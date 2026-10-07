5 nhà vô địch World Cup 2022 vắng mặt trong trận chia tay Messi

Nhiều đồng đội cũ vắng mặt trong trận chia tay tuyển quốc gia của Messi.

Sáng 7/10, sân Monumental trở thành tâm điểm của bóng đá Argentina khi Lionel Messi có trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia gặp Benin.

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) nỗ lực quy tụ các thành viên của đội hình vô địch World Cup 2022 trong ngày Messi chia tay tuyển quốc gia. Tuy nhiên, có 5 cầu thủ không thể góp mặt tại sân Monumental gồm Papu Gomez, Gonzalo Montiel, Franco Armani, Paulo Dybala và Nahuel Molina.

Papu Gomez hiện thi đấu tại UAE và không thể trực tiếp trở về Argentina theo lời mời của AFA. Dù vậy, cựu tiền vệ tuyển Argentina vẫn tham gia ngày đặc biệt này theo một cách khác khi được một đài truyền hình Kuwait mời làm bình luận viên.

Trong khi đó, sự vắng mặt của Montiel khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Hậu vệ này chính là người thực hiện thành công quả phạt đền quyết định trước Pháp ở chung kết World Cup 2022, qua đó góp công lớn giúp Argentina đăng quang.

Montiel vẫn có mặt trong đợt tập trung lần này nhưng không được HLV Lionel Scaloni điền tên vào đội hình xuất phát trong trận đấu chia tay Messi. Thay vào đó, Scaloni trao cơ hội cho Agustin Giay, cầu thủ đang khoác áo Palmeiras.

Về trường hợp của thủ thành Franco Armani, anh bận thi đấu cùng Atletico Nacional nên buộc phải vắng mặt trong ngày chia tay Messi.

Dybala và Monila bỏ lỡ trận chia tay Messi.

Trong khi đó, trường hợp của Paulo Dybala và Nahuel Molina gây tranh luận nhiều hơn khi bộ đôi này không được AS Roma cho phép trở lại Argentina để dự trận đấu.

Theo Roma, hành trình di chuyển liên lục địa kéo dài cùng lịch thi đấu dày đặc phía trước khiến việc Dybala và Molina trở về Argentina không phù hợp. CLB Italy đồng thời thừa nhận ý nghĩa đặc biệt của sự kiện đối với hai cầu thủ, những người có mối quan hệ thân thiết với Messi và từng cùng anh lên ngôi tại Qatar.

Trong một diễn biến khác, một số nhà vô địch World Cup 2022 không được triệu tập cho đợt FIFA Days này như Marcos Acuna và Angel Correa vẫn có mặt tại sân để nói lời tạm biệt Messi.

Dù thiếu một số thành viên của thế hệ vô địch World Cup 2022, sân Monumental vẫn chứng kiến đông đảo đồng đội, người thân và người hâm mộ dành sự tri ân cho Messi.

Ở cuộc đối đầu này, M10 rực sáng với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, góp công giúp Argentina giành chiến thắng 3-0 trước Benin.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.