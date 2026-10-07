Thành bại khó nói

Công an Hà Nội xây chắc ngôi đầu, liệu có ai sớm soán ngôi?

Thi đấu sớm trận thuộc vòng 3 và vượt qua Trường Tươi Đồng Nai 3-0, Công an Hà Nội (CAHN) đã có khởi đầu tuyệt đối với 3 trận toàn thắng (ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới bàn nào). Thành tích này giúp họ vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng với 9 điểm.

Vậy ở vòng này, có đội bóng nào đủ sức soán ngôi đầu của CAHN? Nếu có thì đó phải là Ninh Bình FC (6 điểm sau 2 trận thắng) và Sông Lam Nghệ An (6 điểm) là hai cái tên duy nhất còn cơ hội bám đuổi về mặt điểm số.

Tuy nhiên, kết quả còn tùy thuộc vào hiệu số bàn thắng bại. Nếu Ninh Bình FC đánh bại T. Nam Định hoặc SLNA thắng đậm Công an TPHCM, họ mới có hy vọng vươn lên san bằng điểm số. Tuy nhiên, với khoảng cách hiệu số (+6) cùng phong độ hủy diệt của CAHN, kịch bản soán ngôi ngay ở vòng này là rất khó xảy ra.

Cuộc chiến điểm số của những kẻ quẫn bách: Hà Nội FC & HAGL

Trái ngược với nhóm đầu, áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi cả hai chưa giành được bất kỳ điểm số nào sau 2 lượt trận đầu tiên.

Đội bóng giàu thành tích bậc nhất Việt Nam đang khởi đầu mùa giải theo cách không thể tồi tệ hơn khi để thua cả 2 trận (trong đó có thất bại sốc 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà). Trong khi đó, tân binh Bắc Ninh FC đã có 3 điểm làm vốn sau chiến thắng đầy bất ngờ trước Công an TPHCM.

Trận derby vùng Thủ đô/Kinh Bắc trên sân Hàng Đẫy là “mệnh lệnh phải thắng” đối với Hà Nội FC. Dù Bắc Ninh FC thi đấu khá kiên cường, đẳng cấp cùng dàn sao kinh nghiệm của Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn. Họ có đến 60% cơ hội thắng để giải cơn khát điểm số.

Ngược lên sân Pleiku, HAGL lâm vào khủng hoảng hàng thủ khi nhận tới 7 bàn thua chỉ sau 2 trận. SHB Đà Nẵng sau trận thua nghẹt thở trước Đ. Thanh Hóa đã nhanh chóng lấy lại tinh thần bằng chiến thắng đậm 3-0 trước cựu vương T. Nam Định. Lợi thế sân nhà Pleiku là điểm tựa duy nhất cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi, tuy nhiên, với tâm lý thăng hoa của đội khách Đà Nẵng, HAGL phải vô cùng nỗ lực mới mong giữ lại 1 điểm.

Ở các cặp đấu còn lại, Thể Công Viettel vừa sảy chân trước CAHN nhưng sở hữu lối chơi đồng đều. H. Hà Tĩnh lỳ lợm vừa có trận thắng 1-0 trước TP Đồng Nai. Xét về tổng thể, Thể Công Viettel có lợi thế hơn nhờ ưu thế sân nhà và đội hình chất lượng hơn.

Trở lại sân Thiên Trường, sau cú ngã ngựa thất vọng 0-3 trước SHB Đà Nẵng, T. Nam Định cần cú hích để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lại là Ninh Bình FC đang lăm le ngôi đầu. Derby đất cố đô Hoa Lư vì thế chắc chắn sẽ gay cấn. Trước Ninh Bình FC đang có phong độ cao với toàn thắng 2 trận liên tiếp, T. Nam Định lại mất Xuân Son, xem ra khó giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí.

Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng vừa có chiến thắng 3-1 trên sân HAGL tiếp Đ. Thanh Hóa thi đấu thất thường (thắng 1, thua 1). Ở cạm bẫy khó lường mang tên Lạch Tray, Đ. Thanh Hóa phải rất cẩn trọng mới mong có điểm.

Hành quân đến sân Vinh khi chủ nhà khởi đầu như mơ với 2 trận toàn thắng, CLB Công an TPHCM chắc chắn phải e dè. Chưa tìm được sự ổn định sau trận thua Bắc Ninh FC, trong khi triết lý mới vẫn chưa thể “nhập thân”, đội bóng của HLV Diles Athanasios Arthur phải rất cần sự tỏa sáng của những tân binh vừa chiêu mộ mới mong vượt qua chảo lửa Vinh và sự hưng phấn của dàn cầu thủ trẻ chủ nhà.

Ở vòng đấu này, TP Đồng Nai đã thi đấu sớm và để thua 0-3 trước sức mạnh vượt trội của Công an Hà Nội. Thất bại này khiến đại diện miền Đông Nam Bộ tiếp tục giậm chân ở nhóm cuối bảng khi chưa có được điểm số nào sau các lượt trận đầu tiên. Sự bế tắc của Đồng Nai chính là bức tranh phản chiếu sự khốc liệt của V-League mùa này, nơi mà mọi sai lầm đều phải trả giá đắt.

V-League 2026/27 đang đi qua những vòng đấu đầu tiên với đầy bất ngờ. Loạt trận cuối tuần này sau đợt nghỉ nhường chỗ cho FIFA ASEAN Cup 2026 khả năng cũng sẽ có những kết quả khó đoán?