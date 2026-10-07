Đội tuyển Bồ Đào Nha ngầm loại Ronaldo và cách ứng xử với 'biểu tượng quốc gia'

Trước khi Ronaldo lên tiếng, tất cả những gì mà dư luận biết về vụ việc mâu thuẫn với huấn luyện viên (HLV) Jorge Jesus đều là: “Ronaldo lại giận dỗi”, “Ronaldo thể hiện cái tôi lớn khi tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha”, “Ronaldo công khai đối đầu với HLV Jorge Jesus”…

Ronaldo đang bị đẩy vào thế khó sau khi tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Vụ việc trên bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy, khi Ronaldo chưa có thể trạng tốt thì được trợ lý HLV hỏi liệu có sẵn sàng ra sân thi đấu 30 phút. Ronaldo đã đồng ý và khởi động rất kỹ nhưng cuối cùng lại không được thi đấu. Ronaldo cho rằng HLV Jorge Jesus đã dối trá. Càng ấm ức hơn khi tại họp báo, anh bị đá quả bóng trách nhiệm rằng “bản thân muốn và bản thân có quyền quyết định”, dù trước đó CR7 khẳng định HLV Jorge Jesus đã gặp riêng và thừa nhận sai lầm. Cho rằng bị lừa dối hai lần, Ronaldo tự ý rời khỏi “đại bản doanh” đội tuyển Bồ Đào Nha.

Việc Ronaldo tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha là sai, vì một cá nhân không bao giờ được đặt lên trên tập thể, hơn nữa CR7 lại là đội trưởng. Ronaldo cũng lên tiếng thừa nhận sai lầm của bản thân về vấn đề này, nhưng không hài lòng về cách anh bị đối xử. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca nhanh chóng gọi cuộc khủng hoảng này chỉ là một “sự hiểu lầm”, HLV Jorge Jesus cũng hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời khẳng định ông không cần “xin lỗi bất kỳ ai” và cánh cửa đội tuyển vẫn luôn rộng mở nếu CR7 mong muốn trở lại.

Bề ngoài, ông Pedro Proenca và Jorge Jesus luôn ca ngợi vai trò, tầm ảnh hưởng của Ronaldo. Phía sau, họ đang ngấm ngầm tự loại Ronaldo khỏi đội tuyển Bồ Đào Nha nhưng không dám trực tiếp nói ra bởi sự hứng chịu áp lực từ dư luận, từ cổ động viên.

Đúng là gánh nặng tuổi tác khiến phong độ thi đấu của Ronaldo không còn như trước. Tuy nhiên, khát khao chiến thắng và tinh thần thi đấu của Ronaldo vẫn nguyên vẹn. Điều người hâm mộ lo ngại, khi trở lại đội tuyển, liệu Ronaldo có được đối xử đúng với vị thế của một “biểu tượng quốc gia”, hay tiếp tục bị đẩy vào thế khó: Chấp nhận vai trò của một cầu thủ phải thích nghi với việc ngồi dự bị hoặc công khai khép lại hành trình thi đấu ở đội tuyển quốc gia.

Câu chuyện trên vì thế không đơn thuần là việc Ronaldo được HLV hứa cho thi đấu nhưng không thực hiện mà là cách một đội tuyển quốc gia ứng xử với một biểu tượng đã dành phần lớn sự nghiệp để cống hiến và nỗ lực giành chiến thắng.

Ronaldo không cần một đặc quyền để được đá chính. Điều Ronaldo cần, có lẽ cũng là điều mà bất kỳ cầu thủ nào cần, là sự minh bạch. Nếu Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus không cần Ronaldo góp mặt trong đội tuyển Bồ Đào Nha thì hãy nói thẳng với anh. Bởi điều mà một cầu thủ như Ronaldo khó chấp nhận nhất có lẽ không phải là việc phải ngồi dự bị, mà là cảm giác mình bị đặt vào một tình thế mập mờ, khi những gì được nói trước mặt và những gì diễn ra phía sau không giống nhau.

Với những đóng góp cho bóng đá thế giới, Ronaldo không chỉ là một cầu thủ chỉ chơi bóng đơn thuần, anh đã trở thành một “thương hiệu quốc gia” của Bồ Đào Nha. CR7 xuất hiện trên sân cỏ, truyền thông và mạng xã hội giúp hình ảnh Bồ Đào Nha được lan tỏa rộng khắp. Thành công, tinh thần chinh phục và sức ảnh hưởng toàn cầu của Ronaldo góp phần quảng bá hình ảnh một đất nước hiện đại, giàu khát vọng và có khả năng sản sinh những tài năng xuất chúng. Vì vậy, điều mà Ronaldo cũng như các cổ động viên yêu quý anh mong muốn rằng: Chừng nào Ronaldo còn khoác lên mình chiếc áo đấu của Bồ Đào Nha thì hãy ứng xử đúng giá trị với anh. Đừng vì phong độ nhất thời hay gánh nặng tuổi tác của anh mà vội phủi bỏ trách nhiệm, vội quy kết anh đã hết thời và là gánh nặng của đội tuyển. Bởi giá trị của cầu thủ đẳng cấp không chỉ là bàn thắng mà còn là những đóng góp ở trong và ngoài sân cỏ mà anh mang lại.