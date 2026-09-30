Dàn sao Việt hội ngộ trong dự án âm nhạc chữa lành
Mang tinh thần âm nhạc chữa lành, dự án "Symphony in moonlight" vừa được ra mắt với sự góp mặt của 9 giọng ca hàng đầu Việt Nam thuộc nhiều thế hệ. Sự kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca, chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ sân khấu đương đại hứa hẹn tạo nên mạch nội dung đặc biệt, đưa những câu chuyện về nhân sinh và hành trình tìm kiếm sự bình yên đến gần hơn với công chúng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dan-sao-viet-hoi-ngo-trong-du-an-am-nhac-chua-lanh-420124.htm