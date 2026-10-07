Xác định 8 cặp đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026/27

Đáng chú ý, các đại diện LPBank V.League 1 tiếp tục thể hiện sức mạnh, nhưng nhiều đội bóng hạng Nhất Quốc gia cũng cho thấy khả năng cạnh tranh đáng kể.

TP. Đồng Nai (áo xanh) thắng kịch tính Bình Minh Sài Gòn để vào vòng 1/8

Ở loạt trận muộn ngày 6.10, SLNA phải chờ đến những phút cuối mới có thể đánh bại Lâm Đồng 2-0. Trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà, các chân sút xứ Nghệ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Khi trận đấu tưởng như phải bước vào loạt luân lưu, Đặng Văn Lắm đã tạo khác biệt với cú đá phạt thành bàn ở phút 85. Đến phút 90+4, Bruno ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, đưa SLNA vào vòng 1/8.

Kịch tính hơn là cuộc đối đầu giữa TP. Đồng Nai và Bình Minh Sài Gòn. Tự Nhân giúp Đồng Nai mở tỷ số ở phút 16, nhưng Duy Nam và Quốc Chí lần lượt lập công để giúp Bình Minh Sài Gòn dẫn ngược 2-1.

Sang hiệp 2, Công Phượng đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Sau khi Bình Minh Sài Gòn chỉ còn 10 người vì Minh Quang nhận thẻ đỏ, Quốc Lộc đưa Đồng Nai vượt lên 3-2. Tuy nhiên, Jok Atem Dor gỡ hòa ở phút 64. Đến phút 76, Ivan ghi bàn quyết định, giúp TP. Đồng Nai thắng 4-3.

Các cặp đấu tại vòng 1/8 của giải

Ở trận còn lại, Công an Nhân dân thể hiện sự vượt trội khi đánh bại Huế 4-1 để giành quyền đi tiếp.

Sau vòng loại, 8 cặp đấu vòng 1/8 đã được xác định, dự kiến diễn ra từ ngày 12 đến 14.2.2027. Tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và TP. Đồng Nai, trong khi Công an TP.HCM chạm trán Becamex TP.HCM.

Các cặp đấu còn lại, gồm: Bắc Ninh - Đại học Văn Hiến; Thể công Viettel - TP.HCM; Thép Xanh Nam Định - Xuân Thiện Phú Thọ; SHB Đà Nẵng - Thép Cần Thơ; SLNA - Công an Nhân dân; Ninh Bình - Hưng Yên.

Vòng 1/8 hứa hẹn tiếp tục mang đến những cuộc đối đầu đáng chú ý, khi các đại diện V.League phải đối mặt với những đối thủ giàu khát vọng từ hạng Nhất Quốc gia và các đội bóng đang có phong độ tốt.