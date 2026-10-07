Carlos Alcaraz bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng

Alcaraz lần thứ hai vô địch Japan Open. (Ảnh: Olympics)

Trong trận chung kết diễn ra tối 6/10 tại Tokyo, Alcaraz vượt qua tay vợt người Cộng hòa Séc Jiri Lehecka sau hai set với các tỷ số 7-6(4), 6-4.

Bước vào trận đấu với vị thế hạt giống số 1 và đương kim vô địch, Alcaraz gặp không ít khó khăn trước lối chơi chủ động của Lehecka. Tay vợt người Tây Ban Nha để mất game giao bóng ngay đầu trận, giúp đối thủ sớm tạo lợi thế.

Tuy nhiên, Alcaraz nhanh chóng lấy lại nhịp độ. Ở game thứ sáu, tay vợt 23 tuổi tận dụng cơ hội để đòi lại break, cân bằng tỷ số 3-3. Hai bên sau đó bảo vệ thành công các game giao bóng, đưa set đầu tiên vào loạt tie-break.

Ở thời điểm quyết định, kinh nghiệm và khả năng xử lý đa dạng giúp Alcaraz tạo khác biệt. Anh giành chiến thắng 7-4 trong loạt tie-break để khép lại set đầu với tỷ số 7-6.

Sang set 2, Lehecka tiếp tục duy trì thế trận tương đối cân bằng trong những game đầu. Bước ngoặt đến ở game thứ bảy khi Alcaraz gia tăng sức ép và giành break để vượt lên dẫn 4-3.

Tay vợt người Tây Ban Nha không để đối thủ có cơ hội trở lại. Anh bảo vệ lợi thế trong những game còn lại trước khi thắng 6-4, qua đó khép lại trận chung kết sau hai set.

Chiến thắng giúp Alcaraz lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại Nhật Bản mở rộng. Một năm trước, anh giành chức vô địch ngay trong lần đầu tham dự giải đấu tại Tokyo.

Với kết quả này, Alcaraz trở thành tay vợt nam đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Nhật Bản mở rộng kể từ Pete Sampras trong hai năm 1993 và 1994.

Danh hiệu tại Tokyo càng có ý nghĩa đối với Alcaraz khi tay vợt người Tây Ban Nha vừa trải qua quãng thời gian dài phải rời xa sân đấu vì chấn thương cổ tay. Sau khi đăng quang Australian Open và Qatar Open đầu năm, anh phải nghỉ thi đấu gần 5 tháng và chỉ trở lại tại US Open hồi cuối tháng 8.

“Tôi thực sự hạnh phúc khi có thể một lần nữa nâng cao chiếc cúp. Điều này càng đặc biệt hơn sau chấn thương và quá trình trở lại của tôi”, Alcaraz chia sẻ sau trận chung kết.

Tay vợt người Tây Ban Nha thừa nhận anh chưa đạt phong độ tốt nhất trong suốt giải đấu, nhưng khả năng tìm ra giải pháp ở những thời điểm khó khăn là yếu tố quan trọng giúp anh đi đến chức vô địch.

Hành trình tại Tokyo của Alcaraz cũng không hoàn toàn thuận lợi. Ở vòng 2, anh phải cứu bốn set-point trước Matteo Arnaldi trước khi thắng 7-6(6), 6-1. Tại bán kết, Alcaraz tiếp tục trải qua trận đấu kéo dài ba set trước người đồng hương Jaume Munar. Sau khi thua set đầu 5-7, anh thắng hai set tiếp theo 6-3, 6-1 để giành quyền vào chung kết.

Chức vô địch Nhật Bản mở rộng là danh hiệu ATP thứ ba của Alcaraz trong năm 2026, sau Australian Open và Qatar Open, đồng thời là danh hiệu thứ 27 trong sự nghiệp.

Quan trọng hơn, chức vô địch tại Tokyo cho thấy những tín hiệu tích cực của Alcaraz trong quá trình tìm lại phong độ sau chấn thương. Tay vợt đang xếp hạng 3 thế giới sẽ tiếp tục hành trình tại châu Á với Shanghai Masters, giải ATP Masters 1000 diễn ra ngay sau Nhật Bản mở rộng.