là khoảng thời gian cô phải tự mình đưa ra những quyết định quan trọng, thay vì tiếp tục hoạt động trong một tập thể đã quá quen thuộc với những thành viên còn lại của BLACKPINK.

Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé từng dành phần lớn năm 2024 để tập trung cho các dự án cá nhân. Với Lisa, bước ngoặt này mở ra một chương hoàn toàn mới khi cô chuẩn bị cho album phòng thu đầu tay Alter Ego, phát hành vào tháng 2/2025.

Tuy nhiên, phía sau những thành quả được công chúng nhìn thấy lại là một giai đoạn không hề dễ dàng.

Lisa cho biết cô từng thử sức với nhiều hoạt động khác nhau trong thời gian đồng hành cùng BLACKPINK. Thế nhưng, khi có khoảng thời gian nghỉ kéo dài khoảng một năm, cô bất ngờ phải đối diện với một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng không dễ trả lời: “Mình sẽ làm gì tiếp theo?”.

“Ban đầu tôi hơi sợ vì không biết phải bắt đầu từ đâu”, Lisa chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, một trong những khó khăn lớn nhất là không còn có người định hướng cho cô về “con đường tiếp theo nên đi”. Sau nhiều năm hoạt động cùng BLACKPINK, việc phải tự mình xác định hướng đi, lựa chọn dự án và xây dựng hình ảnh cá nhân trở thành một trải nghiệm hoàn toàn khác.

“Lúc đầu, tôi cứ như kiểu: ‘Mình phải làm gì đây? Mình phải làm gì đây?!’”, Lisa nhớ lại.

Thay vì để sự hoang mang kéo dài, nữ ca sĩ dần tìm được cách thích nghi. Cô cho biết bản thân ngày càng tự tin hơn và học được nhiều điều từ chính những trải nghiệm trong quá trình hoạt động độc lập.

Một năm sau đó, Lisa liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực. Cô phát hành album solo đầu tay, xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2025 với màn trình diễn ca khúc chủ đề James Bond, đồng thời có màn ra mắt diễn xuất trong mùa thứ ba của The White Lotus. Nữ ca sĩ cũng góp mặt tại Coachella 2025, tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ngoài âm nhạc.

Nhìn lại chặng đường này, Lisa cho rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình riêng của mình.

“Đây là một hành trình tuyệt vời đối với tôi, và tôi cảm thấy sự nghiệp solo của mình chỉ mới bắt đầu”, cô nói.

Sau giai đoạn tập trung cho hoạt động cá nhân, BLACKPINK cũng tái hợp để thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và phát hành EP Deadline vào tháng 2.

Trong khi đó, Always Lalisa sẽ đưa khán giả nhìn lại một năm nhiều thay đổi của Lisa, từ những khoảnh khắc hoang mang khi bắt đầu con đường riêng cho đến quá trình cô từng bước định hình vị trí của một nghệ sĩ hoạt động độc lập. Bộ phim dự kiến được chiếu giới hạn tại các rạp ở Mỹ từ ngày 12/10, trước khi phát hành trên YouTube Premium vào cuối năm nay.