Tết đoàn viên ấm áp

“Lồng đèn thắp sáng ước mơ”

Với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, Tết Trung thu năm nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, vui chơi và huy động nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi, trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Ở xã miền núi, biên giới Trường Sơn, Trung thu năm nay thêm ấm áp khi các em nhỏ cùng tham gia chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Tỉnh đoàn tổ chức tại Trường tiểu học và THCS (TH-THCS) Trường Xuân. Chương trình tạo sân chơi vui tươi, bổ ích và dành thêm sự quan tâm cho trẻ em ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Dịp này, nhiều phần quà thiết thực với tổng trị giá khoảng 120 triệu đồng được trao cho các em thiếu nhi, gồm: 25 góc học tập, 20 suất học bổng, 97 suất quà là đồ dùng học tập thiết yếu và 370 suất quà bánh kẹo. Những phần quà góp thêm niềm vui, động viên các em tiếp tục nỗ lực trong học tập và cuộc sống.

Trao tặng 97 suất quà là dụng cụ học tập cho học sinh Trường tiểu học và THCS Trường Xuân, xã Trường Sơn - Ảnh: M.H

Em Hồ Văn Thiên, học sinh lớp 9, Trường TH-THCS Trường Xuân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thiên và em trai đang học lớp 4 phải nương nhờ nhà cô ruột để tiếp tục đến trường. Hồ Văn Thiên cho biết, em rất vui khi được tham gia chương trình và nhận quà Trung thu. Sự quan tâm của các cô, chú là nguồn động viên đối với em. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để sau này có thể làm được những điều có ích cho gia đình và mọi người...

Không chỉ ở xã Trường Sơn, niềm vui ngày hội trăng rằm còn được nối dài tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại xã Triệu Phong, 595 học sinh Trường tiểu học Triệu Thành cùng được đón một mùa Trung thu ấm áp từ chương trình do Đoàn xã phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và UBND xã tổ chức. Với nguồn lực 37 triệu đồng, chương trình góp thêm những phần quà, niềm vui cho các em ngay trong những ngày đầu năm học mới.

Bí thư Đoàn xã Triệu Phong Nguyễn Đức Tài chia sẻ: “Sự đồng hành của các ban, ngành, chính quyền địa phương và các đơn vị đã góp thêm nguồn lực để chăm lo cho các em thiếu nhi. Chúng tôi mong sự sẻ chia ấy sẽ mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp, để các em cảm nhận được tình yêu thương và tiếp tục chăm ngoan, học giỏi”.

Cùng với các hoạt động trong ngày hội trăng rằm, nhiều chương trình đồng hành với thiếu nhi tiếp tục được các tổ chức Đoàn, Đội duy trì. “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Em nuôi của Đoàn” đã và đang hướng sự hỗ trợ đến những em còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó là các công trình, phần việc như: Nhà Khăn quàng đỏ, sân chơi thiếu nhi, phòng học, lớp học bán trú, tủ sách, không gian học tập số, thiết bị học tập, vui chơi…, trong đó ưu tiên các xã biên giới và địa bàn khó khăn.

Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh Lê Thảo Nhi trao đổi: “Trung thu năm nay, Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động phù hợp với từng địa bàn, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới; đồng thời huy động nguồn lực để có thêm những hỗ trợ thiết thực. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là mỗi em nhỏ đều có một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp; qua những phần quà và sự sẻ chia, các em có thêm niềm vui, động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống”.

Mang mùa trăng đến gần các em

Cùng chung tay chăm lo cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu, các đơn vị trong lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về trẻ em còn nhiều khó khăn. Tùy từng địa bàn và hoàn cảnh, các hoạt động được triển khai phù hợp với nhu cầu của các em.

Tại xã Dân Hóa, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Phòng Hậu cần Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Ra Mai, UBND xã Dân Hóa, doanh nghiệp, câu lạc bộ và nhóm thiện nguyện tổ chức chương trình “Tết Trung thu-Biên cương vui hội trăng rằm”. Hơn 100 em nhỏ được cắt tóc miễn phí; 400 em tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH-THCS số 3 Dân Hóa được phục vụ tiệc buffet và 900 suất bánh, kẹo được trao cho trẻ em trên địa bàn. Qua đó, góp thêm niềm vui cho trẻ em vùng biên trong dịp Tết Trung thu.

Cán bộ Công an xã Minh Hóa trao quà Trung thu, động viên bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Minh Hóa - Ảnh: M.H

Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hóa Phạm Văn Bắc cho hay: “Dân Hóa là xã miền núi, biên giới, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn nên điều kiện vui chơi, sinh hoạt của trẻ em vẫn còn hạn chế. Chương trình Trung thu có sự đồng hành của nhiều đơn vị đã mang đến cho các em một ngày hội vui tươi, ấm áp và nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Địa phương mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành để trẻ em nơi đây có thêm điều kiện học tập, vui chơi và phát triển”.

Không phải em nhỏ nào cũng có thể đón Trung thu trong niềm vui sum họp cùng gia đình, bạn bè. Với những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Minh Hóa, mùa trăng năm nay có thêm những lời hỏi thăm, động viên và phần quà do Chi hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Công an xã Minh Hóa trao tặng. Những món quà tuy nhỏ nhưng mang theo tình cảm, giúp các em có thêm niềm vui trong những ngày điều trị.

Tại Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình và trung tâm tổ chức chương trình “Mùa trăng yêu thương-Sức khỏe cho em”. Cùng với 45 suất quà trung thu, 3 trẻ khuyết tật vận động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ; các em tại trung tâm còn được khám, tư vấn sức khỏe. Qua thăm khám, các em được tư vấn về sức khỏe, thể chất, khả năng vận động; những trường hợp cần hỗ trợ được hướng dẫn các bài tập phù hợp. Những hoạt động này không chỉ mang đến niềm vui Trung thu mà còn hướng đến nhu cầu thiết thực của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thượng tá Trương Thị Lệ Thủy, Trưởng ban Thanh niên, Công an tỉnh chia sẻ: “Các hoạt động chăm lo thiếu nhi dịp Tết Trung thu được tuổi trẻ Công an tỉnh triển khai với mong muốn hướng sự sẻ chia đến những em còn nhiều khó khăn, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới, trẻ khuyết tật và bệnh nhi đang điều trị. Không chỉ mang đến niềm vui trong ngày hội trăng rằm cũng như nâng bước em đến trường trong những ngày đầu năm học mới, chúng tôi mong mỗi hoạt động đều có những hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của các em, đồng thời lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng. Thời gian tới, tuổi trẻ Công an tỉnh sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực, duy trì những chương trình đồng hành với thiếu nhi, đặc biệt tại các địa bàn còn khó khăn”.

Mỗi hoạt động một cách làm, nhưng đều chung mong muốn để niềm vui Trung thu đến gần hơn với trẻ em, nhất là những em còn nhiều khó khăn. Sự chung tay, sẻ chia ấy đã làm nên một mùa trăng ấm áp và trọn vẹn hơn.