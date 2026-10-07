Tuyển Thái Lan sẽ có thêm 5 ngôi sao để phục thù Indonesia

Sau hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson đã hé lộ kế hoạch xây dựng tuyển Thái Lan trong thời gian tới. Chiến lược gia 45 tuổi cho rằng đội hình hiện tại đã tương đối hoàn chỉnh và không cần thay đổi quá nhiều trước những giải đấu quan trọng tiếp theo.

Theo HLV Hudson, ông muốn duy trì bộ khung đã được sử dụng tại FIFA ASEAN Cup 2026, thay vì tiến hành cuộc cải tổ lớn. Đây được xem là nền tảng để tuyển Thái Lan hướng đến King's Cup lần thứ 52 và sau đó là Asian Cup.

“Cá nhân tôi muốn lấy đội hình FIFA ASEAN Cup làm nòng cốt để tiếp tục phát triển. Trước Asian Cup, chúng tôi sẽ thi đấu tại King's Cup. Tôi cho rằng đội hình hiện tại đã khá đầy đủ”, HLV Hudson chia sẻ.

HLV Anthony Hudson xác định bộ khung tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ tiếp tục được sử dụng làm nền tảng hướng đến King's Cup và Asian Cup. Ảnh: FAT

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh cũng xác định tuyển Thái Lan vẫn còn một số vị trí cần được bổ sung. Hudson ước tính khoảng 4-6 cầu thủ có thể được đưa trở lại hoặc trao cơ hội trong thời gian tới.

Đáng chú ý, những cái tên được HLV Hudson nhắc đến gồm các trụ cột giàu kinh nghiệm như Theerathon Bunmathan, Thanawat Suengchitthawon và Jonathan Khemdee. Đây đều là những cầu thủ có khả năng bổ sung chất lượng đáng kể cho đội hình Thái Lan nếu trở lại.

Bên cạnh đó, Hudson cũng muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Yotsakon Burapha là một trong những cái tên được chiến lược gia 45 tuổi đề cập. Tiền đạo trẻ này chưa góp mặt trong đội hình Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng có thể được triệu tập ở những đợt tập trung tiếp theo.

“Có thể chúng tôi thiếu khoảng 4-5 cầu thủ chủ chốt, chẳng hạn như Theerathon Bunmathan, Thanawat Suengchitthawon, Jonathan Khemdee. Ngoài ra còn nhiều cầu thủ trẻ có thể được đôn lên, như Yotsakon Burapha, người chưa có mặt trong đội hình lần này”, Hudson cho biết.

Điều đáng chú ý trong kế hoạch của HLV Hudson là ông không muốn thay đổi quá nhiều về cấu trúc đội hình. Nhà cầm quân người Anh đánh giá bộ khung hiện tại đã tạo được sự cân bằng và cần thêm thời gian thi đấu cùng nhau để tiếp tục hoàn thiện.

“Nhìn chung, bộ khung chính sẽ không thay đổi quá nhiều từ bây giờ cho đến King's Cup và Asian Cup”, Hudson nhấn mạnh. Kế hoạch của tuyển Thái Lan sẽ được kiểm chứng tại King's Cup lần thứ 52, dự kiến diễn ra trong FIFA Days từ ngày 9 đến 17/11/2026 tại tỉnh Sisaket. Oman, Bahrain và Tajikistan là ba đội tuyển được xác định tham dự cùng đội chủ nhà Thái Lan.

Việc HLV Hudson giữ nguyên phần lớn lực lượng cho thấy ông ưu tiên tính ổn định thay vì xây dựng lại đội tuyển từ đầu. Sau FIFA ASEAN Cup 2026, chiến lược gia người Anh có cơ sở để tiếp tục phát triển những gì đã hình thành, đồng thời bổ sung các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ phù hợp.

Nếu kế hoạch diễn ra đúng như Hudson tính toán, tuyển Thái Lan sẽ bước vào King's Cup với một bộ khung quen thuộc nhưng được tăng cường thêm những nhân tố quan trọng. Đây cũng là bước chuẩn bị trực tiếp cho Asian Cup, nơi họ sẽ tái đấu với tuyển Indonesia.