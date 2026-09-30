Khung cảnh Cầu Hàm Rồng - biểu tượng của Thanh Hóa với vẻ đẹp nên thơ từ góc nhìn trên cao.

Thanh Hóa là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, lưu giữ nhiều di sản, danh lam thắng cảnh, phong tục, lễ hội và nghệ thuật truyền thống. Những giá trị ấy không chỉ được trao truyền qua các thế hệ, mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào và khát vọng cống hiến trong mỗi người trẻ.

Với ý nghĩa đó, Cuộc thi “Thanh Hóa trong trái tim em” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phát động không chỉ là sân chơi văn hóa, nghệ thuật, mà còn là không gian để học sinh tìm hiểu, cảm nhận và thể hiện tình yêu quê hương bằng những cách sáng tạo của riêng mình.

Theo Thể lệ, cuộc thi có 3 thể loại: Sân khấu hóa, Mỹ thuật và Viết cảm nhận. Nội dung tập trung thể hiện góc nhìn của học sinh về lịch sử, truyền thống, văn hóa, con người Thanh Hóa; những tấm gương người tốt, việc tốt; di sản, danh lam thắng cảnh; đồng thời phản ánh vẻ đẹp của đời sống học đường, tình bạn, tình thầy trò và khát vọng của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương.

Điểm đáng chú ý, cuộc thi khuyến khích học sinh phát huy sự sáng tạo và thể hiện dấu ấn cá nhân. Ở thể loại Viết cảm nhận, các em có thể lựa chọn bài cảm nhận, tùy bút, truyện ngắn, ký sự hoặc những bài viết được thể hiện theo cảm xúc riêng. Với thể loại Mỹ thuật, học sinh được chủ động lựa chọn chất liệu để thể hiện tình yêu quê hương, niềm tự hào về lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và con người Thanh Hóa. Trong khi đó ở thể loại Sân khấu hóa, các em có thể xây dựng tiểu phẩm, hoạt cảnh, kịch ngắn hoặc chương trình nghệ thuật kết hợp hát, múa, kể chuyện, trình diễn.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động và thông qua Thể lệ Cuộc thi “Thanh Hóa trong trái tim em” năm 2026

Ngay sau khi nhận được công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Thể lệ cuộc thi, các nhà trường đã nhanh chóng triển khai đến học sinh và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các em.

Là một trong những ngôi trường có hoạt động nổi bật của phường Hạc Thành, những năm qua, Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh luôn chú trọng phát triển học sinh toàn diện. Ban Giám hiệu cùng thầy cô luôn tạo mọi điều kiện để các em không chỉ học tốt mà còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi năng khiếu, thi tìm hiểu về quê hương, đất nước.

Với “Thanh Hóa trong trái tim em”, nhà trường xác định đây không đơn thuần là một cuộc thi hay sân chơi, mà còn là hoạt động thiết thực góp phần giáo dục tình yêu quê hương, bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Thầy Vương Đình Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh khẳng định: “Tôi thấy, đây là một cuộc thi mang lại nhiều điều bổ ích thiết thực. Theo như thể lệ cuộc thi đưa ra, qua những tác phẩm có tính sáng tạo, mỗi học sinh sẽ có thêm một cơ hội để tìm hiểu, khám phá và tự hào về quê hương Thanh Hóa bằng chính cảm nhận, góc nhìn của mình. Không chỉ vậy, qua cuộc thi nhiều em còn phát huy được năng khiếu, sở trường và có thêm định hướng học tập, rèn luyện trong những năm tháng về sau”.

Với ý nghĩa thiết thực ấy, cuộc thi đã được nhà trường triển khai rộng rãi và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của học sinh các khối lớp. Đến nay, nhiều bài dự thi ở hai thể loại Viết cảm nhận và Mỹ thuật đã và đang được học sinh hoàn thiện, gửi về Ban Giám hiệu. Nhà trường dự kiến sẽ chấm và lựa chọn ở mỗi thể loại 2 tác phẩm hay, ấn tượng để gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.

Cùng với đó, thể loại Sân khấu hóa cũng đang được lên ý tưởng, kịch bản và lựa chọn những học sinh có năng khiếu hát, múa, diễn xuất để tiến hành luyện tập trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ riêng Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh, Cuộc thi “Thanh Hóa trong trái tim em” cũng đang được nhiều trường trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai.

Tại Trường THPT Đông Sơn 1, phường Đông Sơn, Ban Giám hiệu và thầy cô giáo đã phổ biến đến tất cả học sinh ở hai cơ sở về thể lệ cuộc thi. Đồng thời nhà trường khuyến khích những học sinh có năng khiếu về các thể loại mà cuộc thi đưa ra, chủ động lựa chọn nội dung để viết bài chia sẻ về đất và người xứ Thanh theo cảm nhận của các em.

Theo chia sẻ của thầy Lê Trung Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đông Sơn 1, học sinh nhà trường sẽ tập trung tham gia thi ở thể loại Viết cảm nhận. Dự kiến, ngày 2/10/2026 nhà trường sẽ chấm sơ khảo các bài dự thi mà học sinh gửi về để chọn ra 1 tác phẩm xuất sắc nhất gửi đến Ban Tổ chức Cuộc thi “Thanh Hóa trong trái tim em”.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm hiện tại, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai cuộc thi rất tốt. Từ mỗi lớp học đến giờ sinh hoạt tập thể hay hoạt động ngoại khóa, cuộc thi đang từng bước đi vào đời sống học đường bằng những cách tiếp cận gần gũi, sáng tạo. Học sinh tìm hiểu, viết, vẽ, dàn dựng; giáo viên đồng hành, định hướng, hỗ trợ; nhà trường trở thành cầu nối đưa những ý tưởng của các em đến với một sân chơi chung về văn hóa, nghệ thuật.

Điều đáng để chúng ta chờ đợi trong cuộc thi này không chỉ nằm ở những tác phẩm sẽ được gửi về Ban Tổ chức, mà còn ở cách mỗi học sinh sẽ lựa chọn để kể câu chuyện về quê hương mình như thế nào. Bởi với các em, Thanh Hóa có thể hiện lên từ một trang sử, một di sản, một danh thắng; từ hình ảnh người ông, người bà, người thầy, người bạn; hay từ một kỷ niệm tưởng như rất nhỏ nhưng đủ để lưu giữ một miền ký ức.

Có thể mỗi câu chuyện sẽ được kể theo một cách khác nhau. Nhưng từ những cách kể ấy, một Thanh Hóa gần gũi, sinh động và giàu cảm xúc sẽ được mở ra: Thanh Hóa trong trái tim của tuổi học trò xứ Thanh.