Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có duyên với cầu thủ Việt kiều

Việt kiều Rahni Moreau Nguyễn vừa được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ký hợp đồng, đăng ký thi đấu cho mùa giải 2026/27.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa ký hợp đồng với Việt kiều Rahni Moreau Nguyễn (SN 2007, Việt kiều Pháp) sau hơn hai tuần thử việc. Đây là Việt kiều thứ 2 của đội bóng ở mùa giải này, sau hậu vệ Ian Mai (SN 2004, Việt kiều Mỹ). Từ khi góp mặt tại V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ký hợp đồng với 6 cầu thủ Việt kiều. Ngoài Ian Mai và Rahni Moreau Nguyễn còn có Kenny Phi Hoàng, Phạm Thanh Tiệp, Viktor Lê và Nguyễn Adou Leygley Minh.

Trong số này, Viktor Lê và Adou Minh là hai trường hợp để lại dấu ấn rõ nét nhất. Cả hai từng trở thành những nhân tố quan trọng của đội bóng, sau đó hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và được gọi lên các đội tuyển Việt Nam.

Việt kiều Adou Minh được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trao cơ hội và toả sáng ở mùa giải đầu tiên anh tham dự V.League.

Nhìn vào hành trình của Viktor Lê và Adou Minh, điểm chung không chỉ nằm ở năng lực chuyên môn mà còn ở cách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lựa chọn và sử dụng. Với triết lý đội bóng không có ngôi sao, thay vì chi tiền lớn để cạnh tranh những Việt kiều tên tuổi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có xu hướng tìm kiếm những cầu thủ trẻ, còn tiềm năng phát triển. Họ được thử việc, đánh giá năng lực rồi mới ký hợp đồng, sau đó vừa thi đấu vừa tiếp tục thích nghi với bóng đá Việt Nam.

Thực tế, có những CLB đưa Việt kiều về nhưng ít trao cơ hội thi đấu. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại có cách tiếp cận khác, cầu thủ được trao cơ hội cạnh tranh và vị trí trong đội hình được quyết định bằng màn thể hiện trên sân. Ai chơi tốt sẽ được ra sân và ngược lại.

Khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Viktor Lê có bước tiến dài trong sự nghiệp của mình.

Viktor Lê và Adou Minh là những ví dụ rõ nhất cho điều đó. Viktor Lê đến Hà Tĩnh sau khi bị Bình Định loại, nhưng nhanh chóng được trao cơ hội và dần trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng. Sau đó, anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, được triệu tập lên U22 Việt Nam và cùng đội giành HCV SEA Games 33.

Trong khi đó, Adou Minh chỉ thi đấu ở hạng 4 Pháp trước khi đến thử việc. Trung vệ này ban đầu chưa để lại nhiều dấu ấn, nhưng ở những buổi tập sát ngày giải đấu khởi tranh, anh cho thấy khả năng thích nghi và thuyết phục ban huấn luyện. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh quyết định ký hợp đồng rồi trao cơ hội để anh từng bước khẳng định mình.

Adou Minh và Viktor Lê trong màu áo đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam.

Ngay mùa giải đầu tiên, Adou Minh thi đấu ấn tượng, góp công giúp đội bóng Núi Hồng cán đích thứ 5. Sau đó, anh chuyển sang CLB CAHN, hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và được gọi lên đội tuyển Việt Nam thi đấu tại ASEAN Cup.

Bên cạnh cách tuyển chọn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn được xem là môi trường phù hợp để cầu thủ Việt kiều thích nghi với V.League. Là đội bóng tầm trung, không chịu áp lực đua vô địch, đội bóng núi Hồng có thể trao cho cầu thủ mới đến thời gian để làm quen với tốc độ, chiến thuật và tính cạnh tranh của bóng đá Việt Nam. Họ vẫn phải cạnh tranh để tìm suất thi đấu, nhưng không nhất thiết phải lập tức gánh vai trò quyết định thành tích của đội bóng.

Cách làm này cũng lý giải sự xuất hiện của Ian Mai và Rahni Moreau Nguyễn ở mùa giải năm nay. Cả hai đều còn rất trẻ và được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp cận theo hướng đầu tư cho tương lai, thay vì kỳ vọng họ lập tức trở thành những ngôi sao.

Sự tỏa sáng của Viktor Lê và Adou Minh cũng tạo nên một “hiệu ứng Hà Tĩnh” đối với các cầu thủ Việt kiều. Tính từ tháng 12/2025 đến nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có 4 cầu thủ Việt kiều đến thử việc, trong đó Ian Mai và Rahni Moreau Nguyễn được lựa chọn ký hợp đồng.

Rahni Moreau Nguyễn và Ian Mai được kỳ vọng sẽ toả sáng trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Với cách tiếp cận này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang trở thành một điểm đến đáng chú ý với những cầu thủ Việt kiều trẻ muốn tìm kiếm cơ hội tại bóng đá Việt Nam. Viktor Lê và Adou Minh đã đi qua con đường ấy và lần lượt bước lên đội tuyển Việt Nam.

Nếu Ian Mai và Rahni Moreau Nguyễn tiếp tục thích nghi, phát huy được năng lực, họ có thể tiếp tục viết thêm những dấu ấn mới trong mối duyên ngày càng gắn kết giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và các cầu thủ Việt kiều.