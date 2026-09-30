Nét đẹp thư pháp xứ Thanh qua tài hoa của hai nữ nghệ nhân

Có những người tìm thấy niềm vui trong những thanh âm rộn ràng, cũng có những con người chọn bước đi trong lặng thầm. Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền và Nghệ nhân Nguyễn Thị Dung thuộc về lớp người thứ hai: lặng lẽ, bền bỉ, kiên nhẫn sống cùng con chữ, từ những nét mực đen trên nền giấy, hai nghệ nhân đến từ mảnh đất Xứ Thanh đã đánh thức một mạch nguồn văn hoá, tái hiện lại nét đẹp văn hoá từ ngàn xưa giữa hơi thở của nhịp sống hiện đại.

Mỗi tác phẩm thư pháp không chỉ là món quà, còn là lời chúc bình an, tài lộc, phúc đức và may mắn đến với người yêu chữ

Với các nghệ nhân, thư pháp không đơn thuần là viết cho đúng, cho đẹp mà còn là một quá trình rèn tâm, luyện tính. Mỗi lần hạ bút là một lần người viết trở về với sự tĩnh tại bên trong, học cách kiên nhẫn, tập trung và cẩn trọng trong từng nét chữ. Một nét chưa đạt có thể viết lại, một chữ chưa tròn có thể tiếp tục luyện tập. Có khi một nét chữ được lặp lại hàng trăm lần, nhưng chính trong sự bền bỉ ấy, người viết dần tìm được sự cân bằng giữa kỹ thuật, cảm xúc và tinh thần của thư pháp.

Bởi vậy, mỗi chữ được trao đi cũng mang theo một câu chuyện riêng. Khi tặng chữ, các nghệ nhân thường lắng nghe tâm tư, tình cảm và mong ước của người xin chữ để lựa chọn những câu chữ phù hợp. Với họ, tác phẩm thư pháp không chỉ là một món quà mà còn là sự kết nối giữa người viết và người nhận, giữa truyền thống Văn hóa và đời sống hôm nay. Qua từng con chữ, tình yêu với thư pháp được trao truyền một cách tự nhiên, gần gũi và giàu ý nghĩa.

Hai nghệ nhân trao tặng những con chữ phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người xin chữ, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Thư pháp Việt.

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền – người đưa thư pháp đến gần với giáo dục

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền (xã Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) là một nghệ nhân thư pháp giàu tâm huyết, đồng thời có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa. Sau khi nghỉ chế độ, bà tiếp tục dành thời gian nghiên cứu và gắn bó với nghệ thuật thư pháp. Từ nền tảng của một người làm công tác giáo dục, bà đặc biệt quan tâm đến việc đưa vẻ đẹp của thư pháp vào hoạt động giảng dạy, truyền nghề và giáo dục văn hóa cho thế hệ trẻ.

Trong quá trình hoạt động, bà đã mở các lớp hướng dẫn, đào tạo nhiều học viên tìm hiểu về thư pháp Việt, qua đó góp phần giúp người học hiểu hơn về giá trị của chữ viết, nghệ thuật trình bày và những tầng ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong từng câu chữ. Với bà, truyền dạy thư pháp không chỉ là hướng dẫn kỹ thuật mà còn là cách khơi dậy sự yêu thích, niềm trân trọng đối với văn hóa truyền thống.

Bên cạnh việc giảng dạy, Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền luôn chú trọng trau dồi chuyên môn, học hỏi và nâng cao tay nghề, đồng thời ý thức về việc giữ gìn và phát triển nghệ thuật thư pháp. Bà được Viện Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp; được Câu lạc bộ Thư pháp tỉnh Thanh Hóa ghi nhận với danh hiệu Hội viên xuất sắc, tay nghề giỏi chuyên ngành Thư pháp Việt.

Đáng chú ý, bà đã tham gia Hội nghị Đại biểu toàn quốc các nhà thư pháp Việt Nam trong các năm 2024, 2025 và 2026. Những hoạt động ấy là một phần trong hành trình học hỏi, giao lưu và tiếp tục hoàn thiện nghề nghiệp của một người nghệ nhân luôn dành sự gắn bó cho nghệ thuật con chữ.

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền (Thư pháp Hiền Hương) – Đạt danh hiệu Nghệ nhân tinh hoa Văn hoá Việt Nam 2026 chuyên ngành Thư pháp

Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền biểu diễn viết Trường quyển tại Ngày hội ông đồ Toàn quốc

Nghệ nhân Nguyễn Thị Dung – từ mối duyên với con chữ đến hành trình lan tỏa thư pháp

Nghệ nhân Nguyễn Thị Dung (số nhà 67 Đường Mai An Tiêm, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá) hiện là nhà giáo công tác trong ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa. Với 16 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục và 19 năm tìm hiểu, học tập, nghiên cứu Thư pháp Quốc ngữ, bà đã xây dựng cho mình một hành trình gắn bó bền bỉ với nghệ thuật con chữ.

Mối duyên với thư pháp đến với bà từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi đang học lớp 12, những lần được cha mẹ đưa đi xin chữ các ông đồ vào dịp Tết cổ truyền đã để lại trong bà những ấn tượng sâu sắc. Hình ảnh những nét chữ mềm mại, phóng khoáng, những câu chữ mang theo lời chúc và ước vọng đầu năm đã gieo vào tâm hồn cô học trò ngày ấy một niềm yêu thích đặc biệt. Từ một sự ngưỡng mộ ban đầu, tình yêu với thư pháp dần trở thành một mối duyên bền bỉ theo năm tháng. Để rồi hôm nay, cô học trò lớp 12 năm nào tiếp tục hành trình tìm hiểu, thực hành và lan tỏa vẻ đẹp của Thư pháp Việt đến với cộng đồng.

Trong công tác giảng dạy và truyền nghề, Nghệ nhân Nguyễn Thị Dung chú trọng đưa thư pháp đến gần hơn với học sinh và thế hệ trẻ. Bà tích cực tham gia các hoạt động tặng chữ tại nhiều sự kiện, lễ hội, tuần lễ văn hóa được tổ chức tại địa phương; đồng thời tổ chức các buổi workshop về thư pháp, tạo không gian để người trẻ tìm hiểu về nghệ thuật con chữ và kết nối với những giá trị văn hóa truyền thống.

Qua quá trình hoạt động, bà đã nhận được thư cảm ơn, giấy chứng nhận từ nhiều tổ chức giáo dục và đơn vị trên địa bàn tỉnh; đạt giải tại các cuộc thi viết thư pháp, biểu diễn viết Trường quyển và được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo tồn và Phát triển Thư pháp Việt Nam. Năm 2026, bà tham gia Hội nghị Đại biểu toàn quốc các nhà thư pháp Việt Nam, tiếp tục có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ niềm đam mê với những người cùng thực hành nghệ thuật thư pháp trên cả nước.

Nghệ nhân Nguyễn Thị Dung (Thư pháp Minh Hân) – Đạt danh hiệu Nghệ nhân tinh hoa Văn hoá Việt Nam 2026 chuyên ngành Thư pháp

Nghệ nhân Nguyễn Thị Dung biểu diễn viết Trường quyển tại Ngày hội ông đồ Toàn quốc

Giữ hồn chữ Việt trong nhịp sống hôm nay

Giữa nhịp sống hiện đại, thư pháp vẫn là một nét đẹp văn hóa được gìn giữ và trao truyền qua từng thế hệ. Với Nghệ nhân Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Thị Dung, mỗi nét bút không chỉ thể hiện tình yêu con chữ mà còn gửi gắm những giá trị văn hóa truyền thống đến cộng đồng.

Từ những con chữ được viết bằng sự kiên nhẫn và tâm huyết, vẻ đẹp Thư pháp Việt tiếp tục được lan tỏa, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa xứ Thanh. Chữ còn, hồn Việt còn.