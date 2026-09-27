Mở rộng cơ hội giao lưu và hợp tác khoa học vũ trụ từ Việt Nam

Chiều 26/9, tại Đại học Phenikaa (Hà Nội), Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) chính thức diễn ra với sự tham dự của 320 thí sinh thuộc 67 đội đến từ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai kỳ thi, tiếp nối việc tổ chức các kỳ Olympic Toán học quốc tế năm 2007, Olympic Vật lý quốc tế năm 2008 và Olympic Hóa học quốc tế năm 2014.

Việc tổ chức IOAA tại Hà Nội cũng tạo điều kiện để các thí sinh quốc tế trải nghiệm đất nước, con người Việt Nam và giao lưu với học sinh Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Đầu tư cho nguồn nhân lực khoa học vũ trụ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh sự hiện diện của các đội tuyển quốc tế tại Việt Nam là minh chứng cho sức sống của hợp tác khoa học quốc tế, đồng thời thể hiện sự tin cậy ngày càng lớn của cộng đồng khoa học quốc tế đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam xác định giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu, trong đó việc phát hiện, bồi dưỡng và tạo môi trường phát triển cho tài năng trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Việc đăng cai IOAA 2026 tạo thêm cơ hội để học sinh Việt Nam kết nối và hội nhập với cộng đồng giáo dục, khoa học quốc tế.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam cũng đang từng bước đầu tư phát triển lĩnh vực khoa học vũ trụ, với các vệ tinh quan sát Trái đất và các đài thiên văn; đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó có thiên văn học và khoa học vũ trụ.

Tham dự IOAA 2026, Việt Nam có 10 học sinh thuộc hai đội tuyển. Để chuẩn bị cho kỳ thi, từ ngày 4/7 đến 24/9, các thành viên đã trải qua khoảng 1.200 tiết bồi dưỡng, tập trung vào lý thuyết thiên văn học và vật lý thiên văn, thực hành, xử lý số liệu, tiếng Anh, tâm lý và kỹ năng làm việc nhóm.

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng được Hà Nội triển khai trên nhiều lĩnh vực, từ cơ sở vật chất, kỹ thuật đến an ninh, y tế, hậu cần, đón tiếp và hỗ trợ các đoàn quốc tế.

Từ sân chơi học thuật đến kết nối quốc tế

IOAA là sự kiện giáo dục - khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông, hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn, đồng thời tạo điều kiện giao lưu học thuật, trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế.

IOAA 2026 gồm bốn nội dung chính: thi lý thuyết, phân tích dữ liệu, quan sát và đồng đội. Ở phần thi quan sát, thí sinh thực hiện các nội dung liên quan đến sử dụng kính thiên văn và nhà chiếu hình vũ trụ; lịch thi có thể được điều chỉnh tùy điều kiện thời tiết, an toàn hoặc yêu cầu chuyên môn. Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh.

Việc tổ chức IOAA tại Hà Nội cũng tạo điều kiện để các thí sinh quốc tế trải nghiệm đất nước, con người Việt Nam và giao lưu với học sinh Việt Nam.

Với Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, giá trị của kỳ thi không chỉ nằm ở kết quả chuyên môn mà còn ở những kết nối được hình thành giữa các bạn trẻ có chung niềm say mê khoa học.

IOAA 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam từng bước mở rộng các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và hợp tác liên quan đến khoa học vũ trụ. Việc kết nối tài năng trẻ với các sân chơi khoa học quốc tế được xem là một phần quan trọng trong quá trình hình thành nguồn nhân lực cho những lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu.

Lễ bế mạc và trao giải IOAA 2026 dự kiến diễn ra lúc 15 giờ ngày 4/10.