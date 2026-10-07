Hơn 170 vận động viên thi đấu đẩy gậy và điền kinh tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X

Các VĐV thi đấu môn đẩy gậy trong khuôn khổ đại hội

Trong đó, môn đẩy gậy diễn ra tại sân Nhà Thi đấu thể thao tỉnh với sự tham gia của 102 VĐV thuộc 12 đơn vị. Các VĐV tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ theo nhiều hạng cân.

Các VĐV thi đấu môn đẩy gậy trong khuôn khổ đại hội

Ngay trong buổi thi đấu đầu tiên, các VĐV đã thể hiện sự quyết tâm, sức mạnh và khả năng thi đấu để cạnh tranh thành tích.

Các VĐV thi đấu nội dung chạy cự li 400m nữ môn điền kinh

Cùng thời điểm, tại sân vận động Đông Kinh, 70 VĐV của 12 đơn vị bước vào tranh tài môn điền kinh. Các nội dung thi đấu cá nhân nam, nữ gồm: chạy, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ.

VĐV thi đấu nội dung nhảy xa nam môn điền kinh

Theo lịch thi đấu, các VĐV thi đấu môn đẩy gậy trong các buổi sáng và chiều từ ngày 7 đến hết ngày 9/10. Môn điền kinh thi đấu trong các buổi sáng và chiều từ ngày 7 đến hết ngày 8/10.

VĐV thi đấu nội dung nhảy cao nữ môn điền kinh

Ngay sau khi hoàn thành từng môn, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các VĐV đạt thành tích. Hai môn này lần lượt là môn thi đấu thứ 14 và 15 trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X.

Qua thi đấu, các đơn vị có dịp đánh giá chất lượng phong trào TDTT, phát hiện những nhân tố có triển vọng và góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. Trong khuôn khổ đại hội, môn cầu lông sẽ thi đấu từ tối 8/10, môn kéo co (môn thi đấu cuối cùng của đại hội) sẽ thi đấu vào ngày 11/10.