Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM (19h ngày 7/10), Shopee Cup 2026-2027

Ratchaburi tự tin tìm kiếm 3 điểm đầu tiên

Ratchaburi mở màn mùa giải 2026-2027 với phong độ không quá tốt khi lần lượt để thua Ayutthaya United, thắng Bangkok United rồi hòa Rayong ở Thai League.

Ratchaburi (áo cam) tự tin hướng đến chiến thắng trước CLB Công an TP.HCM.

Không chỉ chơi chưa tốt ở giải quốc nội, khi bước chân ra AFC Champions League Elite, đại diện Thái Lan còn để thua Shanghai Port với tỷ số 4-6.

Dù thất bại, nhưng việc ghi tới 4 bàn vào lưới đội bóng Trung Quốc phần nào cho thấy Ratchaburi sở hữu sức tấn công đáng gờm. Tuy nhiên, 6 bàn thua trong cùng một trận cũng cho thấy hệ thống phòng ngự của đội bóng Thái Lan đang tồn tại nhiều vấn đề.

Dù vậy, Ratchaburi vẫn được đánh giá tương đối cao khi họ sở hữu khá nhiều cầu thủ từng hoặc đang khoác áo các đội tuyển quốc gia hàng đầu khu vực như Daniel Ting (Malaysia), Jonathan Khemdee hay Ekanit Panya (Thái Lan).

Với dàn nhân sự chất lượng và có chiều sâu tốt, đội bóng Thái Lan có thể sử dụng nhiều phương án để tiếp cận trận đấu. Đồng thời, trước mỗi đối thủ, họ có thể đưa ra những phương án chiến thuật phù hợp.

Ratchaburi cũng không phải đối thủ xa lạ với bóng đá Việt Nam. Ở đấu trường châu lục mùa trước, họ từng đối đầu Nam Định và giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua đại diện V-League trong trận đấu quyết định.

Điều đó cho thấy CLB Công an TP.HCM cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Đại diện Thái Lan không nhất thiết phải liên tục đẩy cao tốc độ mà có thể chờ thời điểm đối phương để lộ khoảng trống rồi tổ chức tấn công nhanh.

Với lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Ratchaburi chắc chắn hướng tới chiến thắng trong trận ra quân. Tuy nhiên, những vấn đề ở hàng phòng ngự khiến đội bóng này khó có thể chủ quan trước đại diện V-League.

CLB Công an TP.HCM đối diện thử thách

Bên kia chiến tuyến, CLB Công an TP.HCM bước vào Shopee Cup 2026-2027 với nhiều thay đổi về lực lượng.

CLB Công an TP.HCM sẵn sàng cho chuyến làm khách trước Ratchaburi.

Đội bóng này bổ sung hàng loạt cầu thủ mới trước mùa giải, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Nguyễn Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức, Dirk Abels, Arthur Yamga hay Jason Steven.

Việc tăng cường lực lượng giúp Công an TP.HCM có thêm nhiều lựa chọn, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán về sự gắn kết. Khi nhiều vị trí mới chỉ có thời gian ngắn thi đấu cùng nhau, việc các tuyến chưa đạt được sự ăn ý cao là điều khó tránh khỏi.

Những trận đấu đầu mùa phần nào cho thấy điều đó. Đoàn quân của HLV Arthur Diles đánh bại Hà Nội FC 3-1, nhưng ngay ở trận đấu tiếp theo tại V-League, họ lại để thua tân binh Bắc Ninh 0-1.

Thử thách lớn hơn với CLB Công an TP.HCM trước trận gặp Ratchaburi nằm ở vấn đề thể lực.

Lê Giang Patrik, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Ngô Đăng Khoa vừa hoàn thành nhiệm vụ cùng tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Thay vì trở về nước, nhóm cầu thủ này di chuyển thẳng sang Thái Lan để hội quân với CLB.

Trong số này, Lê Giang Patrik vẫn là phương án quan trọng trong khung thành và nhiều khả năng sẽ được bắt chính trong màn so tài với đại diện Thái Lan.

Dẫu vậy, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Ngô Đăng Khoa đều là những cái tên có vai trò quan trọng. Nhưng với tình hình hiện tại, họ nhiều khả năng sẽ bắt đầu trận đấu từ ghế dự bị.

Trong bối cảnh phải thi đấu trên sân khách, CLB Công an TP.HCM nhiều khả năng cần ưu tiên sự an toàn thay vì đẩy đội hình lên quá cao ngay từ đầu.

Nếu có thể đứng vững trước sức ép trong giai đoạn đầu, đại diện Việt Nam hoàn toàn có thể chờ cơ hội từ những khoảng trống phía sau hàng thủ Ratchaburi.

Dự đoán tỷ số: Ratchaburi 2-1 Công an TP.HCM. Đội hình dự kiến: Ratchaburi: Kampol Pathomakkakul; Jesse Curran, Jonathan Khemdee, Tarek Aggoun, Sai van Wermeskerken; Roque Mesa, Thossawat Limwannasathian; Ekanit Panya, Jonathan Viera, Njiva Rakotoharimalala; Bruno Mendes. Công an TP.HCM: Lê Giang Patrik; Khổng Minh Gia Bảo, Dirk Abels, Nguyễn Nhật Minh, Trần Lenn Minh Quang; Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thái Quốc Cường; Arthur Yamga, Olaha Mạnh Đức, Williams Minh Hoàng; Nguyễn Tiến Linh.