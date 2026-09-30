Dàn sao Việt hội ngộ trong dự án âm nhạc chữa lành

Văn học thiếu nhi không chỉ cần những tác phẩm mới, mà còn cần thêm những người viết có khả năng đi đường dài, hiểu bạn đọc nhỏ tuổi và tạo được tiếng nói riêng. Khi Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai bước vào chặng nước rút nhận tác phẩm, câu chuyện phát hiện, khích lệ và mở đường cho những cây bút mới càng trở nên đáng chú ý.